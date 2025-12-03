España

Los ingleses se mudan a las playas españolas: la mayoría de extranjeros procedentes de Reino Unido viven en la costa levantina

Orihuela (Alicante), por delante de Madrid y Barcelona, es el municipio español con más residentes británicos que tienen más de 60 años en su mayoría

Bañistas en la playa de
Bañistas en la playa de la Malvarrosa, a 10 de agosto de 2023, en Valencia. (Eduardo Manzana / Europa Press)

España la conforman 8.132 municipios en los que viven 49.128.297 habitantes que se reparten de forma desigual y que se acercan cada vez más a la costa. Son los datos definitivos del censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2025 -los provisionales publicados el pasado mes mostraban que el país está cerca de los 50 millones-. La cifra, que no para de crecer, no responde a los nacimientos, sino a la migración.

Uno de cada cinco habitantes no ha nacido en España. De hecho, fueron 39.664.087 los que nacieron en suelo español -117.374 menos que en 2024- y los casi 10 millones restantes son extranjeros. Entre ellos, los hay que han adquirido la nacionalidad, pero la mayoría solo cuentan con la residencia. En concreto, casi siete millones. Pero ¿de dónde vienen y dónde establecen su residencia?

Los extranjeros acaban en su mayoría en las comunidades autónomas con las economías más pujantes. El INE detalla que son un total de 6.502.282 habitantes con el permiso de residencia y buena parte de ellos viven en Cataluña (1.444.192), la Comunidad de Madrid (1.123.731), Comunidad Valenciana (969.602) y Andalucía (852.791). El resto de comunidades autónomas si siquiera se acerca al medio millón.

Extranjeros con residencia por comunidades
Extranjeros con residencia por comunidades autónomas. (INE)

Los mayores aumentos de población durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), los de Venezuela (52.555) y los de Marruecos (48.306) en tercer lugar. No obstante, en total los extranjeros más numerosos a 1 de enero de 2025 fueron los marroquíes (968.999), seguidos de los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270). Tras ellos, van los italianos (345.777), venezolanos (377.809) e ingleses (266.462).

Buena parte de los colombianos que llegaron a España eligieron Madrid como lugar de residencia. En total, 95.965 personas. La segunda ciudad de llegada para este grupo es Barcelona (41.480) y la tercera Palma de Mallorca (17.767). En el caso de los venezolanos, los municipios a los que llegaron principalmente fueron Madrid (115.327) y Barcelona (32.445), seguidos de lejos por Alicante (6.089). Las personas que llegaron en 2024 desde Marruecos se quedaron principalmente en la capital. Según detalla el INE, 33.185 viven en Madrid, 22.666 en Barcelona y 17.334 en Málaga.

Los turistas residentes

El caso de los extranjeros que llegan de Reino Unido es particular. La mayoría no acaba en los principales nudos económicos, que son la capital y la ciudad condal junto a sus respectivas áreas metropolitanas, sino en la costa. En concreto, en Andalucía (84.503) y Comunidad Valenciana (81.455). De hecho, el municipio español con más residentes procedentes de Reino Unido es Orihuela (Alicante) con 9.108 residentes -la mayoría de ellos con más de 60 años-y no es el único de costa en el que se afincan. Son turistas que acaban viviendo en las playas españolas.

Según detalla el censo, en Benalmádena, hay 3.495 ingleses residentes; 4.155 en Estepona; 4.841 en Fuengirola; 2.658 en Valencia; 2.155 en Palma de Mallorca; 1.295 en Málaga; 4.834 en Marbella; 7.626 en Mijas; 1.073 en Vélez-Málaga; 1.188 en Torremolinos, 2.06 en Cartagena y 3.972 en Arona. De hecho, si consideramos las principales ciudades, los mayores incrementos de población en términos relativos se produjeron en Torrevieja (4,9%), Gandia (3,6%) y Benidorm (3,5%), en este caso de la población total.

