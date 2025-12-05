Arabia Saudí busca repetir su mejor actuación en un mundial 32 años después: el dato que ilusiona y el regreso de su “Príncipe Encantador”

La selección de Arabia Saudí alineada en la previa del partido ante Indonesia por las eliminatorias asiáticas rumbo al Mundial 2026 (REUTERS/Stringer)

Tras el sorteo del Mundial 2026 de este viernes, ya sabemos quiénes serán los rivales de España en el Grupo H, y Arabia Saudí será uno de ellos. La selección española se jugará su pase a dieciseisavos de final contra la saudí, la de Cabo Verde y la de Uruguay.

La selección de Arabia Saudí estará presente en el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá y logró su tercera clasificación consecutiva a la máxima cita, que este año tendrá por primera vez en su historia la participación de 48 equipos. No obstante, los del Golfo debieron superar varias instancias previas en las Eliminatorias de Asia hasta conseguir su boleto otra vez de la mano de Hervé Renard.

¿Cómo llega al Mundial?

El conjunto saudí debió atravesar tres etapas clasificatorias para sellar su boleto a la Copa del Mundo en las Eliminatorias Asiáticas. En primera instancia, los árabes lideraron el Grupo G junto con Jordania y avanzaron a la siguiente fase, a la que se sumaron a la zona de Japón, Australia, Indonesia, China y Bahrein. Arabia Saudita culminó tercero, lejos de los oceánicos y los nipones, que lograron el pasaje al Mundial. Sin embargo, contaron con una nueva oportunidad: no fallaron al quedar por encima de Iraq e Indonesia. El 3-2 ante los indonesios en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda certificó la clasificación final.

¿Quién es el DT?

Hervé Renard, francés de 57 años, volverá a estar frente a los destinos del seleccionado de Arabia Saudita por segundo Mundial seguido. Luego de su participación en Qatar 2022, donde sorprendió a todos con su triunfo 2-1 ante la Argentina en el primer partido de la fase de grupos, el técnico dejó su cargo para dirigir 26 partidos a la selección femenina de Francia. Regresó a los Halcones Verdes en marzo de 2025 para reemplazar al italiano Roberto Mancini, cumplir su segundo ciclo y lograr la clasificación al Mundial 2026.

El Príncipe Encantador, que había dirigido previamente a las selecciones de Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos, lleva un total de 66 encuentros como DT de Arabia Saudita con un récord de 28 triunfos, 17 empates y 21 derrotas.

Hervé Renard, el "Príncipe Encantador" de Arabia Saudita, que dirigirá por segundo Mundial consecutivo a la selección del Golfo (REUTERS/Stringer)

¿Cómo juega?

Desde hace tiempo el fútbol árabe está en pleno crecimiento. No sólo por su liga local, en la que se encuentran grandes figuras como por ejemplo Cristiano Ronaldo o Karim Benzemá, entre otros. Esto hace que la filosofía que también impone el entrenador sea ofensiva, audaz y física. Uno de los inconvenientes que mantuvo el seleccionado saudí fue en la faz defensiva.

En los últimos partidos, Renard utilizó un esquema táctico 4-2-3-1, aprovechando extremos veloces que son capaces de llegar al gol. El desafío del combinado del Golfo será encontrar un equilibrio y mantenerlo en los 90 minutos.

Las figuras del equipo

Su capitán, Salem Al-Dawsari, es el referente del equipo y uno de los jugadores con más experiencia. Autor de uno de los goles del épico triunfo ante la Argentina de Messi, el volante ofensivo del Al Hilal de 34 años es la figura que tendrá el equipo en la Copa del Mundo.

Otros nombres a tener en cuenta son Marwan Al-Sahafi, delantero de 21 años que milita en el Royal Antwerp de Bélgica; el mediocampista Musab Al-Juwayr (Al Qadsiah) y el goleador Firas Al-Buraikan (Al Ahli).

El talentoso Salem Al Dawsari, capitán y figura de la selección de Arabia Saudita (Geria REUTERS/Stringer)

Historial en Mundiales

Será la séptima participación de Arabia Saudita en Copas del Mundo, con un dato que entusiasma a los Halcones Verdes, ya que en su primera actuación en la cita ecuménica de 1994 alcanzaron los octavos de final por única vez en su historia. ¿Dónde? En los Estados Unidos, donde se desarrollará la mayor parte del torneo.

Luego, en Francia 1998, Corea-Japón 2002, Rusia 2018 y Qatar 2022, nunca pudo pasar la primera fase del Mundial.