La vivienda libre se dispara un 12,8% en el tercer trimestre, su mayor subida en 18 años, impulsada por el alza en el precio de las casas usadas

El precio de la vivienda libre en España anotó en el tercer trimestre de 2025 un incremento récord del 12,8% interanual, colocándose como el aumento más elevado del Índice de Precios de Vivienda (IPV) desde que existen registros en 2007. Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes señalan que este repunte en el precio de compra de inmuebles supera en una décima el nivel registrado en el segundo trimestre y consolida una trayectoria alcista ininterrumpida de 46 trimestres consecutivos.

La vivienda nueva experimentó una subida del 9,7% respecto al mismo periodo de 2024, lo que supone una desaceleración de 2,4 puntos frente al trimestre anterior y representa su menor incremento en doce meses. En el caso de la vivienda usada, el encarecimiento fue más pronunciado: los precios aumentaron un 13,4% interanual, seis décimas por encima de lo registrado en el segundo trimestre y establece la mayor subida desde que comenzó la serie histórica.

Reparando en el análisis territorial, el aumento del precio de la vivienda libre se extendió a todas las comunidades autónomas y también a Ceuta y Melilla durante el tercer trimestre. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), todas las regiones registraron tasas interanuales de crecimiento superiores al 10%, reafirmando la generalización del encarecimiento inmobiliario.

El menor incremento se registra en Navarra

La Región de Murcia lideró el encarecimiento con un crecimiento interanual del 15% en el tercer trimestre. Tras ella, Aragón se situó en un 14,6%, mientras que Ceuta y Melilla coincidieron en un 14,5%. En Castilla y León, la tasa llegó al 14,4%, seguida de la Comunidad de Madrid con un 14,2% y La Rioja con un 14,1%.

En el grupo siguiente figuraron Asturias con un 13,5%, Galicia con un 13,4% y Comunitat Valenciana con un 13,2%. Islas Baleares se situó en línea con la media general, en el 12,8%, mientras que en Cantabria el crecimiento fue del 12,6%, en Extremadura del 12,5% y en Andalucía del 12,4%.

Canarias registró un repunte del 12,2%, situándose a continuación. Castilla-La Mancha y País Vasco alcanzaron un 11,6% cada una, apenas por encima de Cataluña, donde la subida fue del 11,3%. Navarra cerró la clasificación autonómica con el menor encarecimiento, un 10,9% anual, según los datos del INE.

La escalda intermensual se suaviza

En comparación trimestral, el precio de la vivienda libre experimentó un aumento del 2,9% entre julio y septiembre respecto al segundo trimestre. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta variación resulta un 1,1 inferior al avance observado en el trimestre precedente y representa el incremento más contenido desde el cuarto trimestre de 2024.

Este comportamiento permite que el mercado residencial sume ahora siete trimestres consecutivos con subidas ininterrumpidas, continuando con la tendencia de crecimiento aunque en esta ocasión con menor intensidad.

Por segmentos, la vivienda usada presentó una subida entre julio y septiembre del 3,3%, lo que implica una desaceleración de nueve décimas respecto al trimestre anterior. El encarecimiento fue aún más moderado en el caso de la vivienda nueva, que registró un alza del 0,6% frente al 2,6% registrado previamente, lo que confirma la marcada ralentización en el ritmo de crecimiento de este tipo de inmuebles según los datos ofrecidos por el INE.