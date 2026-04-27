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Alejandro Sanz desvela por primera vez la verdad sobre su química con Shakira: “Ella tenía novio”

El artista aclara por primera vez los rumores sobre su conexión con la cantante colombiana

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Alejandro Sanz y Shakira en el videoclip de 'Bésame' (SONY MUSIC).
Alejandro Sanz y Shakira en el videoclip de 'Bésame' (SONY MUSIC).

Alejandro Sanz ha protagonizado una de sus entrevistas más personales al sentarse con Jordi Évole para un recorrido íntimo por su vida en un especial televisivo grabado entre Washington y Nueva York. En una conversación sin filtros, el artista repasó tanto sus momentos más luminosos como aquellos más complejos, dejando espacio también para abordar uno de los temas que más curiosidad ha generado durante años: su relación con Shakira.

El origen de todas las especulaciones se remonta a 2005, cuando ambos artistas unieron sus voces en el éxito La tortura. Desde entonces, la química que mostraban sobre el escenario y en sus apariciones públicas dio pie a numerosos rumores sobre una posible relación sentimental. Durante años, ninguno de los dos había hablado con tanta claridad sobre ello, hasta ahora.

Fue el propio Évole quien sacó el tema durante la entrevista, recordando esa complicidad tan evidente entre ambos. Sanz, lejos de esquivar la cuestión, respondió con naturalidad y sin dramatismos: reconoció que existía conexión, pero dejó claro que nunca se tradujo en una relación más allá de lo profesional y amistoso. El motivo, según explicó, era tan sencillo como determinante: ambos tenían pareja en ese momento.

Shakira se volvió a juntar para colaborar con Alejandro Sanz en una canción, por primera vez desde 2005 - crédito @alejandrosanz/Instagram
Shakira se volvió a juntar para colaborar con Alejandro Sanz en una canción, por primera vez desde 2005 - crédito @alejandrosanz/Instagram

El cantante madrileño recordó que la artista colombiana mantenía entonces una relación con Antonio de la Rúa, a quien además él conocía personalmente. Esa circunstancia, sumada a su propia situación sentimental, marcó los límites de una historia que nunca llegó a desarrollarse en el terreno romántico. Lejos de lamentarlo, Sanz reflexionó sobre lo que ha supuesto esa decisión con el paso del tiempo.

Según explicó, el hecho de no haber cruzado esa línea ha permitido que entre ellos exista hoy una relación de amistad sólida, basada en el respeto y el cariño mutuo. Una amistad que considera especialmente valiosa y que, en su opinión, podría no haber sobrevivido si las cosas hubieran sido diferentes en aquel momento. Para él, esa conexión que mantienen en la actualidad es una de las más bonitas que ha construido a lo largo de su vida.

Alejandro Sanz confirmó que Shakira se sumó a su lista de invitadas en su próximo lanzamiento discográfico - crédito @alejandrosanz/Instagram
Alejandro Sanz confirmó que Shakira se sumó a su lista de invitadas en su próximo lanzamiento discográfico - crédito @alejandrosanz/Instagram

Cuando Évole insistió, incluso en tono de humor, sobre si quedaba algún tipo de tensión entre ellos, el artista fue tajante: no existe ningún componente romántico en su relación actual. Al contrario, ambos han convertido esa historia en una complicidad cercana, marcada por las bromas y la confianza.

En aquel 2005, las circunstancias personales de ambos eran muy distintas a las actuales. Sanz acababa de cerrar una etapa tras su separación de Jaydy Michel, madre de su hija Manuela, y poco tiempo después iniciaría una nueva relación con Raquel Perera, con quien formaría una familia. Por su parte, Shakira vivía una relación consolidada con De la Rúa, que se prolongó durante más de una década y marcó una etapa importante en su vida personal y profesional.

Bajo un Movistar Arena abarrotado y con las entradas agotadas, Juan Luis Guerra encendió este martes la noche madrileña al ritmo de merengue, bachata y música caribeña, en un espectáculo vibrante que tuvo su momento culminante cuando, por sorpresa, apareció sobre el escenario Alejandro Sanz para cantar junto al dominicano ante un público totalmente entregado (Fuente Agencia EFE).

La historia entre la cantante y el empresario argentino terminó años después, en medio de una ruptura mediática que dio paso a otra etapa en la vida de la artista, marcada por su noviazgo con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos. Sin embargo, en aquel momento en el que coincidió con Sanz, ambos estaban plenamente comprometidos con sus respectivas parejas.

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