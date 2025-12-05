Cuál es el “Grupo de la Muerte” en el Mundial 2026: el debate que abrió el Ranking FIFA

El sorteo se llevó a cabo este viernes (Crédito: Reuters/Denis Balibouse)

La especulación llegó a su fin este viernes con el sorteo del Mundial 2026, un evento de trascendencia internacional que se llevará a cabo desde el 11 de junio hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El azar de las bolillas en la gala celebrada en Washington le puso nombres al Grupo de la Muerte de esta competición que iniciará en el Estadio Azteca y bajará su telón en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La paridad en la lotería se hizo sentir en los 12 grupos, aunque hay algunas zonas que se destacan sobre las otras. Según las posiciones del ranking FIFA de selecciones, el Grupo I es la zona con el promedio más bajo (27,25): Francia (3°), Senegal (19°), Noruega (29°) y un repechaje a definir [Bolivia (67°), Irak (58°) o Surinam (123°)]. Cabe destacar que los Galos llegaron a las últimas dos finales de la Copa del Mundo, mientras que Noruega cuenta con Erling Haaland, uno de los máximos artilleros del mundo. Además, los africanos tienen como estandarte a Sadio Mané, ex delantero del Liverpool.

Por su parte, otra de las zonas que llamó la atención por el nivel de sus integrantes fue el L. Inglaterra (4°), Croacia (10°), Panamá (30°) y Ghana (72°), que suma un promedio de 29. Ambos combinados europeos, que lograron grandes resultados en las últimas ediciones, se clasificaron en la cima de sus respectivos grupos en las Eliminatorias UEFA.

El Grupo C, integrado por Brasil (5°), Marruecos (11°), Escocia (36°) y Haití (84°), es otra zona que acaparó los flashes. La Verdeamarela de Carlo Ancelotti debutará contra la selección africana que fue la gran revelación de Qatar 2022, donde finalizó en la cuarta ubicación.

Otras de las zonas que se pueden considerar como las más parejas son las H y J. El primero está integrado por España (1°), Uruguay (16°), Arabia Saudita (60°) y Cabo Verde (68°), mientras que el siguiente tiene a la Argentina (2°), Austria (24°), Argelia (35°) y Jordania (66°).

Todos los grupos del Mundial 2026

El aumento de 24 a 32 selecciones a partir de la edición celebrada en 1998 en Francia entregó mayores variables a la hora de los sorteos mundialistas. El antecedente más reciente se remonta a Qatar 2022 con la segunda eliminación seguida en primera fase de Alemania en una Copa del Mundo. En aquel certamen, Die Mannschaft quedó tercero en el Grupo E igualado con España, ambos con cuatro puntos, pero La Furia Roja tenía mejor diferencia de gol y pasó a octavos como segundo, mientras que Japón dio la sorpresa para quedar en la cima con seis unidades. Costa Rica (3) terminó último.

Por otro lado, Rusia 2018 se caracterizó por no tener una zona de la muerte tan marcada en la previa, aunque el desarrollo de la competición inclinó la balanza sobre los teutones, que venían de ser campeones del mundo en 2014 y finalizaron últimos en el Grupo F con tres puntos, mismo puntaje que Corea del Sur y por detrás de los clasificados Suecia y México (6). En la señalada edición, Argentina coqueteó con el abismo por su empate 1-1 en la presentación contra Islandia y la goleada 0-3 ante Croacia, pero el triunfo agónico 2-1 ante Nigeria lo metió a octavos como segundo del Grupo D.

Argentina se salvó de un papelón en 2018 (Crédito: Reuters/Henry Romero)

La cita de Brasil estuvo definida por las sorpresas. La Portugal de Cristiano Ronaldo se fue en primera fase en una zona conformada por Alemania, Estados Unidos y Ghana, y este camino lo siguieron Inglaterra, Italia y España. Los primeros dos terminaron último (1) y anteúltimo (3) en el Grupo D, detrás de Costa Rica (7) y Uruguay (6), respectivamente, con el agravante de que la Azurra nunca más volvió a disputar un Mundial desde ese momento. Mientras tanto, La Roja no pudo defender la corona de 2010 y se marchó antes de tiempo: fue tercera con 3 puntos en el Grupo B, por detrás de Países Bajos (9) y Chile (6) y por delante de Australia (0).

A raíz de cómo terminaron, el Grupo de la Muerte se lo repartieron Francia e Italia en Sudáfrica 2010. A Les Bleus no les sirvió la chapa de subcampeón de Alemania 2006 siendo los colistas del Grupo A con solo un punto en tres presentaciones. Uruguay (7), México y el país anfitrión, ambos con 4, cerraron la zona. La Azzurra, que venía de levantar el trofeo en Berlín, también fue sorpresivamente eliminada en el F tras finalizar última con dos unidades: Paraguay (5), Eslovaquia (4) y Nueva Zelanda (3) completaron el cuarteto de equipos. El país de la bota no juega un partido de eliminación directa en Mundiales hace 19 años.

En 2006, hubo dos zonas que acapararon la atención de los fanáticos. El Grupo C tenía a Argentina y Países Bajos como favoritos con Costa de Marfil y Serbia y Montenegro buscando meterse en la conversación, pero Albicelestes y Naranjas marcaron el ritmo en la cima (7 puntos) con los africanos en la tercera colocación (3) y los balcánicos sin unidades. Más abajo, el Grupo E entregó la mayor sorpresa: Ghana, debutante en Copas del Mundo, le ganó a República Checa (3) y Estados Unidos (1) para meterse en octavos como segundo con seis puntos junto al líder Italia (7).

¿Quién se llevará el trofeo en esta oportunidad? (Crédito: Reuters/Jeenah Moon)

La Celeste y Blanca volvió a estar metida en la peor zona en Corea-Japón 2002, y lo sufrió en carne propia. El equipo de Marcelo Bielsa se dio uno de los peores golpes que se recuerden en la historia de la Selección quedándose afuera en primera ronda, luego de culminar en el Grupo F con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una caída. Suecia e Inglaterra (5) pasaron de fase y Nigeria (1) quedó en el fondo.

La recorrida se completa con el Mundial de Francia 1998, primera vez con 32 equipos, luego de que Estados Unidos 1994 fuera el último con 24 participantes. En territorio europeo, España no pudo ser toro en su rodeo y armó las valijas tras los primeros días de competición: quedó eliminada como tercera del Grupo D con cuatro puntos, Bulgaria (1) fue último y Nigeria (6) junto a Paraguay (5) avanzaron de ronda.