España cae en el grupo H: un camino que recuerda al de la victoria 2010

España fue campeona en 2010 cayendo en el Grupo H. (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Un viernes 4 de diciembre de 2009, en Sudáfrica, salía la bola de España que iba a parar al grupo H del Mundial de 2010. España era cabeza de serie, como lo es ahora. La historia ya la conocemos. Un camino plagado de sufrimiento, “unocerismo”, y un estilo nuevo que componían los mejores del mundo.

Como rivales en la fase de grupos caerían Suiza, Honduras y Chile. La andadura no empezó con buen pie. España perdió 0-1 frente a los suizos, en un único tiro a puerta de Gelson Fernandes en el minuto 52 que no fuimos capaces de revertir. Afortunadamente, solo era el principio. Los siguientes partidos frente a Honduras (2-0) y Chile (1-2) nos auparon a la primera posición.

GRUPO ESPAÑA MUNDIAL 2026

Sin embargo, los octavos de final tenían un rival aún más duro: Portugal. Partido agónico en entre los dos territorios que componen la Península Ibérica. Una selección compuesta por grandes promesas como Cristiano Ronaldo o Nani que se quedó del lado español con un gol de David Villa pasada la hora de juego. El marcador no se movería.

El siguiente escalón era un rival, a priori, más fácil: Paraguay. Pero estamos hablando de mundiales. Otra vez tocaba sufrir. España confió hasta el final. No dejó de intentarlo. Hasta que llegó el premio. Otra vez, David Villa consiguió perforar la portería rival en el minuto 83, dando el pase a la fase final del torneo.

David Villa fue el máximo goleador español

Sorpresa en semifinales

Una de las grandes favoritas para llevarse la Copa del Mundo aquel año era Argentina. Una selección plagada de estrellas: Messi, Agüero, Di María, Mascherano o Higuaín componían un ataque de ensueño. No obstante, una maquinaria alemana consiguió adelantarse en el marcador en el minuto 3 con gol de Thomas Müller.

En el segundo tiempo, Klose sentenciaría el partido con dos goles y se situaría a dos goles de Ronaldo como máximo goleador de la historia de los mundiales.

Alemania-España: gol de Puyol

Las semifinales daban una sorpresa y presentaba a dos selecciones que no se han bajado del favoritismo en los demás mundiales. Sin embargo, han corrido caminos separados. En el año 2014, Alemania sería la ganadora, mientras que España no superaría la fase de grupos.

El partido fue de los más intensos. Ambos con un estilo similar de juego. Pero España hizo su mejor partido y consiguió quitar la pelota a los alemanes. A pesar de ello, el gol volvería a tardar. Y también hubo sorpresa. En la faceta que menos dominaba la selección, Carles Puyol se elevó por encima de todos en el punto de penalti en un centro medido de Xavi. Neuer poco pudo hacer para revertir la situación.

Puyol dio el pase a la primera final de un Mundial a España

Campeones del Mundo

La final se jugaría en el Estadio Soccer City, entre Países Bajos y España. 84.490 espectadores, con más de 900 millones por la televisión, fueron los que vieron el triunfo un 11 de julio de 2010. Al contrario de Alemania, los holandeses sabían que no iban a disfrutar de la posesión. Por ello, plantearon un partido duro permitido por el árbitro, el inglés, Howard Webb.

Sergio Ramos tuvo una ocasión clara para marcar al principio de la primera parte, cuando su disparo fue atajado por el guardameta neerlandés Maarten Stekelenburg, mientras que Arjen Robben tuvo su oportunidad para Países Bajos cuando disparó un tiro raso desde el borde del área poco antes del descanso, que fue atajado por Iker Casillas.

El gol de Iniesta. (Cézaro de Luca/EFE)

Robben desaprovechó una oportunidad en el minuto 62, cuando se encontró mano a mano con Casillas, quien se hizo ‘santo’ una vez más para mantener viva a su selección. A continuación, David Villa tuvo una ocasión para España a cuatro metros de la portería neerlandesa, pero Stekelenburg detuvo su disparo. De nuevo, Ramos falló un remate de cabeza delante de la portería en el minuto 77, pero el balón se fue por encima del larguero. Con el partido sin goles tras noventa minutos, se llegó a la prórroga, durante la cual John Heitinga recibió una segunda amarilla y fue expulsado.

El tiempo corría hasta que llegó el minuto 116. La carrera de Navas, el tacón de Iniesta, el centro de Torres que le caería a Cesc Fàbregas y que acabaría con el gol de Iniesta. Primer título mundial para España que desató la locura en el país. Algo que este año también se presenta posible volviendo a estar en los más arriba del ranking mundial.