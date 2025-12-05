Así quedó el fixture del Mundial 2026 tras el sorteo

La Copa del Mundo, el trofeo más preciado del planeta (REUTERS/Mandel Ngan)

Se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 y quedaron definidas las 12 zonas que dividirán a los 48 seleccionados que competirán en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. A la espera de la confirmación del cronograma oficial que será publicado oficialmente mañana por la FIFA, ya existen algunas certezas respecto a la agenda, al margen de la conformación de cada grupo.

Vale remarcar que los únicos países que sabían de antemano dónde y cuándo jugarían la fase de grupos eran los anfitriones. México dará el puntapié inicial en el estadio Ciudad de México, conocido popularmente como el Azteca, el jueves 11 de junio (Grupo A) ante Sudáfrica, mientras que Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D) se presentarán el viernes 12/6 en Toronto y Los Ángeles, respectivamente. Estos equipos tienen asegurada su presencia en territorio local. La gran final del certamen se llevará a cabo el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey, Nueva York.

Otro de los puntos a subrayar es que restan seis cupos por definirse en marzo del año que viene. Los mismos saldrán de los repechajes de Europa (4) y el internacional (2). República Democrática del Congo dirimirá su pasaje con el ganador de la llave que enfrentará a Nueva Caledonia y Jamaica, mientras que Irak aguarda por Surinam o Bolivia. En la clasificatoria del Viejo Continente competirán Italia, Irlanda del Norte, Ucrania, Suecia, Turquía, Rumania, Dinamarca, Macedonia del Norte, Gales, Bosnia y Herzegovina, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, República Checa y República de Irlanda.

Argentina se las verá con Argelia, Austria y Jordania (REUTERS/Carlos Barria)

La selección argentina encabezará el Grupo J y chocará contra Argelia, Austria y Jordania, en el que resultó ser un grupo accesible. A priori, disputará sus encuentros en Kansas y Dallas. Pero hay que remarcar que, en caso de culminar en el primer puesto de su zona, se las verá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

México jugará el partido inaugural ante Sudáfrica y luego se las verá ante Corea del Sur y un adversario europeo que conocerá en marzo tras la repesca que protagonizarán Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y República de Irlanda. Por su parte, Colombia arrancará con Uzbekistán, más tarde se medirá con un elenco que provendrá del repechaje internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) y cerrará con Portugal.

El calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026 introduce una estructura inédita que prioriza el descanso de los equipos y la logística de los aficionados, al asegurar tres días de pausa antes de 103 de los 104 partidos. Entre los datos más destacados del calendario, Dallas se posiciona como la ciudad anfitriona con mayor actividad, al albergar nueve partidos, superando a cualquier otra sede. Además, la ciudad de Miami será el escenario del partido por el tercer puesto, mientras que las semifinales se disputarán en Dallas y Atlanta. El diseño del torneo busca reducir los desplazamientos, concentrando la mayoría de los encuentros en las regiones este, centro y oeste de los países anfitriones.

En la fase de grupos, cada selección anfitriona —Canadá, México y Estados Unidos— tiene garantizado disputar sus tres partidos iniciales ante su público. El debut de cada una de estas selecciones se realizará en el Estadio de Toronto (Canadá), el Estadio Ciudad de México (México) y el Estadio de Los Ángeles (Estados Unidos), respectivamente. Además, Guadalajara, Vancouver y Seattle han sido seleccionadas para acoger partidos de los equipos anfitriones durante esta etapa.

El desarrollo de la fase de grupos contempla una organización precisa: la jornada inaugural incluirá dos partidos, uno en Ciudad de México y otro en Guadalajara. La segunda jornada también contará con dos encuentros, protagonizados por las selecciones de Canadá y Estados Unidos. En las cuatro últimas jornadas de esta fase, se disputarán seis partidos simultáneos por jornada, todos correspondientes a un mismo grupo, con el objetivo de preservar la integridad competitiva. El resto de las jornadas ofrecerá cuatro partidos diarios, distribuidos en diferentes franjas horarias.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.

Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia Ghana y Panamá.

*Referencias:

Europa A: Italia/Irlanda del Norte o Gales/Bosnia y Herzegovina

Europa B: Ucrania/Suecia o Polonia/Albania

Europa C: Turquía/Rumania o Eslovaquia/Kosovo

Europa D: Dinamarca/Macedonia del Norte o República Checa/República de Irlanda

Repechaje 1: Nueva Caledonia/Jamaica o República Democrática del Congo

Repechaje 2: Surinam/Bolivia o Irak

EL CALENDARIO DEL MUNDIAL 2026

Fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026

México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium

Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver

Haití vs. Escocia – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

Domingo, 14 de junio 2026

Alemania vs. Curazao – Grupo E - Philadelphia Stadium

Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Houston Stadium

Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium

Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

España vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium

Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Los Angeles Stadium

Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Seattle Stadium

Martes, 16 de junio 2026

Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium

Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

Ghana vs. Panamá – Grupo L - Dallas Stadium

Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium

Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium

Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium

Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver

México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

Curazao vs. Ecuador – Grupo E - Kansas City Stadium

Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium

Japón vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Miami Stadium

Cabo Verde vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium

Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

Egipto vs. Nueva Zelanda – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Noruega vs. Senegal – Grupo I - Philadelphia Stadium

Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium

Croacia vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium

Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

Repechaje 1 vs. Colombia – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium

Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium

Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Philadelphia Stadium

Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - New York New Jersey Stadium

Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Dallas Stadium

Japón vs. Europa B – Grupo F - Kansas City Stadium

Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium

Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium

Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium

Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Seattle Stadium

Egipto vs. Irán – Grupo G - BC Place Vancouver

Uruguay vs. España – Grupo H - Houston Stadium

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Guadalajara

Sábado, 27 de junio 2026

Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

Jordania vs. Argentina – Grupo J - Kansas City Stadium

Argelia vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium

Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

16avos de final

Domingo, 28 de junio 2026

Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium

Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

Octavos de final

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes, 7 de julio 2026

Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes, 10 de julio 2026

Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio 2026

Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

Partido por el tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

Final del Mundial 2026

Domingo, 19 de julio 2026

Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium