Así quedó el fixture del Mundial 2026 tras el sorteo

Se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 y quedaron definidas las 12 zonas que dividirán a los 48 seleccionados que competirán en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. A la espera de la confirmación del cronograma oficial que será publicado oficialmente mañana por la FIFA, ya existen algunas certezas respecto a la agenda, al margen de la conformación de cada grupo.
Vale remarcar que los únicos países que sabían de antemano dónde y cuándo jugarían la fase de grupos eran los anfitriones. México dará el puntapié inicial en el estadio Ciudad de México, conocido popularmente como el Azteca, el jueves 11 de junio (Grupo A) ante Sudáfrica, mientras que Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D) se presentarán el viernes 12/6 en Toronto y Los Ángeles, respectivamente. Estos equipos tienen asegurada su presencia en territorio local. La gran final del certamen se llevará a cabo el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey, Nueva York.
Otro de los puntos a subrayar es que restan seis cupos por definirse en marzo del año que viene. Los mismos saldrán de los repechajes de Europa (4) y el internacional (2). República Democrática del Congo dirimirá su pasaje con el ganador de la llave que enfrentará a Nueva Caledonia y Jamaica, mientras que Irak aguarda por Surinam o Bolivia. En la clasificatoria del Viejo Continente competirán Italia, Irlanda del Norte, Ucrania, Suecia, Turquía, Rumania, Dinamarca, Macedonia del Norte, Gales, Bosnia y Herzegovina, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, República Checa y República de Irlanda.
La selección argentina encabezará el Grupo J y chocará contra Argelia, Austria y Jordania, en el que resultó ser un grupo accesible. A priori, disputará sus encuentros en Kansas y Dallas. Pero hay que remarcar que, en caso de culminar en el primer puesto de su zona, se las verá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
México jugará el partido inaugural ante Sudáfrica y luego se las verá ante Corea del Sur y un adversario europeo que conocerá en marzo tras la repesca que protagonizarán Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y República de Irlanda. Por su parte, Colombia arrancará con Uzbekistán, más tarde se medirá con un elenco que provendrá del repechaje internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) y cerrará con Portugal.
El calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026 introduce una estructura inédita que prioriza el descanso de los equipos y la logística de los aficionados, al asegurar tres días de pausa antes de 103 de los 104 partidos. Entre los datos más destacados del calendario, Dallas se posiciona como la ciudad anfitriona con mayor actividad, al albergar nueve partidos, superando a cualquier otra sede. Además, la ciudad de Miami será el escenario del partido por el tercer puesto, mientras que las semifinales se disputarán en Dallas y Atlanta. El diseño del torneo busca reducir los desplazamientos, concentrando la mayoría de los encuentros en las regiones este, centro y oeste de los países anfitriones.
En la fase de grupos, cada selección anfitriona —Canadá, México y Estados Unidos— tiene garantizado disputar sus tres partidos iniciales ante su público. El debut de cada una de estas selecciones se realizará en el Estadio de Toronto (Canadá), el Estadio Ciudad de México (México) y el Estadio de Los Ángeles (Estados Unidos), respectivamente. Además, Guadalajara, Vancouver y Seattle han sido seleccionadas para acoger partidos de los equipos anfitriones durante esta etapa.
El desarrollo de la fase de grupos contempla una organización precisa: la jornada inaugural incluirá dos partidos, uno en Ciudad de México y otro en Guadalajara. La segunda jornada también contará con dos encuentros, protagonizados por las selecciones de Canadá y Estados Unidos. En las cuatro últimas jornadas de esta fase, se disputarán seis partidos simultáneos por jornada, todos correspondientes a un mismo grupo, con el objetivo de preservar la integridad competitiva. El resto de las jornadas ofrecerá cuatro partidos diarios, distribuidos en diferentes franjas horarias.
LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.
Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.
Grupo L: Inglaterra, Croacia Ghana y Panamá.
*Referencias:
Europa A: Italia/Irlanda del Norte o Gales/Bosnia y Herzegovina
Europa B: Ucrania/Suecia o Polonia/Albania
Europa C: Turquía/Rumania o Eslovaquia/Kosovo
Europa D: Dinamarca/Macedonia del Norte o República Checa/República de Irlanda
Repechaje 1: Nueva Caledonia/Jamaica o República Democrática del Congo
Repechaje 2: Surinam/Bolivia o Irak
EL CALENDARIO DEL MUNDIAL 2026
- Fase de grupos
Jueves, 11 de junio 2026
México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium
Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver
Haití vs. Escocia – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
Domingo, 14 de junio 2026
Alemania vs. Curazao – Grupo E - Philadelphia Stadium
Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Houston Stadium
Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium
Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
España vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium
Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium
Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Los Angeles Stadium
Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Seattle Stadium
Martes, 16 de junio 2026
Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium
Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
Ghana vs. Panamá – Grupo L - Dallas Stadium
Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium
Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium
Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium
Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver
México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium
Sábado, 20 de junio 2026
Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
Curazao vs. Ecuador – Grupo E - Kansas City Stadium
Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium
Japón vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Miami Stadium
Cabo Verde vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium
Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
Egipto vs. Nueva Zelanda – Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Noruega vs. Senegal – Grupo I - Philadelphia Stadium
Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium
Croacia vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium
Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
Repechaje 1 vs. Colombia – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium
Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium
Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Philadelphia Stadium
Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - New York New Jersey Stadium
Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Dallas Stadium
Japón vs. Europa B – Grupo F - Kansas City Stadium
Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium
Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio 2026
Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium
Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium
Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Seattle Stadium
Egipto vs. Irán – Grupo G - BC Place Vancouver
Uruguay vs. España – Grupo H - Houston Stadium
Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Guadalajara
Sábado, 27 de junio 2026
Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
Jordania vs. Argentina – Grupo J - Kansas City Stadium
Argelia vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium
Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium
- 16avos de final
Domingo, 28 de junio 2026
Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium
Lunes, 29 de junio 2026
Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey
Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium
Martes, 30 de junio 2026
Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium
Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
Miércoles, 1 de julio 2026
Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
Jueves, 2 de julio 2026
Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium
Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium
Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio 2026
Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium
Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium
- Octavos de final
Sábado, 4 de julio 2026
Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium
Domingo, 5 de julio 2026
Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
Lunes, 6 de julio 2026
Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium
Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium
Martes, 7 de julio 2026
Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver
- Cuartos de final
Jueves, 9 de julio 2026
Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium
Viernes, 10 de julio 2026
Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
Sábado, 11 de julio 2026
Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium
Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
- Semifinales
Martes, 14 de julio 2026
Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium
Miércoles, 15 de julio 2026
Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
- Partido por el tercer puesto
Sábado, 18 de julio 2026
Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium
- Final del Mundial 2026
Domingo, 19 de julio 2026
Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium