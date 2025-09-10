España

¿Qué implica el embargo de armas a Israel? España depende de su tecnología aunque ya ha cancelado dos contratos de 1.000 millones de euros

La conexión de España con la fabricación armamentística es difícil de eliminar, pero el Gobierno ha cancelado la compra de misiles y lanzacohetes

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
La ministra de Defensa, Margarita
La ministra de Defensa, Margarita Robles (Concha Ortega Oroz./ Europa Press)

El anuncio de Pedro Sánchez donde comunicó una serie de medidas de presión contra el gobierno israelí ha dejado una serie de dudas. En el ámbito de la defensa, el embargo de armas lleva meses encima de la mesa, y parece que está cerca de implementarse de forma tota. Sin embargo, esto genera la incógnita sobre qué ocurre con los contratos ya firmados por el Ministerio de Defensa con compañías de Israel.

El Gobierno ha confirmado la suspensión de dos contratos cuyo valor se elevaba en torno a los 1.000 millones de euros, y suponían la adquisición de dos sistemas de armamentos. De esta manera, a falta de conocer los detalles de las medidas que se implementarán, la realidad es que esta decisión tendrá un impacto directo tanto en las fuerzas armadas españolas como en la industria armamentística española.

La industria armamentística española se ve claramente afectada, pues pierde un cliente y la posibilidad de intercambios y negocios con el sector del país de Oriente Medio. Indra asegura tener el “control” y contar con “alternativas”, mientras que Airbus se limita a recordar su compromiso con la ley. En varias ocasiones, Margarita Robles ha reconocido dependencia con Israel por compras ya efectuadas, aunque siempre ha señalado que se trataban de motivos tecnológicos.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

Cómo afecta a los contratos públicos

El Ministerio de Defensa tiene contratos en vigor con empresas israelíes y este martes por la tarde el Gobierno canceló dos de ellos que tenían vigencia hasta finales de 2035. Se trata del programa del lanzacohetes de alta movilidad (SILAM) y la adquisición de los sistemas de misiles anticarro Spike LR2. Ambas iniciativas tienen un valor conjunto próximo a los mil millones de euros.

Según Margarita Robles, los contratos con empresas de Israel se limitan a cuestiones de tecnologías que requieren de un mantenimiento con las compañías originarias. De esta manera, para continuar con estos contratos podría agarrarse a que no tienen un uso militar directo.

No obstante, la realidad es que la conexión de España con la fabricación armamentística es difícil de eliminar, pues existen nudos entrelazados y complejos de desatar completamente. El caso más evidente es el de Airbus Defense, cuya propiedad pertenece en un 4,1% a España a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

A finales del pasado mes de julio esta empresa formalizó la compra de sistemas antimisiles de la compañía israelí Elbit por 223 millones para la flota alemana de A400M. España se desmarcó de esta adquisición que únicamente beneficiaba a Alemania, pero, a su vez, el Estado Español sigue siendo uno de sus dueños.

Montaje de la maqueta del caza europeo en el Cuartel General del Ejército del Aire (Airbus)

Más cercano es el caso de la empresa israelí Rafael Advanced Defense System. Esta compañía ha firmado diferentes contratos con el Ministerio de Defensa. En la plataforma de contrato público figuran distintos contratos para servicios de inteligencia y tecnológicos, como reconoció Robles.

Esta misma empresa protagoniza un comunicado más polémico. Algunas informaciones señalaron que se le designó, por más de 200 millones de euros, el contrato para entregar el sistema POD Litening-5, que cuenta con “una amplia gama de sensores que permiten la detección, el reconocimiento y la identificación de objetivos”. No obstante, también está presente en la plataforma un comunicado de “problema técnico” en cuanto a este contrato.

Imágenes de la videoconferencia en la que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha felicitado a los militares desplegados en el exterior con motivo del Día de la Fiesta Nacional. (Fuente: Ministerio de Defensa)

Las alternativas en el ámbito privado

Las compañías españolas tendrán que despedirse de negociar con Israel y sus empresas. El embargo incluye tanto la compra como la venta con el país, de manera que tendrán que buscar otras opciones. El primero en pronunciarse fue el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, que despejó cualquier duda sobre la evolución de Indra y sus futuros proyectos.

“No es que no nos afecte al 100%, pero es un porcentaje muy pequeño y tenemos proveedores alternativos a todas las fuentes de suministro; no es un problema para nosotros y lo tenemos totalmente controlado”, aseguró Escribano. Por tanto, Indra no duda en que podrá encontrar otras opciones, tanto en la venta como en la compra de materiales necesarios, en otros lugares.

Airbus Defence ha realizado una comunicación más limitada hasta el momento. Según ha podido saber Infobae España, esta empresa ha recalcado que “siempre cumple con los controles de licencias de exportación”, de manera que no tratará de esquivar la prohibición de compra y venta de armas con Israel.

Temas Relacionados

Ministerio de DefensaFuerzas Armadas EspañaFuerzas ArmadasEjércitoEjército EspañaIsraelPalestinaGobiernoPedro SánchezGobierno EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo funciona el apego desorganizado, según un psicólogo: “Desarrolla conductas ansiosas y evitativas”

La manera en la que se realizaron los cuidados en la infancia influye en la confianza, la seguridad y el manejo de la cercanía emocional durante la adultez

Cómo funciona el apego desorganizado,

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de septiembre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cotización del euro frente al

Un registro de los agentes de aduanas en este aeropuerto revela un insólito tráfico ilegal de tortugas: “Son para nuestros hijos”

En un episodio del programa belga ‘Aduaneros: en la frontera del riesgo’, la agente de aduanas Fabienne encuentra varias tortugas pequeñas en el equipaje de una pareja que volaba desde Marruecos

Un registro de los agentes

Estas son las 5 rutinas diarias que debes hacer para que la casa esté siempre limpia y ordenada

Cuando se van aplazando las tareas, dejando que la suciedad se vaya acumulando, al final siempre requiere mucho más esfuerzo que si se dedican unos minutos cada mañana a cumplir una serie de objetivos

Estas son las 5 rutinas

Remolacha en frasco: diferentes recetas con esta conserva que podrás guardar hasta el invierno

Los encurtidos y conservas están llenos de vitaminas, minerales, y probióticos naturales: estas son tres recetas sencillas para hacer en casa con remolacha

Remolacha en frasco: diferentes recetas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo contactó con el ex

Koldo contactó con el ex jefe de gabinete de Ribera para la licencia a la empresa del ‘caso hidrocarburos’

El Congreso convalida el Real Decreto Ley que amplía los permisos parentales con apoyo de todos los grupos salvo Vox

Koldo García concertó una cita con Delcy Rodríguez tras la salida de Ábalos de Transportes: “Estaré el jueves ahí”

Junts aboca al fracaso la reducción de jornada de Yolanda Díaz: “Defendemos al mecánico que no es el dueño de Ferrari”

El juez Peinado interroga a Begoña Gómez y Feijóo a Sánchez: el miércoles caliente en el Supremo y el Congreso pone fin a un verano sin tregua

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de septiembre

Más suelo, bolsas de vivienda protegida y facilidades fiscales: las claves de la nueva Ley de Vivienda andaluza

El BCE mantendrá sin cambios los tipos de interés y los expertos vaticinan que el ciclo de recortes “puede haber concluido”

Los pensionistas están protegidos en España, las familias jóvenes no: uno de cada seis hogares monoparentales no puede permitirse los recursos básicos

España se asoma a una “trampa demográfica”: de 2,6 hoy a solo 1,6 trabajadores por jubilado en 2050

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina