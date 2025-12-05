Deportes

Por qué la FIFA cambió de grupo a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026: la zona que le hubiera tocado

Durante la ceremonia que se realizó en Washington, pasaron a la Selección del Grupo I al Grupo J para respetar la reglamentación de impedir un cruce contra España. Qué dice el reglamento

Guardar
Argentina integrará el Grupo J
Argentina integrará el Grupo J en el Mundial 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

El sorteo del Mundial 2026 definió este viernes cuál será la distribución de los 48 lugares en los 12 grupos de cuatro selecciones de cada una. El azar determinó que Argentina comparta el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, pero una inédita reglamentación instruida por FIFA para esta ocasión fue crucial para este ordenamiento porque, de otra manera, todo hubiera sido muy distinto. Como si fuera un guiño del destino, esta nueva medida de la casa madre involucró a la Albiceleste y Francia, campeón y subcampeón de la última edición en Qatar.

La bola con el nombre de “Argentina” fue extraída por Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl de la NFL, siendo la novena sorteada de los correspondientes a los cabezas de serie en el Bombo 1. El carácter transitivo guiaba al vigente ganador al Grupo I, pero se desplazó al Grupo J porque la entidad dirigida por Gianni Infantino había determinado desde un principio que España y la Albiceleste, 1° y 2° del Ranking FIFA, no podían coincidir del mismo lado del cuadro con la intención de que no pudiesen medirse antes de la final bajo la cuestión hipotética de que ambos salgan primeros de sus grupos.

Los europeos ya habían salido sorteados en el Grupo H y, en el caso de que Argentina se haya quedado en el Grupo I, podrían haber coincidido en semifinales si lideraban en sus zonas y se imponían en los cruces de eliminación directa. Debido a esta imposibilidad, el conductor y ex jugador Río Ferdinand explicó este escenario y trasladó al tricampeón mundial a la zona siguiente en el orden alfabético, que sí cumplía con esa medida, al igual que los Grupos A, B, C, K y L. A los dos últimos no podía ir porque no le correspondía el orden y los tres primeros ya estaban en poder de México, Canadá y Brasil, respectivamente.

Esta reglamentación perjudicó a Francia, que salió sorteada inmediatamente después de la Argentina, y podría tener que lidiar en semis contra el campeón de la Eurocopa. Al igual que el equipo de Lionel Scaloni y La Furia Roja, los conducidos por Didier Deschamps están en el 3° lugar del ranking FIFA y no podían coincidir con Inglaterra, 4° en el escalafón. De esta manera, Brady sacó la bolilla de Les Bleus y lo catapultó al Grupo I, mientras que el combinado inglés estará en el Grupo L, una de las zonas de la muerte.

El momento en el que
El momento en el que Tom Brady sacó el nombre de Argentina en el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá (REUTERS/Jia Haocheng)

La determinación de la FIFA evitó que el campeón del mundo comparta zona con Senegal, la Noruega de Erling Haaland y un representante del segundo repechaje internacional, que saldrá de Bolivia, Surinam o Irak. En lugar de eso, la selección argentina evitará esperar a marzo para conocer sus rivales (la repesca se jugará en ese mes) y ya puede empezar a planificar algún amistoso en la antesala a la Copa del Mundo con equipos similares desde la idea y la propuesta a Argelia, Austria y Jordania, que serán sus rivales en ese orden. Vale destacar que en ese momento del calendario también se disputaría la Finalissima contra España, a falta de confirmación oficial.

Si el defensor de la corona se lleva el primer lugar, el camino rumbo a la final podría tener a Uruguay como contrincante en 16avos, a Paraguay en octavos, a Portugal en cuartos, a Brasil o Inglaterra en semifinales y a España o Francia en la definición, pero claro está que falta recorrer un largo camino en una competición que se extenderá del 11 de junio al 19 de julio y se organizará entre Estados Unidos, México y Canadá.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)
  • Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
  • Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Los 12 grupos del Mundial
Los 12 grupos del Mundial 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección ArgentinaFIFASelección de FranciaCalendario Mundial 2026Resultados partidos Mundial 2026Clasificación de Mundial 2026deportes-argentina

Últimas Noticias

La advertencia del técnico de Austria tras el sorteo del Mundial, donde enfrentará a la Argentina: “Podemos derrotarlos”

Ralf Rangnick se refirió a sus rivales en el Grupo J, el cual encabeza el campeón del mundo en Qatar 2022

La advertencia del técnico de

Jugando de local, Trump ocupó el centro de la cancha y fue figura en el sorteo del Mundial 2026 en Washington

El presidente de los Estados Unidos recibió el Premio de la Paz de la FIFA, exhibió su química personal con Infantino y los invitados a la ceremonia escucharon dos temas musicales que son hits republicanos: Nessun Dorma e YMCA

Jugando de local, Trump ocupó

Se conoció el informe final del escándalo que involucró a Contepomi con una figura de Inglaterra tras el partido de Los Pumas

Six Nations Rugby, organizador del evento, dio a conocer el comunicado tras analizar las pruebas del incidente ocurrido en Twickenham el pasado 23 de noviembre

Se conoció el informe final

Los secretos de Nueva Zelanda, la selección que buscará su primer triunfo en el Mundial 2026

Los All Whites disputarán su tercera edición en la historia después de tres derrotas seguidas en el Repechaje mundialista

Los secretos de Nueva Zelanda,

El camino de la selección de Irán para llegar al Mundial 2026

El combinado integrará el grupo G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda

El camino de la selección
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Jane Fonda advierte que la

Jane Fonda advierte que la venta de Warner Bros. “pone en riesgo a Hollywood y a la democracia”

Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal ayudarán en el sorteo de este viernes

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

INFOBAE AMÉRICA

Un nuevo estudio arqueológico revela

Un nuevo estudio arqueológico revela que las murallas de Babilonia alcanzaban más de 20 metros

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

Gratitud y salud: cómo el agradecimiento diario mejora el ánimo, el bienestar y las relaciones, según la psicología

El secretario general de la ONU felicitó a Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo