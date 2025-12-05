El nuevo entrenamiento para el combate del Ejército de Tierra: así es el sistema de simulación sueco que enseñará a los militares

Nuevo sistema de entrenamiento del Ejército de Tierra (Saab)

El ‘Gamer’ llega a los militares españoles. El Ejército de Tierra español pondrá en marcha un sistema de simulación en vivo de última generación suministrado por Saab, tras firmar un contrato que permitirá mejorar el entrenamiento y la preparación operativa de sus distintas unidades en todo el país.

Esta adquisición, cuyo pedido inicial se enmarca en un acuerdo marco con valor máximo potencial de unos 34 millones de euros, representa la apuesta más reciente de las Fuerzas Armadas por incorporar tecnología puntera desarrollada para la instrucción militar. Este tipo de sistemas buscan mejorar la preparación de los efectivos de cara a participar en un conflicto armado u otra situación militar.

Según datos de la empresa, los sistemas de Simulación de Duelo Individual proporcionados incluyen equipos avanzados para infantería y herramientas de control de ejercicios, que se desplegarán progresivamente en distintas unidades del Ejército. Esta nueva solución permite realizar pruebas de seguras con explosiones y armamento.

Sistema móvil de reparación (Glaucus)

Entrenamiento con ‘Gamer’

Los nuevos sistemas de entrenamiento en vivo de Saab se distinguen por su nivel de realismo e interoperabilidad, lo que posibilita a soldados y mandos entrenar en contextos que simulan con precisión las condiciones del combate real. Esta experiencia inmersiva contribuye a mejorar la conciencia situacional de los militares. También potencia la habilidad en la toma de decisiones y consolidar la preparación general ante misiones complejas.

A través de la tecnología avanzada de los dispositivos de simulación conectados, el Ejército de Tierra podrá desarrollar tanto entrenamientos tácticos en pequeñas unidades como ejercicios de mayor escala, ya sea de carácter nacional o con proyección multinacional. El acuerdo abre la puerta a la incorporación de funciones adicionales en el futuro, garantizando que la instrucción militar se mantenga en la innovación tecnológica y adaptada a los requisitos cambiantes del entorno.

El acuerdo abarca el suministro de Dispositivos Personales de Detección (PDD), kits de armas y estaciones portátiles Manpack. Gracias al soporte de la firma española Tecnobit, que colabora en el proyecto, los sistemas se adaptarán a las instalaciones y regimientos de diferentes puntos del país, facilitando ejercicios de entrenamiento realistas y flexibles.

Nuevo sistema de entrenamiento del Ejército de Tierra (Saab)

Una compra ante el escenario actual

“Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida al Ejército de Tierra español como nuevo cliente de nuestras soluciones de entrenamiento en vivo, que proporcionarán al Ejército capacidades de entrenamiento de vanguardia”, declaró Joakim Alhbin, director de la unidad de negocio de Formación y Simulación de Saab.

“Este pedido subraya la creciente demanda de sistemas de entrenamiento realistas e interoperables que permitan a las fuerzas armadas prepararse para los complejos desafíos de la guerra moderna”, añadió el directivo. La implantación del sistema responde a la necesidad de dotar a las fuerzas armadas de tecnologías capaces de reproducir ambientes bélicos con gran exactitud.

De esta forma, este pacto refleja distintos objetivos. Por un lado, supone una nueva apuesta por la industria europea, dejando a un lado a vendedores que España trata de evitar, como EEUU o Israel, para fomentar el sector. Además, es una realidad que los militares deben estar más preparados que en las últimas décadas, pues podrían verse involucrados en un conflicto.