Deportes

Arabia Saudí busca repetir su mejor actuación en un mundial 32 años después: el dato que ilusiona y el regreso de su “Príncipe Encantador”

Los Halcones Verdes alcanzaron los octavos de final una única vez en Estados Unidos en 1994. Aquí te contamos cómo lograron la clasificación para la Copa del Mundo 2026

Guardar
La selección de Arabia Saudí
La selección de Arabia Saudí alineada en la previa del partido ante Indonesia por las eliminatorias asiáticas rumbo al Mundial 2026 (REUTERS/Stringer)

Tras el sorteo del Mundial 2026 de este viernes, ya sabemos quiénes serán los rivales de España en el Grupo H, y Arabia Saudí será uno de ellos. La selección española se jugará su pase a dieciseisavos de final contra la saudí, la de Cabo Verde y la de Uruguay.

La selección de Arabia Saudí estará presente en el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá y logró su tercera clasificación consecutiva a la máxima cita, que este año tendrá por primera vez en su historia la participación de 48 equipos. No obstante, los del Golfo debieron superar varias instancias previas en las Eliminatorias de Asia hasta conseguir su boleto otra vez de la mano de Hervé Renard.

¿Cómo llega al Mundial?

El conjunto saudí debió atravesar tres etapas clasificatorias para sellar su boleto a la Copa del Mundo en las Eliminatorias Asiáticas. En primera instancia, los árabes lideraron el Grupo G junto con Jordania y avanzaron a la siguiente fase, a la que se sumaron a la zona de Japón, Australia, Indonesia, China y Bahrein. Arabia Saudita culminó tercero, lejos de los oceánicos y los nipones, que lograron el pasaje al Mundial. Sin embargo, contaron con una nueva oportunidad: no fallaron al quedar por encima de Iraq e Indonesia. El 3-2 ante los indonesios en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda certificó la clasificación final.

¿Quién es el DT?

Hervé Renard, francés de 57 años, volverá a estar frente a los destinos del seleccionado de Arabia Saudita por segundo Mundial seguido. Luego de su participación en Qatar 2022, donde sorprendió a todos con su triunfo 2-1 ante la Argentina en el primer partido de la fase de grupos, el técnico dejó su cargo para dirigir 26 partidos a la selección femenina de Francia. Regresó a los Halcones Verdes en marzo de 2025 para reemplazar al italiano Roberto Mancini, cumplir su segundo ciclo y lograr la clasificación al Mundial 2026.

El Príncipe Encantador, que había dirigido previamente a las selecciones de Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos, lleva un total de 66 encuentros como DT de Arabia Saudita con un récord de 28 triunfos, 17 empates y 21 derrotas.

Hervé Renard, el "Príncipe Encantador"
Hervé Renard, el "Príncipe Encantador" de Arabia Saudita, que dirigirá por segundo Mundial consecutivo a la selección del Golfo (REUTERS/Stringer)

¿Cómo juega?

Desde hace tiempo el fútbol árabe está en pleno crecimiento. No sólo por su liga local, en la que se encuentran grandes figuras como por ejemplo Cristiano Ronaldo o Karim Benzemá, entre otros. Esto hace que la filosofía que también impone el entrenador sea ofensiva, audaz y física. Uno de los inconvenientes que mantuvo el seleccionado saudí fue en la faz defensiva.

En los últimos partidos, Renard utilizó un esquema táctico 4-2-3-1, aprovechando extremos veloces que son capaces de llegar al gol. El desafío del combinado del Golfo será encontrar un equilibrio y mantenerlo en los 90 minutos.

Las figuras del equipo

Su capitán, Salem Al-Dawsari, es el referente del equipo y uno de los jugadores con más experiencia. Autor de uno de los goles del épico triunfo ante la Argentina de Messi, el volante ofensivo del Al Hilal de 34 años es la figura que tendrá el equipo en la Copa del Mundo.

Otros nombres a tener en cuenta son Marwan Al-Sahafi, delantero de 21 años que milita en el Royal Antwerp de Bélgica; el mediocampista Musab Al-Juwayr (Al Qadsiah) y el goleador Firas Al-Buraikan (Al Ahli).

El talentoso Salem Al Dawsari,
El talentoso Salem Al Dawsari, capitán y figura de la selección de Arabia Saudita (Geria REUTERS/Stringer)

Historial en Mundiales

Será la séptima participación de Arabia Saudita en Copas del Mundo, con un dato que entusiasma a los Halcones Verdes, ya que en su primera actuación en la cita ecuménica de 1994 alcanzaron los octavos de final por única vez en su historia. ¿Dónde? En los Estados Unidos, donde se desarrollará la mayor parte del torneo.

Luego, en Francia 1998, Corea-Japón 2002, Rusia 2018 y Qatar 2022, nunca pudo pasar la primera fase del Mundial.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección de Arabia SauditaHervé RenardCopa del MundoSelección Española Mundial 2026España-DeportesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Así quedó el fixture del Mundial 2026 tras el sorteo

Todo lo que hay que saber sobre el calendario de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá

Así quedó el fixture del

La lupa sobre la selección argentina tras el sorteo: cómo llega al Mundial 2026 y su historia completa en el torneo

La Albiceleste viene de coronarse en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y buscará repetir en la cita norteamericana de la mano de un plantel que podría tener algunos retoques de cara a la nueva cita

La lupa sobre la selección

La reacción de Tagliafico al conocer a los rivales de la selección argentina en el Mundial 2026: “Argelia va a ser duro”

El campeón con la Scaloneta en Qatar 2022 palpitó el sorteo con un stream en las redes sociales e interactuó con los usuarios

La reacción de Tagliafico al

Bolivia, Surinam o Irak, los candidatos a integrar uno de los grupos más difíciles del Mundial 2026

Los iraquíes esperan por su rival en la final de la Repesca Internacional que en marzo definirá uno de los últimos pases al Mundial

Bolivia, Surinam o Irak, los

Cuál es el “Grupo de la Muerte” en el Mundial 2026: el debate que abrió el Ranking FIFA

En Washington, se definieron las zonas de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá 2026

Cuál es el “Grupo de
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Michael Landon: de tener una

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

Actor de ‘Emily en París’ fue arrestado en Japón tras hallazgo de droga en su equipaje

Netflix compra Warner: las series y películas que podrían sumarse a la plataforma

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio calificó la multa

Marco Rubio calificó la multa de la Unión Europa a la red social X como un “ataque” a Estados Unidos

La estrategia de seguridad de EEUU reafirma su poder en el hemisferio occidental

Cuba registró más de 1.000 nuevos casos de dengue y chikunguña en un solo día

Alemania congeló el ajuste automático de las pensiones y aseguró su nivel actual hasta 2031

Zelensky agradeció al matrimonio Trump por lograr el regreso de niños ucranianos retenidos en Rusia