Cómo hacer hand rolls en casa, la receta de sushi casero más fácil para principiantes

Este bocado es la opción perfecta para principiantes en el mundo del sushi, ya que no requiere de esterilla ni de habilidad para cortar los rollos en piezas pequeñas

Los hand roll han llegado a nuestros restaurantes y parece que para quedarse. Estas pequeñas piezas de sushi, que se arman con un trozo de alga nori y que se comen de un solo bocado, son la nueva moda ‘gastro’ del momento, pero también una receta muy fácil de recrear en casa.

El relleno y el sabor son similares a los de cualquier tipo de sushi, con la diferencia de que estas piezas se enrollan a mano en forma de pequeño cilindro, o bien imitando la forma de los temakis, unas piezas de sushi con forma de cono de alga nori rellenas de arroz y diferentes ingredientes.

Llamémosle temaki o hand roll, este bocado es la opción perfecta para principiantes en el mundo del sushi, ya que no requiere de esterilla ni tenemos que cortar los rollos en piezas pequeñas. Además, es extremadamente versátil, pues se puede rellenar con pescados como salmón o atún, con verduras frescas o en tempura, con huevas o camarones, con aguacate o con tofu, salsas como una mayonesa japonesa... Las opciones son infinitas y el límite solo lo ponemos nosotros.

Receta de hand rolls caseros

El secreto del éxito de estos hand rolls se encuentra en lograr un arroz de sushi bien sazonado y contar con láminas de nori frescas y crujientes. Con estos dos elementos armaremos unos conos que rellenaremos como más nos guste.

Tiempo de preparación

  • Preparación del arroz y corte de ingredientes: 40 minutos
  • Montaje de los hand rolls: 15 minutos

Tiempo total aproximado: 55 minutos

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz japonés de grano corto
  • 3 cucharadas de vinagre de arroz
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • 6 hojas de alga nori (cortadas por la mitad)
  • 200 g de salmón fresco de calidad sashimi
  • 200 g de atún fresco de calidad sashimi
  • 1 pepino
  • 1 zanahoria
  • 1 aguacate
  • Mayonesa japonesa (opcional)
  • Semillas de sésamo (opcional)
  • Salsa de soja
  • Wasabi y jengibre encurtido

Cómo hacer hand rolls caseros, paso a paso

  1. Lava el arroz para sushi varias veces hasta que el agua salga clara.
  2. Cocina el arroz según indicaciones del paquete (aprox. 1 parte de arroz por 1,2 partes de agua).
  3. Mezcla el vinagre de arroz, azúcar y sal en un recipiente. Calienta hasta que se disuelva el azúcar.
  4. Extiende el arroz cocido en un recipiente, añade la mezcla de vinagre y mezcla con movimientos envolventes para enfriar y sazonar.
  5. Corta el salmón y el atún en tiras largas y finas. Haz lo mismo con el pepino, zanahoria y aguacate.
  6. Corta cada hoja de nori por la mitad para obtener rectángulos.
  7. Coloca una hoja de nori en la palma de la mano, con el lado brillante abajo.
  8. Pon 2-3 cucharadas de arroz en un extremo, forma una línea diagonal.
  9. Agrega uno o varios rellenos en pequeñas cantidades para evitar que el cono se rompa.
  10. Si lo prefieres, añade un toque de mayonesa japonesa y semillas de sésamo.
  11. Enrolla el nori desde el extremo del arroz, formando un cono. Humedece el borde final para sellar.
  12. Sirve inmediatamente para conservar el alga crujiente, acompañado de salsa de soja, wasabi y jengibre encurtido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 12 y 14 hand rolls, suficiente para 4 a 5 comensales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 170 kcal por hand roll (varía según relleno)
  • Hidratos de carbono: 26 g
  • Grasas: 3 g
  • Proteínas: 7 g
  • Sodio: 320 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los hand rolls deben consumirse de inmediato tras prepararlos. Si necesitas guardar los ingredientes, mantén el arroz tapado a temperatura ambiente por hasta 4 horas y refrigera los demás ingredientes por separado. El alga nori debe mantenerse seca y sellada hasta el último momento.

