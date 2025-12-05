Por qué la FIFA cambió de grupo a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026: la zona que le hubiera tocado

Argentina integrará el Grupo J en el Mundial 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

El sorteo del Mundial 2026 definió este viernes cuál será la distribución de los 48 lugares en los 12 grupos de cuatro selecciones de cada una. El azar determinó que Argentina comparta el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, pero una inédita reglamentación instruida por FIFA para esta ocasión fue crucial para este ordenamiento porque, de otra manera, todo hubiera sido muy distinto. Como si fuera un guiño del destino, esta nueva medida de la casa madre involucró a la Albiceleste y Francia, campeón y subcampeón de la última edición en Qatar.

La bola con el nombre de “Argentina” fue extraída por Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl de la NFL, siendo la novena sorteada de los correspondientes a los cabezas de serie en el Bombo 1. El carácter transitivo guiaba al vigente ganador al Grupo I, pero se desplazó al Grupo J porque la entidad dirigida por Gianni Infantino había determinado desde un principio que España y la Albiceleste, 1° y 2° del Ranking FIFA, no podían coincidir del mismo lado del cuadro con la intención de que no pudiesen medirse antes de la final bajo la cuestión hipotética de que ambos salgan primeros de sus grupos.

Los europeos ya habían salido sorteados en el Grupo H y, en el caso de que Argentina se haya quedado en el Grupo I, podrían haber coincidido en semifinales si lideraban en sus zonas y se imponían en los cruces de eliminación directa. Debido a esta imposibilidad, el conductor y ex jugador Río Ferdinand explicó este escenario y trasladó al tricampeón mundial a la zona siguiente en el orden alfabético, que sí cumplía con esa medida, al igual que los Grupos A, B, C, K y L. A los dos últimos no podía ir porque no le correspondía el orden y los tres primeros ya estaban en poder de México, Canadá y Brasil, respectivamente.

Esta reglamentación perjudicó a Francia, que salió sorteada inmediatamente después de la Argentina, y podría tener que lidiar en semis contra el campeón de la Eurocopa. Al igual que el equipo de Lionel Scaloni y La Furia Roja, los conducidos por Didier Deschamps están en el 3° lugar del ranking FIFA y no podían coincidir con Inglaterra, 4° en el escalafón. De esta manera, Brady sacó la bolilla de Les Bleus y lo catapultó al Grupo I, mientras que el combinado inglés estará en el Grupo L, una de las zonas de la muerte.

El momento en el que Tom Brady sacó el nombre de Argentina en el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá (REUTERS/Jia Haocheng)

La determinación de la FIFA evitó que el campeón del mundo comparta zona con Senegal, la Noruega de Erling Haaland y un representante del segundo repechaje internacional, que saldrá de Bolivia, Surinam o Irak. En lugar de eso, la selección argentina evitará esperar a marzo para conocer sus rivales (la repesca se jugará en ese mes) y ya puede empezar a planificar algún amistoso en la antesala a la Copa del Mundo con equipos similares desde la idea y la propuesta a Argelia, Austria y Jordania, que serán sus rivales en ese orden. Vale destacar que en ese momento del calendario también se disputaría la Finalissima contra España, a falta de confirmación oficial.

Si el defensor de la corona se lleva el primer lugar, el camino rumbo a la final podría tener a Uruguay como contrincante en 16avos, a Paraguay en octavos, a Portugal en cuartos, a Brasil o Inglaterra en semifinales y a España o Francia en la definición, pero claro está que falta recorrer un largo camino en una competición que se extenderá del 11 de junio al 19 de julio y se organizará entre Estados Unidos, México y Canadá.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

Grupo B : Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza

Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F : Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez

Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I : Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega

Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K : Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Los 12 grupos del Mundial 2026 (REUTERS/Carlos Barria)