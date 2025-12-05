La selección española llega al Mundial 2026 como campeona europea: quiénes son sus estrellas y cómo juega

Los jugadores de la selección española (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Concluido el sorteo del Mundial 2026, España se prepara para afrontar su destino: la suerte ha asignado a la selección española en el Grupo H, donde se medirá con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

España aseguró su clasificación al Mundial de 2026 tras empatar ante Turquía. El equipo dirigido por Luis de la Fuente no consiguió la victoria, pero el empate fue suficiente para obtener el pase al torneo. Dani Olmo abrió el marcador en los primeros minutos. Gul igualó el resultado antes del descanso y Ozcan puso en ventaja a Turquía. Fue Oyarzabal quien marcó el gol del empate, sellando la clasificación de la selección española. La Roja vuelve a inscribirse en una cita mundialista, donde tratar de sumar la segunda estrella.

GRUPO ESPAÑA MUNDIAL 2026

La selección española vuelve a posicionarse como una de las grandes candidatas para hacerse con el próximo Mundial, impulsada por el peso de sus jugadores y una estructura colectiva que la ha llevado a ocupar lugares de privilegio dentro del fútbol internacional. El techo se plantea en el máximo galardón, la barrera mínima para considerar el torneo exitoso sería terminar entre las cuatro mejores selecciones, aunque España buscará la gloria.

¿Cómo llegó al Mundial 2026?

La clasificación de España en el Mundial fue cómoda y casi perfecta. Durante el primer duelo consiguieron superar a Turquía por 0-6. Una victoria que volvió a repetirse ante Georgia por 2-0; y ante Bulgaria por 4-0. El partido de vuelta ante Georgia no dejó lugar a dudas, ya que la selección española endosó un amplio 0-4. El único duelo donde no consiguió ganar fue en el decisivo encuentro ante Turquía, que terminó en 2-2, suficiente para certificar su clasificación para el Mundial 2026

¿Quién es el seleccionador?

El actual ciclo de la selección surgió tras la salida de Luis Enrique, luego de la eliminación en el Mundial de Qatar. Su relevo, Luis de la Fuente, acumulaba experiencia en las divisiones juveniles, donde supo promover generación y resultados, antecedentes que convencieron a la dirigencia para confiarle el nuevo proceso. Bajo su dirección técnica, España construyó una rápida racha de éxitos: primero la consagración en la Liga de Naciones de Europa 2023 y después con la Eurocopa de 2024, donde llevó a cabo un registro perfecto, con siete triunfos en igual cantidad de encuentros.

El jugador español Lamine Yamal (AP Foto/Manu Fernandez)

¿Cómo juega la selección española?

El enfoque táctico impuesto por Luis de la Fuente mantiene como base el esquema 4-2-3-1, pero su sello aparece en la forma de manejar la posesión y la rapidez de las transiciones. El equipo aspira a un balance efectivo entre dominio del balón y capacidad de verticalizar el juego, buscando evitar una circulación estéril. Tanto el entrenador como su predecesor, Luis Enrique, enfatizaron la importancia de asegurar ataques profundos y de sumar futbolistas veloces para presionar la salida rival, optimizando así las fases ofensivas y defensivas.

Las figuras del equipo

En la lista de importantes figuras destaca Rodri, distinguido como Balón de Oro 2024. El entorno de la selección espera que su recuperación termine de consolidarse antes del inicio de la competencia, devolviendo solidez en el eje del centro del campo. Dentro del abanico de jóvenes talentos, la atención recae en Lamine Yamal. Con apenas 18 años, el delantero ya emerge como la esperanza de futuro para el combinado español. Yamal debutó en la absoluta a los 16 años, después de una actuación destacada con el FC Barcelona, donde rápidamente se convirtió en la estrella del equipo. Las expectativas sobre su papel en el próximo Mundial son altas, al igual que las del resto de la plantilla.

Entre los nombres jóvenes que irrumpen con energía está también Samu Aghehowa. Nacido en España, pero de ascendencia nigeriana, eligió vestir la camiseta roja y ya sumó experiencia en la Sub-23, obteniendo el oro olímpico en los Juegos de París, etapa en la que todavía utilizaba el apellido Omorodion. Después de ese torneo, se incorporó al Oporto, y sus aportes en ataque representan una de las variantes que actualmente valora el cuerpo técnico.

Historial de Mundiales

En lo histórico, el recorrido mundialista de España suma una consagración en Sudáfrica 2010, luego de décadas donde el cuarto puesto —obtenido en Brasil 1950— representaba el mejor antecedente. Posteriormente, los cuartos de final y octavos marcaron el techo en ediciones recientes, pero la solidez de su presencia permanece: con 16 participaciones, el seleccionado solo es superado por Brasil, Alemania, Italia, Argentina y México en ese rubro.