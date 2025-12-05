Uruguay, una selección de temer: la Celeste busca resurgir pese a la crisis entre el equipo y Marcelo Bielsa

Uruguay intentará dar el golpe en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 (REUTERS/Mariana Greif)

La selección española enfrentará un duro rival en el Grupo H: Uruguay disputará su quinto Mundial consecutivo tras asegurar la clasificación al torneo de 2026 con un plantel renovado y la conducción del entrenador argentino Marcelo Bielsa.

Tras el sorteo del Mundial, se jugará su pase a dieciseisavos con España, Arabia Saudí y Cabo Verde. La Celeste buscará bordar una nueva estrella en su escudo tras ganar las Copas del Mundo de Uruguay 1930 y Brasil 1950.

GRUPO ESPAÑA MUNDIAL 2026

¿Cómo llega al Mundial?

Uruguay aseguró su presencia en la Copa del Mundo 2026 al superar las eliminatorias sudamericanas con una campaña que combinó altibajos y momentos decisivos. El equipo selló la clasificación tras vencer 3-0 a Perú en la 17° jornada. A lo largo de la competencia, la Celeste mantuvo solidez y efectividad, aunque atravesó una etapa irregular en la que solo sumó un triunfo en nueve partidos. También se vio afectada la tranquilidad del plantel tras salir a la luz una disputa entre parte del plantel y el entrenador Marcelo Bielsa.

Luego de completar la eliminatoria, el seleccionado realizó una gira internacional que incluyó victorias amistosas ante República Dominicana y Uzbekistán; pero luego empató contra México y fue goleado 5-1 por Estados Unidos.

¿Quién es el entrenador?

Marcelo Bielsa llega cuestionado a la cita máxima del fútbol (REUTERS/Mariana Greif/File Photo)

Marcelo Bielsa dirige actualmente a la selección uruguaya y afrontará su tercera experiencia mundialista como entrenador. El técnico argentino, conocido por su influencia en diversos entrenadores de renombre y por su estilo táctico, asumió el puesto en 2023. Encabezó el proceso con un plantel renovado, tras una extensa trayectoria en selecciones y clubes.

Desde su desembarco al conjunto nacional, el ex entrenador de la selección argentina en Corea-Japón 2002 estuvo al frente del equipo uruguayo en 31 oportunidades, con un saldo de 16 triunfos, ocho empates y siete derrotas.

¿Cómo juega?

Uruguay presenta una propuesta ofensiva, caracterizada por la presión alta y los ataques por las bandas. Predomina el esquema 4-3-3, aunque el equipo muestra capacidad de adaptarse a diferentes situaciones durante los partidos. La intensidad física y la recuperación veloz de la pelota son sellos del modelo implementado, junto a una circulación precisa en el mediocampo y la búsqueda constante del arco rival.

Las figuras del equipo

Federico Valverde es una de las principales figuras de la selección de Uruguay

Uruguay cuenta con una base de jugadores que compiten en las principales ligas de Europa y destacan por su proyección y experiencia internacional. Federico Valverde, hombre del Real Madrid, actúa como líder en la zona media, aportando despliegue y técnica. Ronald Araújo, figura del Barcelona, lidera la defensa y Manuel Ugarte, futbolista del Manchester United, aporta equilibrio en el mediocampo.

También son para destacar otros nombres, como los del mediocampista del Tottenham Rodrigo Bentancur o la del centrodelantero Darwin Núñez, actualmente en el Al Hilal de Arabia Saudita.

Historial en Mundiales

La selección uruguaya suma dos Copas del mundo y mantiene presencia constante en las últimas ediciones del certamen. Campeón en 1930 y 1950, la Celeste también alcanzó las semifinales en 1954, 1970 y 2010. El equipo disputará en 2026 su quinta Copa del Mundo consecutiva, consolidando una racha importante dentro de la máxima cita de este deporte.

Dentro de su rica historia también sobresalen la obtención de las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, como también 15 Copas América.

Su última Copa del Mundo fue en Qatar 2022, cuando quedó afuera en la fase de grupos al finalizar en el tercer lugar. Inició su camino con un empate 0-0 contra Corea del Sur, luego cayó 2-0 ante Portugal y cerró su participación con una victoria por 2-0 ante Ghana.