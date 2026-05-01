El crudo relato de la hija de Verónica Forqué sobre su suicidio y el papel de ‘MasterChef’: “Era una loquita, ¿había algo mejor para elevar la audiencia?"

Verónica Forqué y su hija, María Iborra, en 'MasterChef Celebrity' (RTVE)

Las memorias inéditas de Verónica Forqué, finalmente, verán la luz el próximo 7 de mayo bajo el título No soy Verónica Forqué, pero no será la propia artista quien firme el libro, sino su hija, María Iborra Forqué. En un adelanto publicado por ABC, se revela el profundo testimonio de Iborra, que reconstruye los últimos años de su madre y las circunstancias que rodearon su suicidio el 13 de diciembre de 2021, marcadas por una depresión agravada tras su participación en el programa MasterChef Celebrity.

En No soy Verónica Forqué, obra firmada conjuntamente con el dramaturgo Antonio Álamo, la hija de la actriz desvela que Verónica Forqué sufrió una depresión previa en 2014, de la que consiguió recuperarse gracias a un tratamiento con antidepresivos, el apoyo laboral y el acompañamiento de su entonces marido, Manuel Iborra. Sin embargo, la intérprete volvió a experimentar graves altibajos emocionales, acentuados por la muerte de su hermano Álvaro en 2014 y la de su madre, Carmen Vázquez-Vigo, en 2018.

PUBLICIDAD

Durante los años posteriores, el comportamiento de Verónica Forqué cambió de manera perceptible: realizaba compras por internet de forma compulsiva, consumía marihuana en exceso e incrementó los episodios problemáticos en público, aunque conservaba el empeño de encontrar aspectos positivos en la vida, según relata su hija.

Verónica Forqué en ‘MasterChef Celebrity’

A pesar de estas dificultades, aceptó participar en la sexta edición de MasterChef Celebrity, cuya grabación finalizó en julio de 2021 y cuya emisión se inició el 13 de septiembre de ese mismo año, apenas tres meses antes de su fallecimiento: “La experiencia le resultó agotadora, pero gratificante. Se llevó muy bien con los presentadores, especialmente con Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, que prácticamente a diario le enviaban mensajes de cariño y apoyo, seguramente viéndola tan vulnerable”.

PUBLICIDAD

A pesar de este entorno, María Iborra sostiene que “desde la producción debían darse cuenta” de que su madre “no estaba bien” e insinúa que la búsqueda de audiencia pesó más que el bienestar personal de la actriz: “Era una loquita. ¡Y una loquita competitiva, o sea, una loquita por partida doble! ¿Había algo mejor que eso para elevar la audiencia de un programa de televisión?“.

Verónica Forqué, durante su paso por 'Masterchef Celebrity' (RTVE)

La muerte de Verónica Forqué

Ella misma se siente culpable de lo sucedido: “¿Pude hacer algo? ¿Debería haberle insistido para que no hiciera ese programa? Ella estaba con una ilusión tremenda y, una vez que ella tomaba una decisión, yo la apoyaba completamente. Ella me había educado con esa extrema libertad y tolerancia. Obviamente, no podía imaginar lo que se nos venía encima".

PUBLICIDAD

Pese a los buenos momentos que pasó allí Verónica Forqué, para su hija la experiencia fue “una mierda bastante perjudicial para ella” por lo que vino después: “Cuando se emitió el programa y se enfrentó a los haters. Eso es algo con lo que mi madre no pudo lidiar".

Verónica Forqué en la presentación de 'MasterChef Celebrity' (Europa Press)

Los comentarios acabaron con la estabilidad de la actriz que ”se convirtió en una zombi" y pasaba la noche mirando en redes sociales lo que se decía de ella: “Empezaron a prodigarse las críticas y a multiplicarse los haters, y ella –que apenas había recibido malas críticas por su trabajo y que jamás había experimentado el odio, la animadversión y el aborrecimiento del público– se desestabilizó aún más".

PUBLICIDAD

La hija de Verónica Forqué también saca fuerzas para revelar la manera en la que se suicidó su madre, ahorcada con un pañuelo que los forenses nunca le llegaron a devolver a la joven: “Según me contó Menuka (la mujer nepalí que la cuidaba), esa misma mañana se encontró con que mi madre había sacado del armario todos sus pañuelos y los había extendido en la cama. Naturalmente, le extrañó, aunque no supo interpretar la causa de ese despliegue. Ahora sabemos la causa: mi madre estaba valorando cuál de ellos sería el más adecuado. Un casting de pañuelos”.