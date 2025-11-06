España

Cuántas veces debes lavarte el pelo a la semana, según una farmacéutica: “Frotando solo el cuero cabelludo y con productos razonables”

La farmacéutica Helena Rodero aclara la duda sobre la frecuencia ideal del lavado según el tipo de cabello

Guardar
Lavado de cabello Foto: (iStock)
Lavado de cabello Foto: (iStock)

La frecuencia con la que debemos lavar nuestro cabello es una de las dudas más extendidas para muchas personas.

Algunas personas aseguran que no pueden pasar un día sin lavarlo, mientras que otras presumen de mantenerlo limpio durante una semana entera. Pero, ¿cuál es la frecuencia correcta?

La farmacéutica y especialista en piel y cabello Helena Rodero ha aclarado esta incógnita en una entrevista reciente, explicando que la respuesta depende del tipo de cabello, del cuero cabelludo y de los hábitos personales de cada uno.

El cabello rizado, más seco pero con menos grasa visible

Cabello rizado - (Imagen Ilustrativa
Cabello rizado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

María, la entrevistadora, que tiene el pelo rizado, confesó que suele lavárselo entre tres y cuatro veces por semana, sobre todo los días en que va al gimnasio. Ante esto, Helena Rodero la felicitó: “Para tener el pelo rizado lo haces espectacularmente bien, porque normalmente los cabellos rizados tienden a lavarse menos. Cuesta más darles forma y existe la creencia de que son más secos”, explicó la experta.

El cabello rizado, por su estructura en espiral, retiene menos la grasa natural que produce el cuero cabelludo, lo que puede hacer que parezca más seco, pero a la vez no se ensucia con tanta facilidad.

En el pelo liso, la grasa se nota más

Mujer con el cabello liso.
Mujer con el cabello liso. (iStock)

Rodero también destacó que las personas con pelo liso suelen percibir la suciedad más rápidamente. “Yo tengo el pelo liso, y en cuanto empieza a haber grasa en el cuero cabelludo, enseguida se me aplasta el pelo”, contó.

Esto sucede porque el sebo se distribuye con facilidad por toda la fibra capilar, lo que provoca que el pelo pierda volumen y brillo más rápido que el rizado o el afro.

El caso del cabello afro

En cuanto al cabello afro, la farmacéutica explicó que suele asociarse a pieles y cueros cabelludos más grasos, pero que esa grasa no se percibe de la misma manera que en otros tipos de cabello. “Por eso, quienes tienen este tipo de pelo tienden a lavarlo con menos frecuencia, aunque el cuero cabelludo sí genere grasa”, explicó.

La estructura más densa del cabello afro hace que la grasa no se reparta fácilmente, por lo que mantener la hidratación con productos específicos es fundamental.

¿Cuál es la frecuencia ideal?

¿Cuantas veces a la semana debo lavarme el pelo?

Según Helena Rodero, lo mínimo deberían ser dos lavados por semana, aunque reconoce que la frecuencia ideal varía según el estilo de vida y las necesidades personales.

Lo ideal es hacerlo en días alternos, pero también puedes lavar el pelo todos los días sin ningún problema, siempre que lo hagas de forma adecuada”, asegura.

Para quienes se lavan el cabello a diario, recomienda alternar un champú más limpiador con otro más suave, y centrarse en masajear el cuero cabelludo sin frotar en exceso las puntas.

En los comentarios de la publicación, se ha desatado un intenso debate. Algunos usuarios afirmaban que se lavan el pelo todos los días, mientras que otros aseguraban que pueden pasar hasta diez días sin hacerlo. “Una vez por semana y lo tengo genial”, escribía una usuaria, frente a otra que afirmaba: “El cabello debe lavarse a diario”.

La conclusión, según la experta, es clara: no hay una única frecuencia correcta, porque cada tipo de cabello tiene sus propias necesidades. Lo importante es conocer tu cuero cabelludo y adaptar la rutina a lo que realmente te funcione.

Temas Relacionados

HigieneMujeres y SaludEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un estudio alerta del aumento de problemas de memoria en adultos menores de 40 años

La erosión de la salud mental de la sociedad y el empeoramiento del nivel socioeconómico son algunas de las causas que explican este declive cognitivo

Un estudio alerta del aumento

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

¿Podría la religión afectar a tu salud mental? Un psiquiatra da la respuesta

Rafael Rodríguez García considera que los mensajes religiosos centrados en la culpa o el castigo pueden aumentar el riesgo de depresión, mientras que aquellos que fomentan la resiliencia y el propósito vital favorecen la salud mental

¿Podría la religión afectar a

Air Europa vende el 26% de su capital a Turkish Airlines por 300 millones de euros

La operación supone la entrada de la empresa turca en el accionariado de la aerolínea española, que podrá liquidar antes su deuda con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

Air Europa vende el 26%

Dónde encontrar y cómo tomar la vitamina B12 para mantenerte joven a partir de los 50, según una psiconutricionista

La falta de esta vitamina puede generar cansancio, fatiga o dificultad para concentrarse, así como consumirla es beneficioso para el cerebro y el sistema cardiovascular

Dónde encontrar y cómo tomar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los empleados del desguace más

Los empleados del desguace más famoso de España confiesan qué coche tienen: “A lo mejor os sorprendéis”

Condenado un asesor fiscal que utilizó los datos personales de sus clientes para solicitar devoluciones de impuestos que ingresaba en sus cuentas

Las Fuerzas Armadas españolas tienen 227 generales, pero faltan 9.500 oficiales y 3.000 soldados: “El esfuerzo es ampliar armas, no personal”

¿Envió la Fiscalía el correo de González Amador a Moncloa? Los testigos rebaten la teoría del juez instructor de las supuestas “gestiones” del Gobierno en la filtración

Villalba asegura ante el juez que Leire Díez le habló de “una purga” en la Guardia Civil y pidió información sobre mandos de la UCO

ECONOMÍA

Con 30 años está prácticamente

Con 30 años está prácticamente jubilada: es hija de funcionarios y ya tiene 15 propiedades “para no depender del sistema”

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Air Europa vende el 26% de su capital a Turkish Airlines por 300 millones de euros

Sebastián, el joven que ha cambiado la albañilería por la agricultura: “En la obra ganas unos 1.500 euros, en el campo 2.500 sin ser tan duro físicamente”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 6 de noviembre

DEPORTES

Josep Ribas, el arquitecto culé

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”