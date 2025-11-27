España

Cómo afectan a nuestro cabello las dietas milagrosas y la pérdida de peso, según una experta en medicina capilar

El efluvio telógeno, como se le conoce a la caída del pelo, es cada vez más frecuente en mujeres y puede estar asociado a las bruscas pérdidas de peso

Guardar
(Freepik)
(Freepik)

En un contexto en el que las dietas rápidas, los retos extremos y los métodos para perder peso proliferan en redes sociales, cada vez más profesionales de la salud advierten sobre los riesgos asociados a estas prácticas. En un reciente vídeo compartido en su cuenta de TikTok, la especialista en salud capilar Cherin Nehme, aborda un aspecto pocas veces comentado: el impacto de la pérdida brusca de peso sobre el cabello. La experta comienza explicando: “Hoy te voy a contar cómo puede afectar a nuestro cabello las dietas milagrosas y la pérdida de peso de manera rápida y brusca”.

El tema, aunque parece específico, es de creciente interés, ya que miles de personas recurren a dietas muy restrictivas o a medicamentos para adelgazar sin conocer del todo sus posibles consecuencias. En este sentido, la profesional señala una tendencia preocupante que empiezan a confirmar investigaciones recientes: “Últimamente, han salido algunos estudios que pueden empezar a relacionar el efluvio telógeno con las pérdidas bruscas de peso en personas que o bien hacen dietas milagrosas con restricciones calóricas muy importantes o bien utilizan determinados fármacos comercializados para la pérdida de peso.”

El efluvio telógeno es una condición caracterizada por la caída difusa del cabello debido a un cambio abrupto en el ciclo capilar. Aunque suele ser reversible, puede generar ansiedad y afectar de manera significativa la calidad de vida. La especialista continúa explicando de forma didáctica los mecanismos que pueden desencadenarse cuando una persona adelgaza de forma demasiado rápida. Según indica Nehme: “Cuando perdemos peso de manera rápida, pueden pasar estas tres cosas.”

Las consecuencias de la pérdida de peso en el cabello

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera consecuencia afecta al equilibrio hormonal. Tal como explica la experta, “Por un lado, puede haber cambios hormonales que agraven nuestra alopecia androgenética u otros tipos de alopecia relacionados con las hormonas que ya tenemos establecidos anteriormente”. Esto ocurre porque el organismo reacciona al déficit energético alterando procesos regulados por hormonas, lo que puede intensificar tipos de alopecia previamente latentes o controladas.

El segundo efecto está relacionado con el estrés metabólico que experimenta el organismo. La profesional detalla: “En segundo lugar, lo que puede pasar es que nuestro cuerpo detecte esa pérdida brusca de peso como un estrés metabólico, haciendo que todos los folículos pilosos entren a la vez en la fase de telógeno, que es la fase de reposo, y se caigan”. En condiciones normales, cada folículo capilar se encuentra en una fase distinta del ciclo; sin embargo, situaciones de estrés intenso pueden sincronizarlos en la fase de reposo, generando una caída masiva semanas después del desencadenante.

Finalmente, la tercera consecuencia está vinculada a los nutrientes esenciales para la salud del cabello. Tal como advierte la especialista, “Y en tercer lugar, y muy importante, es que con la disminución de la ingesta calórica podemos tener déficits nutricionales de hierro, biotina, proteínas... todos muy importantes para el crecimiento de los folículos pilosos.” Estos nutrientes intervienen en la producción de queratina, la oxigenación de los tejidos y la regeneración celular; su ausencia puede comprometer el crecimiento y la fortaleza del cabello.

Temas Relacionados

CabelloMujeres y SaludAlopeciaMedicina capilarEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Carlos III busca un nuevo papel para las princesas Beatriz y Eugenia en plena caída definitiva del príncipe Andrés

Las hijas de Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson permanecen ajenas a la polémica de su padre y, de hecho, quieren aumentar su rol en la corona británica

Carlos III busca un nuevo

Marc Escrivá, diseñador de interiores: “Estas tres decisiones hacen que una casa envejezca con elegancia”

El experto comparte consejos a través de las redes sociales para que tu casa no se vuelva fea

Marc Escrivá, diseñador de interiores:

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl, ‘Supernanny’, tiene un mensaje para los padres sobre los deberes de sus hijos: “Se tienen que implicar lo menos posible”

La experta destaca la importancia de prevenir el control excesivo y la sobreprotección infantil

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl, ‘Supernanny’,

Joaquín Durán-Cantolla, médico experto en sueño: “La siesta sirve como un reseteo de nuestro cerebro”

El especialista señala que la clave se encuentra en la duración de este descanso, así como en el lugar en el que se realiza

Joaquín Durán-Cantolla, médico experto en

A qué temperatura debemos poner la calefacción en invierno: subir un grado aumenta el gasto en 7%

La recomendación principal es evitar mantener la calefacción encendida durante toda la noche

A qué temperatura debemos poner
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Cómo se envían los vehículos

¿Cómo se envían los vehículos militares a una misión en el extranjero? El buque que los transporta desde España a Líbano

En directo | Aldama implica al ministro Torres y asegura que ha presentado pruebas: “Debería estar preocupado”

La senda de déficit fracasa en el Congreso y las comunidades autónomas pierden 5.500 millones de euros

¿Se “regalan” las notas en los colegios privados y concertados? “Me dijeron que solo podían repetir 2 personas de 100”

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para Ábalos y Koldo al apreciar riesgo de fuga

ECONOMÍA

A qué temperatura debemos poner

A qué temperatura debemos poner la calefacción en invierno: subir un grado aumenta el gasto en 7%

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions