El seguimiento de la huelga médica se mantiene alrededor del 20%, según las consejerías

Los médicos se concentran este lunes, convocados por Amyts, ante el Hospital de La Paz de Madrid. (EFE/ Maria Aguilella Pardo)

La primera jornada de huelga médica este mes de abril ha continuado con cifras de seguimiento desigual. Mientras los sindicatos médicos elevan hasta el 70% los facultativos que se han sumado a los paros, las consejerías reducen la cifra y la sitúan en baremos entre el 10 y el 20% de seguimiento.

Se trata de la tercera semana de huelga que han convocado los sindicatos exclusivamente médicos este 2026. Las organizaciones exigen un estatuto propio que regule las condiciones de trabajo particulares de los facultativos, una reducción y mejor retribución de las guardias, disminuir la jornada semanal a 35 horas y la jubilación anticipada, entre otras reclamaciones.

La nueva convocatoria de huelga llega marcada por el anuncio de la candidatura de Mónica García para las próximas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. El movimiento de la ministra ha causado revuelo entre los sindicatos, que la acusan de “falta de rigor” y consideran que ya no es una interlocutora válida. Por ello, han pedido la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para lograr desbloquear la huelga.

Andalucía, la comunidad con mayor apoyo

Centenares de médicos participan en una manifestación en Barcelona para exigir un convenio propio y la reducción de jornadas laborales, en otra jornada de huelga convocada por el sindicato Metges de Catalunya. (EFE/Quique Garcia)

En el extremo más bajo se encuentra Cataluña: la Conselleria de Salut de la Generalitat calcula que un 5,2% de los facultativos se ha unido a los paros del lunes, mientras que el sindicato Metges de Catalunya (MC) lo cifra en un 31%. Por ámbito asistencial, sería la atención primaria la que más ha sufrido la huelga, con un 33% de seguimiento según MC, frente al 25% de la atención hospitalaria.

Andalucía, por su parte, sería la comunidad con mayor seguimiento: el Servicio Andaluz de Salud (SAS) calcula que el 19,31% de los médicos convocados se han unido a los paros durante la mañana del lunes. El seguimiento ha sido especialmente alto en Almería (24,675) y Huelva (24,26%).

En Galicia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) calcula que el seguimiento de este lunes alcanza al 16,42% en los centros sanitarios de la comunidad. La participación de los médicos de atención primaria habría sido minoritaria (2,44%), mientras que en los grandes hospitales ha superado el 22%.

Extremadura (17,37%) y Castilla y León (18%) han reportado cifras similares durante la mañana, cancelando más de 5.600 consultas y casi 200 operaciones en esta última; mientras que en Canarias el seguimiento se desploma hasta el 12,98%. En el archipiélago balear, por su parte, el sindicato Simebal estima un seguimiento de hasta el 70% en hospitales y el 45% en centros de salud. En Cantabria, las organizaciones convocantes elevan al 70% el volumen de médicos que han secundado la huelga, si bien desde el Ejecutivo regional valoran un seguimiento de algo más del 20%.

Mónica García asegura que los médicos piden “cosas ilegales”

La ministra de Sanidad, Mónica García, valora el conflicto con los sindicatos médicos en declaraciones a los medios. (Europa Press)

La ministra de Sanidad ha insistido este lunes en que el Estatuto Marco acordado el pasado mes de enero trae mejoras para los médicos, como la reducción de las guardias, la conciliación profesional o la convocatoria de oposiciones cada dos años; pero que el Comité de Huelga plantea reclamaciones “ilegales” que invaden las competencias de las comunidades autónomas y otros ministerios, con el objetivo de “mantener el conflicto vivo”.

“A mí un Comité de Huelga si me pide que haga cosas ilegales o que invada otras competencias o que trasgreda otras leyes, pues es que no le puedo decir que sí”, ha aseverado en declaraciones a los medios a la salida de la Jornada Reset al Odio Digital. A su parecer, la huelga de facultativos “ya no está justificada por las reivindicaciones de los profesionales", que ya se han recogido en los acuerdos, sino que hay “alguna serie de intereses” detrás, que ha asegurado que desconoce.

Pese a ello, García ha asegurado que seguirá trabajando por la reforma del Estatuto Marco, “una oportunidad que no podemos perder”.