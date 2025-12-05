España y Arabia Saudí se verán las caras 14 años después: un historial de victorias frente a la selección sorpresa en Qatar 2022

España se verá las caras 14 años después frente Arabia Saudí. (AFLOSPORT)

La Selección Española y Arabia Saudí apenas se han cruzado en el terreno de juego en partidos oficiales. Solo tres veces y muy repartidas en el tiempo. A pesar de ello, los tres partidos que se han disputado ante el conjunto saudí (dos amistosos y uno en competición oficial) se han saldado con victoria.

El primer encuentro, y el único oficial, fue en el mundial el 23 de junio de 2026, durante la fase de grupos del mundial de Alemania. España ya había asegurado su clasificación tras imponerse a Ucrania y Túnez, lo que llevó a Luis Aragonés a alinear un equipo renovado, dando entrada a varios suplentes.

El encuentro fue discreto y sin gran brillantez, y se resolvió gracias a un solitario gol de cabeza de Juanito en el minuto 36, tras un lanzamiento de falta ejecutado por Reyes. Este triunfo permitió a España cerrar la fase de grupos con pleno de puntos (9 de 9), antes de caer eliminada en octavos frente a la Francia de Zidane.

Juanito celebrando el gol frente a Arabia Saudí.

Innsbruck 2010: un amistoso agónico (3–2)

El segundo enfrentamiento tuvo lugar el 29 de mayo de 2010 en Innsbruck, Austria, como preparación para el Mundial de Sudáfrica. España sufrió más de lo esperado: Arabia Saudí se adelantó en el marcador tras un error de Iker Casillas, obligando a La Roja a remontar.

Los goles llegaron en orden de importancia: David Villa abrió la cuenta en el minuto 31, seguido por Xabi Alonso en el 59’, mientras que Fernando Llorente sentenció en el 92’ con un cabezazo decisivo, cerrando un ajustado 3-2.

España contra Arabia Saudí.

Pontevedra 2012: goleada y fiesta tras la Eurocopa (5–0)

El tercer y último partido hasta la fecha se jugó el 7 de septiembre de 2012 en el estadio de Pasarón, Pontevedra. Tras la conquista de la Eurocopa, España afrontó el partido con confianza y logró una victoria contundente por 5-0.

Los goleadores españoles fueron: Pedro, Santi Cazorla, Xavi Hernández y David Villa, quien regresaba tras una prolongada lesión de tibia. Este encuentro también sirvió para que Fernando Torres celebrara su partido número 100 con la selección. Por su parte, Arabia Saudí estaba dirigida entonces por Frank Rijkaard (exentrenador del FC Barcelona).

España-Arabia Saudí en 2026

Ahora, tendrá lugar un cuarto capítulo entre España y Arabia Saudí en el Mundial de 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Se verán las caras más de 13 años después, en competición oficial. A pesar de llevar un pleno de victorias, el fútbol en Arabia Saudí ha sido una apuesta clara en los últimos años.

Tanto es así que en el último mundial, disputado en Qatar 2022, recuerda que el fútbol en el país árabe ha sufrido una transformación profunda. En el partido inaugural que enfrentaba a Argentina contra el Arabia Saudí, los locales lograron imponerse al gol inicial de Leo Messi en el minuto 10. En la segunda parte, los árabes consiguieron remontar con goles de Saleh Al-Shehri en el 48 y Salem Al-Dawsari en el 53.

Aunque ambas plantillas han cambiado desde el último enfrentamiento, los mundiales son siempre motivo para estar alerta y no dejarse engañar por el ranking. España parte como una de las grandes favoritas, pero el fútbol es impredecible y exige cautela y respeto por el que fue la sorpresa en el anterior.