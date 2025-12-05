Cabo Verde será uno de los rivales de España en el Grupo H y una de las selecciones que debutan en el Mundial 2026

Cabo Verde terminó líder del grupo D de la Eliminatoria Africana rumbo a la Copa Mundial 2026 (Crédito: FIFA)

El sorteo del Mundial 2026 ya ha asignado la suerte de nuestras selecciones, y Cabo Verde será uno de los rivales que se jugarán su pase a dieciseisavos desde el Grupo H en el que estarán España, Arabia Saudí y Uruguay.

El incremento de 32 a 48 participantes para el Mundial 2026 brindará la posibilidad de observar a muchas selecciones que harán sus primeros pasos en la élite de una competición emblemática que obnubila a los futboleros cada cuatro años.

GRUPO ESPAÑA MUNDIAL 2026

Este es el caso de Cabo Verde, un pequeño país de solo 500.000 habitantes que vive el mejor momento de su historia en este deporte. Este viernes quedaron definidos sus rivales en el sorteo.

¿Cómo llegó al Mundial?

La derrota de Los Tiburones Azules ante Camerún por 4-1 en la tercera jornada de las Eliminatorias Africanas parecía decantar todo en favor de un equipo más experimentado y con rodaje en Mundiales, pero Cabo Verde estuvo más fino ante rivales de una jerarquía menor y se terminó llevando el boleto directo como líder del Grupo D con 23 puntos.

Este dominio relegó a los cameruneses, que terminaron segundos con 19 unidades y avanzaron a la Segunda Ronda, donde fueron eliminados de cualquier aspiración por la República Democrática del Congo. La zona se completó con Libia (16), Angola (12), Mauricio (6) y Eswatini (3).

¿Quién es el entrenador?

Se trata de Pedro Leitão Brito, conocido popularmente como Bubista. El entrenador de 55 años es oriundo de ese país y agarró el cargo en enero de 2020. Totaliza 59 duelos con 27 victorias, 14 empates y 18 derrotas. Arrastra un invicto de 10 partidos sin perder en tiempo regular entre Eliminatorias y partidos amistosos. Su último traspié fue en noviembre de 2024 por 0-1 ante Mauritania y viene de rescatar un empate frente a Egipto en la pasada fecha FIFA.

¿Cómo juega?

El esquema táctico elegido por Bubista en cada uno de sus partidos es un parado tradicional con la colocación de cuatro defensores, dos volantes de contención, tres hombres más adelantados y una referencia de ataque (4-2-3-1).

La celebración de los hinchas por el pasaje al Mundial (Crédito: AP/Cristiano Barbosa)

Las figuras del equipo

Dailon Livramento, nacido en Países Bajos, es la gran estrella, luego de haber anotado uno de los goles en el 3-0 sobre Eswatini, que firmó la clasificación al Mundial. El centrodelantero del Casa Pia de Portugal se suma a su compañero en ofensiva, Nuno Da Costa, que juega en el Basaksehir de Turquía.

Kevin Lenini es el termómetro en la mitad de la cancha. El volante defensivo de 28 años viste la camiseta del Krasnodar de Rusia a nivel clubes y registra dos goles en 28 compromisos con su selección.

Por otro lado, el zaguero central David Moreira nació en Portugal y tuvo rodaje en la Sub 15 de esa región, pero eligió representar los colores del combinado africano, mientras juega en el filial del Sporting de Lisboa. El arquero titular Bruno Varela también es luso, pero se nacionalizó al igual que Moreira y juega en el Al Hazem de Arabia Saudita.

Historial en Mundiales

Será la primera participación de Cabo Verde en Copas del Mundo. A nivel continental, alcanzó los cuartos de final como su mejor performance en las Copas Africanas de 2013 y 2023, pero no se clasificó a la que comenzará a fin de año en Marruecos.