España

El entrenamiento psicológico de los militares de Alemania: utiliza la realidad virtual para simular situaciones de estrés

Este programa busca dotar a los soldados de recursos mentales que les permitan afrontar situaciones críticas

Tropas alemanas en Lituania (REUTERS/Ints
Tropas alemanas en Lituania (REUTERS/Ints Kalnins/Archivo)

Las Fuerzas Armadas de Alemania ha puesto en práctica desde hace unos años un enfoque innovador para la preparación psicológica de sus efectivos. Se trata de la integración de realidad virtual (RV) en entrenamientos específicos para el manejo del estrés y el fortalecimiento de la resiliencia. Este programa busca dotar a los soldados de recursos mentales que les permitan afrontar situaciones críticas con seguridad y capacidad de actuación, incluso bajo presión extrema.

La formación militar parte de la premisa de que la preparación técnica y la fortaleza mental resultan imprescindibles para la defensa nacional. Las misiones exigen a los soldados una resistencia psicológica que permita responder al miedo, el caos y el sufrimiento de los escenarios de combate y crisis.

Por ello, desde 2021, la Bundeswehr emplea un programa de resiliencia dividido en varias fases. La primera es el aprendizaje teórico en línea, la segunda la formación guiada digital, lo sigue el entrenamiento práctico en el campo y una etapa final de autoevaluación y revisión.

El Ministerio de Defensa ultima un nuevo relevo de militares en Irak, en el marco de la misión de la OTAN de apoyo a las tropas iraquíes en su lucha contra los terroristas del Estado Islámico.

Ejercicios sobre el estrés del Ejército alemán

En los ejercicios presenciales, los participantes se enfrentan a escenarios que simulan condiciones de estrés, bajo factores sociales o cognitivos cuidadosamente diseñados. El objetivo es que los soldados aprendan a automatizar técnicas como la respiración controlada y la concentración, de modo que puedan utilizarlas de manera eficaz durante situaciones reales de operaciones militares con contextos de alta exigencia emocional.

El rendimiento individual y grupal se evalúa antes y después del ciclo práctico para comprobar la eficacia del método en la adaptación psicológica de los soldados y detectar posibles áreas de mejora. Los contenidos formativos abordan estrategias para el manejo adecuado del sueño y la gestión del estrés.

También contemplan el perfeccionamiento de la comunicación, habilidades para la resolución de conflictos y la toma de decisiones en situaciones que plantean dilemas morales. Además, se incluyen ejercicios para reforzar la cohesión de grupo y fomentar el liderazgo bajo presión, aspectos considerados esenciales en contextos operativos complejos.

Soldado del Ejército de Alemania
Soldado del Ejército de Alemania (Sachelle Babbar / Europa Press)

Realidad virtual en el entrenamiento psicológico

Una de las principales innovaciones del programa reside en el uso de la realidad virtual para reproducir situaciones militares altamente estresantes. Esta tecnología permite a los participantes exponerse con frecuencia a escenarios complejos, acercando el entrenamiento picológico a experiencias del mundo real y facilitando la adquisición de habilidades para gestionar la presión emocional de las operaciones.

Para apoyar este proceso de aprendizaje, la Bundeswehr proporciona manuales de referencia y herramientas digitales específicas, que incluyen aplicaciones orientadas al entrenamiento del mindfulness y ejercicios de respiración. Además, el enfoque integra la autoevaluación continua para garantizar que las habilidades adquiridas se trasladen con éxito al servicio diario.

El programa no solo aspira a mejorar la resistencia individual frente al estrés y el trauma, sino también a promover la cohesión de grupo y la eficiencia operativa. Con la implementación progresiva y la evaluación constante de los resultados, han extendido este modelo hacia otras áreas de las fuerzas armadas, apostando por una preparación integral que combine eficacia operativa y salud mental.

