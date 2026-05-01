España

El crudo relato de la hija de Verónica Forqué sobre su suicidio y el papel de ‘MasterChef’: “Era una loquita, ¿había algo mejor para elevar la audiencia?"

En las memorias ‘No soy Verónica Forqué’, María Iborra narra el sufrimiento de su madre en sus últimos meses y cómo afectaron a su salud mental las críticas del programa

Guardar
Verónica Forqué y su hija, María Iborra, en 'MasterChef Celebrity'
Verónica Forqué y su hija, María Iborra, en 'MasterChef Celebrity' (RTVE)

Las memorias inéditas de Verónica Forqué, finalmente, verán la luz el próximo 7 de mayo bajo el título No soy Verónica Forqué, pero no será la propia artista quien firme el libro, sino su hija, María Iborra Forqué. En un adelanto publicado por ABC, se revela el profundo testimonio de Iborra, que reconstruye los últimos años de su madre y las circunstancias que rodearon su suicidio el 13 de diciembre de 2021, marcadas por una depresión agravada tras su participación en el programa MasterChef Celebrity.

En No soy Verónica Forqué, obra firmada conjuntamente con el dramaturgo Antonio Álamo, la hija de la actriz desvela que Verónica Forqué sufrió una depresión previa en 2014, de la que consiguió recuperarse gracias a un tratamiento con antidepresivos, el apoyo laboral y el acompañamiento de su entonces marido, Manuel Iborra. Sin embargo, la intérprete volvió a experimentar graves altibajos emocionales, acentuados por la muerte de su hermano Álvaro en 2014 y la de su madre, Carmen Vázquez-Vigo, en 2018.

PUBLICIDAD

Durante los años posteriores, el comportamiento de Verónica Forqué cambió de manera perceptible: realizaba compras por internet de forma compulsiva, consumía marihuana en exceso e incrementó los episodios problemáticos en público, aunque conservaba el empeño de encontrar aspectos positivos en la vida, según relata su hija.

Verónica Forqué en ‘MasterChef Celebrity’

A pesar de estas dificultades, aceptó participar en la sexta edición de MasterChef Celebrity, cuya grabación finalizó en julio de 2021 y cuya emisión se inició el 13 de septiembre de ese mismo año, apenas tres meses antes de su fallecimiento: “La experiencia le resultó agotadora, pero gratificante. Se llevó muy bien con los presentadores, especialmente con Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, que prácticamente a diario le enviaban mensajes de cariño y apoyo, seguramente viéndola tan vulnerable”.

PUBLICIDAD

A pesar de este entorno, María Iborra sostiene que “desde la producción debían darse cuenta” de que su madre “no estaba bien” e insinúa que la búsqueda de audiencia pesó más que el bienestar personal de la actriz: “Era una loquita. ¡Y una loquita competitiva, o sea, una loquita por partida doble! ¿Había algo mejor que eso para elevar la audiencia de un programa de televisión?“.

Verónica Forqué, durante su paso por 'Masterchef Celebrity' (RTVE)
Verónica Forqué, durante su paso por 'Masterchef Celebrity' (RTVE)

La muerte de Verónica Forqué

Ella misma se siente culpable de lo sucedido: “¿Pude hacer algo? ¿Debería haberle insistido para que no hiciera ese programa? Ella estaba con una ilusión tremenda y, una vez que ella tomaba una decisión, yo la apoyaba completamente. Ella me había educado con esa extrema libertad y tolerancia. Obviamente, no podía imaginar lo que se nos venía encima".

Pese a los buenos momentos que pasó allí Verónica Forqué, para su hija la experiencia fue “una mierda bastante perjudicial para ella” por lo que vino después: “Cuando se emitió el programa y se enfrentó a los haters. Eso es algo con lo que mi madre no pudo lidiar".

Verónica Forqué en la presentación de 'MasterChef Celebrity' (Europa Press)
Verónica Forqué en la presentación de 'MasterChef Celebrity' (Europa Press)

Los comentarios acabaron con la estabilidad de la actriz que ”se convirtió en una zombi" y pasaba la noche mirando en redes sociales lo que se decía de ella: “Empezaron a prodigarse las críticas y a multiplicarse los haters, y ella –que apenas había recibido malas críticas por su trabajo y que jamás había experimentado el odio, la animadversión y el aborrecimiento del público– se desestabilizó aún más".

La hija de Verónica Forqué también saca fuerzas para revelar la manera en la que se suicidó su madre, ahorcada con un pañuelo que los forenses nunca le llegaron a devolver a la joven: “Según me contó Menuka (la mujer nepalí que la cuidaba), esa misma mañana se encontró con que mi madre había sacado del armario todos sus pañuelos y los había extendido en la cama. Naturalmente, le extrañó, aunque no supo interpretar la causa de ese despliegue. Ahora sabemos la causa: mi madre estaba valorando cuál de ellos sería el más adecuado. Un casting de pañuelos”.

Temas Relacionados

Masterchef CelebrityGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reino Unido activa el nivel ‘grave’ de amenaza terrorista y señala que “es muy probable un ataque”

El cambio de nivel se ha producido a raíz de los apuñalamientos en Golders Green el pasado 29 de abril

Reino Unido activa el nivel ‘grave’ de amenaza terrorista y señala que “es muy probable un ataque”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Marruecos se une al programa ‘Artemis’ de la NASA: “Nos complace ver que nuestra alianza se extiende al espacio”

La agencia espacial ha definido el objetivo de regresar a la superficie lunar para “construir una base y permanecer”

Marruecos se une al programa ‘Artemis’ de la NASA: “Nos complace ver que nuestra alianza se extiende al espacio”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Cómo es Galicia, la región de España donde cada vez más personas superan los 100 años: sus hábitos

La comunidad española despierta interés internacional por su alta proporción de centenarios y busca ser reconocida como “zona azul”

Cómo es Galicia, la región de España donde cada vez más personas superan los 100 años: sus hábitos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16