Los mejores memes de la Selección Española del sorteo del Mundial 2026

Las redes sociales sacan su mejor ingenio durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 (Montaje Infobae)

Llegó el momento más esperado para muchos aficionados del fútbol: el sorteo del Mundial 2026 en el que se conocerán los rivales de cada selección.

El evento, seguido por millones de personas alrededor del mundo, también se sigue en las redes sociales, que se encienden dejando los mejores memes acerca de los momentos más importantes: actuaciones musicales, Trump, las “bolas calientes” y las coincidencias más divertidas.

Sin Eurovisión, pero con Mundial

En los últimos días, hemos conocido que España no estará en Eurovisión por la presencia de Israel. En redes sociales, la gente compara esta huida con el Mundial 2026.

Cómo se va a sentir 2026 sin eurovision y con mundial de fútbol pic.twitter.com/tLfUjR1aLl — 📦 (@cadibomber) December 4, 2025

Trump y Naranjito, ¿un parecido real?

En una ingeniosa comparación, las redes sociales dicen que el Presidente de los Estados Unidos se parece a la histórica mascota de España 1982 por su aspecto anaranjado.

Yo pensaba que en el Mundial no se podía repetir mascota #SorteoMundial2026 pic.twitter.com/V54rlgLUMf — Mackmardigan (@Mackmardigan) December 5, 2025

Lauryn Hill y una curiosa forma de vestir

Llegan las Navidades y las reuniones familiares y la gente saca todo su ingenio. ¿Quién no tiene al mítico familiar que decide ir con las ropas más estrambóticas?

#SorteoMundial2026

Cuando tu cuñada va a la cena de navidad y te dice que va a venir discreta pic.twitter.com/kgYYJS3viS — Jotaeme Garcia (@Jotaemegarpe) December 5, 2025

El gorro y un parecido con el Allianz Arena

Sin dudas, el outfit de la rapera Lauryn Hill no ha pasado desapercibido. Nueva comparación con el mítico estadio del Bayern de Múnich.

El paso del tiempo durante la ceremonia

A la gente no le ha gustado que se haya tardado casi hora y media hasta que empiece el verdadero sorteo.