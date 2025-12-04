El nuevo ministro de Defensa anunció cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas: quiénes asumirán en los cargos

Javier Milei y Carlos Alberto Presti

El flamante ministro de Defensa de la Nación, Teniente General Carlos Presti, anunció quiénes serán los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas tras asumir su cargo al frente de la cartera mencionada. De esta manera, tres de los cuatro nombres de las cúpulas cambiarán tras los cambios realizados por la salida de Luis Petri, quien asumió su banca como diputado.

A través de sus redes sociales, Presti publicó: “El Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, aceptó mis propuestas para designar en la conducción de las Fuerzas Armadas a: General de División Oscar Santiago Zarich como Jefe del Ejército Argentino; Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como Jefe del Estado Mayor Conjunto; Vicealmirante Juan Carlos Romay como Jefe de la Armada; Asimismo, se ratifica al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como Jefe de la Fuerza Aérea".

De esta manera, Zarich reemplazará al propio Presti que dejará su cargo al frente del Ejército. Quien asumirá su rol ahora se destacaba como Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la fuerza. Recientemente, estuvo a cargo de un ejercicio militar denominado “Libertador”, donde se buscó fortalecer la capacidad de despliegue logístico y apostó por cambiar la organización operativa. Tuvo a su cargo unos 2.500 efectivos y 300 vehículos.

Oscar Santiago Zarich

Además, egresó con la promoción XXXIII del Liceo Militar “General Belgrano” en la provincia de Santa Fe y, antes de asumir su rol en el Ejército, se desempeñó en Comodoro Rivadavia como comandante de la IX Brigada Mecanizada.

En tanto, en el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto, Dalle Nogare remplazará al Brigadier General Xavier Julián Isaac. Oriundo de la ciudad de Buenos Aires, el Vicealmirante se egresó de la Escuela Naval Militar como Guardiamarina en el ‘87 y estuvo en la Promoción 116° del Cuerpo Comando, Escalafón Naval.

Marcelo Alejandro Dalle Nogare

En 2024 había sido designado como Subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, cargo que asumió el 11 de enero de ese año. Entre los comandos ejercidos se destacan el aviso ARA “Suboficial Castillo” con la ejecución de la Patrulla Antártica Naval Combinada con la República de Chile; el destructor ARA “Heroína”, el destructor ARA “Almirante Brown”, la División Patrullado Marítimo y el Comando del Área Naval Austral.

Por su parte, el nuevo jefe de la Armada remplazará al Almirante Carlos María Allievi. Romay también es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y se egresó de la Escuela Naval Militar como Guardiamarina el 30 de diciembre de 1988. Pertenece a la Promoción 117° del Cuerpo Comando, Escalafón Naval.

Juan Carlos Romay

El 20 de diciembre del 2024 asumió como Director General de Educación de la Armada. Entre los comandos ejercidos se encuentran el buque multipropósito ARA “Punta Alta”; el buque logístico ARA “Patagonia” y el buque escuela fragata ARA “Libertad”.

Así las cosas, el único que se mantendrá al frente de su cargo será el titular de la Fuerza Área, el brigadier Gustavo Javier Valverde. Fue distinguido dentro del ministerio de Defensa por su trayectoria en el mundo de la aviación: es piloto de caza y tiene experiencia en la instrucción de vuelos, por lo que desde la cartera confían en que pueda implementar sus conocimientos y capacidades para potenciar el área.

Brigadier Gustavo Javier Valverde

Además, fue jefe del Departamento de Operaciones en Desarrollo del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G-20 y en el 2020 fue el agregado de Defensa en el Reino de España, con extensión en el Reino de Marruecos y en el de Países Bajos.

La formación del nuevo jefe de la Fuerza Aérea comenzó en el Liceo Militar General Espejo Mendoza, donde cursó sus estudios secundarios hasta 1984. Luego continuó su profesionalización en la Escuela de Aviación Militar, donde egresó en 1989 en el escalafón del aire. Su perfeccionamiento siguió en la década de 1990, cuando realizó el Curso de Aviador que le dio las herramientas para comenzar su camino profesional.

De acuerdo a lo que se informó, cuando se produce un recambio en la conducción del Ministerio de Defensa es normal que se revisen las jerarquías del Estado Mayor Conjunto y de las distintas fuerzas. Según comentaron, la normativa que establece que el jefe del comando no puede tener subordinados con antigüedad mayor a la suya.

Tras el comunicado de Presti, el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló en sus redes sociales que Jvavier Milei ratificó la medida del nuevo ministro de Defensa: “El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente: - General de División Oscar Zarich será el Jefe del Ejército - Vicealmirante Juan Carlos Romay será el Jefe de la Armada- Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare será el Jefe del Estado Mayor Conjunto Asimismo el Presidente de la Nación ratifica al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como Jefe de la Fuerza Aérea. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.