Política

El nuevo ministro de Defensa anunció cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas: quiénes asumirán en los cargos

Carlos Presti realizó cambios en el Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto. El único que mantendrá su cargo será el Brigadier Mayor Gustavo Valverde al frente de la Fuerza Área

Guardar
Javier Milei y Carlos Alberto
Javier Milei y Carlos Alberto Presti

El flamante ministro de Defensa de la Nación, Teniente General Carlos Presti, anunció quiénes serán los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas tras asumir su cargo al frente de la cartera mencionada. De esta manera, tres de los cuatro nombres de las cúpulas cambiarán tras los cambios realizados por la salida de Luis Petri, quien asumió su banca como diputado.

A través de sus redes sociales, Presti publicó: “El Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, aceptó mis propuestas para designar en la conducción de las Fuerzas Armadas a: General de División Oscar Santiago Zarich como Jefe del Ejército Argentino; Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como Jefe del Estado Mayor Conjunto; Vicealmirante Juan Carlos Romay como Jefe de la Armada; Asimismo, se ratifica al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como Jefe de la Fuerza Aérea".

De esta manera, Zarich reemplazará al propio Presti que dejará su cargo al frente del Ejército. Quien asumirá su rol ahora se destacaba como Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la fuerza. Recientemente, estuvo a cargo de un ejercicio militar denominado “Libertador”, donde se buscó fortalecer la capacidad de despliegue logístico y apostó por cambiar la organización operativa. Tuvo a su cargo unos 2.500 efectivos y 300 vehículos.

Oscar Santiago Zarich
Oscar Santiago Zarich

Además, egresó con la promoción XXXIII del Liceo Militar “General Belgrano” en la provincia de Santa Fe y, antes de asumir su rol en el Ejército, se desempeñó en Comodoro Rivadavia como comandante de la IX Brigada Mecanizada.

En tanto, en el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto, Dalle Nogare remplazará al Brigadier General Xavier Julián Isaac. Oriundo de la ciudad de Buenos Aires, el Vicealmirante se egresó de la Escuela Naval Militar como Guardiamarina en el ‘87 y estuvo en la Promoción 116° del Cuerpo Comando, Escalafón Naval.

Marcelo Alejandro Dalle Nogare
Marcelo Alejandro Dalle Nogare

En 2024 había sido designado como Subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, cargo que asumió el 11 de enero de ese año. Entre los comandos ejercidos se destacan el aviso ARA “Suboficial Castillo” con la ejecución de la Patrulla Antártica Naval Combinada con la República de Chile; el destructor ARA “Heroína”, el destructor ARA “Almirante Brown”, la División Patrullado Marítimo y el Comando del Área Naval Austral.

Por su parte, el nuevo jefe de la Armada remplazará al Almirante Carlos María Allievi. Romay también es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y se egresó de la Escuela Naval Militar como Guardiamarina el 30 de diciembre de 1988. Pertenece a la Promoción 117° del Cuerpo Comando, Escalafón Naval.

Juan Carlos Romay
Juan Carlos Romay

El 20 de diciembre del 2024 asumió como Director General de Educación de la Armada. Entre los comandos ejercidos se encuentran el buque multipropósito ARA “Punta Alta”; el buque logístico ARA “Patagonia” y el buque escuela fragata ARA “Libertad”.

Así las cosas, el único que se mantendrá al frente de su cargo será el titular de la Fuerza Área, el brigadier Gustavo Javier Valverde. Fue distinguido dentro del ministerio de Defensa por su trayectoria en el mundo de la aviación: es piloto de caza y tiene experiencia en la instrucción de vuelos, por lo que desde la cartera confían en que pueda implementar sus conocimientos y capacidades para potenciar el área.

Brigadier Gustavo Javier Valverde
Brigadier Gustavo Javier Valverde

Además, fue jefe del Departamento de Operaciones en Desarrollo del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G-20 y en el 2020 fue el agregado de Defensa en el Reino de España, con extensión en el Reino de Marruecos y en el de Países Bajos.

La formación del nuevo jefe de la Fuerza Aérea comenzó en el Liceo Militar General Espejo Mendoza, donde cursó sus estudios secundarios hasta 1984. Luego continuó su profesionalización en la Escuela de Aviación Militar, donde egresó en 1989 en el escalafón del aire. Su perfeccionamiento siguió en la década de 1990, cuando realizó el Curso de Aviador que le dio las herramientas para comenzar su camino profesional.

De acuerdo a lo que se informó, cuando se produce un recambio en la conducción del Ministerio de Defensa es normal que se revisen las jerarquías del Estado Mayor Conjunto y de las distintas fuerzas. Según comentaron, la normativa que establece que el jefe del comando no puede tener subordinados con antigüedad mayor a la suya.

Tras el comunicado de Presti, el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló en sus redes sociales que Jvavier Milei ratificó la medida del nuevo ministro de Defensa: “El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente: - General de División Oscar Zarich será el Jefe del Ejército - Vicealmirante Juan Carlos Romay será el Jefe de la Armada- Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare será el Jefe del Estado Mayor Conjunto Asimismo el Presidente de la Nación ratifica al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como Jefe de la Fuerza Aérea. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.

Temas Relacionados

Carlos PrestiDefensaEjércitoArmadaFuerza ÁreaFuerzas Armadasúltimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei: “Me contrataron para resolver problemas, si no lo hago estaría bien que no me renueven el contrato”

El Presidente expuso en un evento financiero y se refirió al modelo económico que está aplicando el Gobierno. Qué dijo sobre el dólar, inflación y emisión monetaria

Javier Milei: “Me contrataron para

Gustavo Beliz propuso un “diálogo cuatripartito” para que la IA no se convierta en “una asesina serial de empleos”

Al disertar en la CGT, el ex ministro dijo que la Inteligencia Artificial “corre el riesgo de impactar en la vida de los más pobres” y consideró que el sindicalismo “puede jugar un rol muy importante para su adecuada utilización”

Gustavo Beliz propuso un “diálogo

Carolina Losada: “Nunca pensé ser parte de La Libertad Avanza, hay que tener coherencia”

En una entrevista con Infobae en vivo, la senadora radical explicó por qué rechaza cambios de bloque, negó rumores de candidatura a gobernadora y consideró que la polarización responde a una estrategia oficialista que excluye las posiciones intermedias

Carolina Losada: “Nunca pensé ser

Los gobernadores de Provincias Unidas se reunieron con la CGT para analizar la reforma laboral y trabajar juntos en el Congreso

Nacho Torres, Carlos Sadir y Maximiliano Pullaro mantuvieron una cumbre con los principales referentes de la central gremial. Hubo un acuerdo para rechazar iniciativas que vulneren los derechos de los trabajadores

Los gobernadores de Provincias Unidas

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad celebró sus 120 años de historia

La institución que engloba a los comercios porteños de este rubro realizó su habitual cocktail de fin de año y que esta vez coincidió con un nuevo aniversario

La Asociación de Hoteles, Restaurantes,
DEPORTES
Boca Juniors y Gimnasia definen

Boca Juniors y Gimnasia definen el título del Torneo de Reserva en el alargue

Dibu Martínez realizó el calentamiento, pero no atajó en el triunfo del Aston Villa: la explicación del técnico

La cruda confesión de un campeón del mundo que brilló en el Madrid: “Sufrí depresión, pensaba que la soledad era el precio para llegar al éxito”

La exigencia de Verstappen a Red Bull en medio del escándalo por la maniobra de Antonelli ante Norris

“Hace que lo imposible parezca fácil”: el increíble lujo sin mirar de Messi en la práctica del Inter Miami

TELESHOW
La pelea entre Fabián Cubero

La pelea entre Fabián Cubero y Mica Viciconte por el uso de la pelota de fútbol en la casa: “¿Te lo digo o lo entendés?”

El piropo de Ian Lucas a Evangelina Anderson en medio de rumores de romance: “La mujer más hermosa del país”

Maxi López palpita su reencuentro con Daniela Christiansson: “Falta poco para estar juntos”

Lali Espósito enfrentó los rumores sobre sus supuestos retoques estéticos: “Estoy bárbara”

Griselda Siciliani homenajeó a Diego Maradona con una remera: la foto que compartió Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Líbano retomaron los

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU

Ucrania confirmó contactos con el enviado de Trump tras su reunión con Putin y reafirmó que el proceso de paz sigue en marcha

Netanyahu convocó de urgencia a su gabinete tras el ataque en Rafah que dejó cuatro soldados israelíes heridos

Estados Unidos desplegó su primer escuadrón de drones kamikaze en Medio Oriente

Polonia ordenó la ilegalización del Partido Comunista por incompatibilidad con la Constitución