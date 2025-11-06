Cuántas veces debes lavarte el pelo a la semana, según una farmacéutica: “Frotando solo el cuero cabelludo y con productos razonables”

Lavado de cabello Foto: (iStock)

La frecuencia con la que debemos lavar nuestro cabello es una de las dudas más extendidas para muchas personas.

Algunas personas aseguran que no pueden pasar un día sin lavarlo, mientras que otras presumen de mantenerlo limpio durante una semana entera. Pero, ¿cuál es la frecuencia correcta?

La farmacéutica y especialista en piel y cabello Helena Rodero ha aclarado esta incógnita en una entrevista reciente, explicando que la respuesta depende del tipo de cabello, del cuero cabelludo y de los hábitos personales de cada uno.

El cabello rizado, más seco pero con menos grasa visible

Cabello rizado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

María, la entrevistadora, que tiene el pelo rizado, confesó que suele lavárselo entre tres y cuatro veces por semana, sobre todo los días en que va al gimnasio. Ante esto, Helena Rodero la felicitó: “Para tener el pelo rizado lo haces espectacularmente bien, porque normalmente los cabellos rizados tienden a lavarse menos. Cuesta más darles forma y existe la creencia de que son más secos”, explicó la experta.

El cabello rizado, por su estructura en espiral, retiene menos la grasa natural que produce el cuero cabelludo, lo que puede hacer que parezca más seco, pero a la vez no se ensucia con tanta facilidad.

En el pelo liso, la grasa se nota más

Mujer con el cabello liso. (iStock)

Rodero también destacó que las personas con pelo liso suelen percibir la suciedad más rápidamente. “Yo tengo el pelo liso, y en cuanto empieza a haber grasa en el cuero cabelludo, enseguida se me aplasta el pelo”, contó.

Esto sucede porque el sebo se distribuye con facilidad por toda la fibra capilar, lo que provoca que el pelo pierda volumen y brillo más rápido que el rizado o el afro.

El caso del cabello afro

En cuanto al cabello afro, la farmacéutica explicó que suele asociarse a pieles y cueros cabelludos más grasos, pero que esa grasa no se percibe de la misma manera que en otros tipos de cabello. “Por eso, quienes tienen este tipo de pelo tienden a lavarlo con menos frecuencia, aunque el cuero cabelludo sí genere grasa”, explicó.

La estructura más densa del cabello afro hace que la grasa no se reparta fácilmente, por lo que mantener la hidratación con productos específicos es fundamental.

¿Cuál es la frecuencia ideal?

¿Cuantas veces a la semana debo lavarme el pelo?

Según Helena Rodero, lo mínimo deberían ser dos lavados por semana, aunque reconoce que la frecuencia ideal varía según el estilo de vida y las necesidades personales.

“Lo ideal es hacerlo en días alternos, pero también puedes lavar el pelo todos los días sin ningún problema, siempre que lo hagas de forma adecuada”, asegura.

Para quienes se lavan el cabello a diario, recomienda alternar un champú más limpiador con otro más suave, y centrarse en masajear el cuero cabelludo sin frotar en exceso las puntas.

En los comentarios de la publicación, se ha desatado un intenso debate. Algunos usuarios afirmaban que se lavan el pelo todos los días, mientras que otros aseguraban que pueden pasar hasta diez días sin hacerlo. “Una vez por semana y lo tengo genial”, escribía una usuaria, frente a otra que afirmaba: “El cabello debe lavarse a diario”.

La conclusión, según la experta, es clara: no hay una única frecuencia correcta, porque cada tipo de cabello tiene sus propias necesidades. Lo importante es conocer tu cuero cabelludo y adaptar la rutina a lo que realmente te funcione.