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Marruecos se une al programa ‘Artemis’ de la NASA: “Nos complace ver que nuestra alianza se extiende al espacio”

La agencia espacial ha definido el objetivo de regresar a la superficie lunar para “construir una base y permanecer”

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Imagen del despegue del cohete Space Launch System (EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Imagen del despegue del cohete Space Launch System (EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Marruecos ha firmado los Acuerdos Artemis y se convierte en el miembro más reciente del proyecto internacional de exploración lunar bajo el liderazgo de la NASA. El anuncio lo ha hecho el administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman. Según dijo, la adhesión marroquí representa un nuevo paso en la cooperación mundial en la investigación espacial. Además, marca una nueva etapa en la colaboración entre Estados Unidos y la potencia norteafricana.

El programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna, cuenta con el respaldo de una comunidad de más de 60 países. El nuevo ‘fichaje’, según EEUU, apunta a “iniciar una nueva era” de colaboración no solo en misiones tripuladas, sino también en el desarrollo de tecnología y la observación científica. La NASA busca sumar socios estratégicos para la próxima fase de expediciones lunares, y ha encontrado uno en Marruecos. “Hoy nos complace ver que nuestra alianza se extiende al espacio”, declaró el secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau.

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La misión Crew-11 de la NASA ameriza con éxito en el océano frente a la costa de San Diego (California, EE.UU)

Nuevo impulso a la alianza

La relación bilateral entre Marruecos y Estados Unidos comenzó en 1777, cuando el reino magrebí se convirtió en la primera nación en reconocer la independencia estadounidense. El Tratado de Paz y Amistad firmado entonces es hoy el acuerdo diplomático más antiguo en vigor para la diplomacia norteamericana. El vínculo se ha adaptado a las necesidades contemporáneas y desde 1962 incluye la cooperación en el ámbito espacial, con intercambios técnicos entre la NASA y organismos científicos marroquíes.

Actualmente, instituciones como el Centro Marroquí de Teledetección juegan un papel activo en la observación terrestre y la cooperación internacional. De acuerdo con la declaración del administrador de la NASA, estas capacidades contribuirán al esfuerzo colectivo en las operaciones previstas más allá de la órbita terrestre. El programa Artemis prevé que los países firmantes aporten conocimientos e infraestructuras para consolidar una base en la superficie lunar y asegurar una presencia humana permanente.

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“Nuestros socios tendrán un papel real en ese esfuerzo, mientras alineamos capacidades, actuamos con urgencia y generamos los titulares que el mundo espera”, afirmó Isaacman. Este enfoque colaborativo permitirá que ciudadanos de cada nación participante tengan un rol activo en las próximas misiones, incluida la fase Artemis II, que marca el regreso de la humanidad a la Luna.

La misión Artemis II marca un hito histórico al regresar de la Luna, pero este viaje tiene consecuencias para la salud de los astronautas. Descubre cómo la gravedad cero afecta a sus huesos, corazón, cerebro y equilibrio.

El futuro de la exploración lunar

El ingreso de Marruecos en los Acuerdos Artemis coincide con un momento decisivo para el programa espacial internacional. La NASA ha definido el objetivo de regresar a la superficie lunar no solo para dejar huellas, sino para “construir una base y permanecer”. Según el jefe de la agencia, la visión contempla misiones sucesivas que establecerán una infraestructura sostenible, con aportes concretos de los países aliados.

Desde su inicio, los Acuerdos Artemis han servido como marco para la exploración pacífica del espacio, agrupando a naciones con intereses científicos y tecnológicos comunes. Marruecos, al incorporarse a la iniciativa, suma sus capacidades y experiencia en teledetección y cooperación internacional para fortalecer los objetivos compartidos por todo el mundo.

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