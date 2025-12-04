Bacterias contra la saliva: este es el efecto que tiene el azúcar en tu boca

Una mujer comiendo un dulce (AdobeStock)

La Navidad no se entendería de la misma manera sin la amplia y rica variedad de dulces típicos, postres, bombones, turrones, chocolates... Alimentos habituales en estas fiestas y que deben disfrutarse sin remordimiento como parte de una dieta variada y equilibrada. Sin embargo, su consumo debe realizarse con moderación, pues el alto contenido en azúcar de estos alimentos puede hacernos ganar peso, con todas las enfermedades asociadas a ello.

El azúcar de estos dulces no solo tiene un efecto en nuestro metabolismo, sino también en otra parte del cuerpo que a menudo pasa desapercibida: la boca. De hecho, los expertos en microbiología oral explican que el proceso que se desencadena en la boca tras ingerir azúcar es mucho más complejo y rápido de lo que suele imaginarse.

En un artículo en The Conversation, José Lemos, profesor de Biología Oral en la Universidad de Florida, y Jacqueline Abranches, profesora asociada en la misma institución, exponen que los primeros instantes tras consumir un alimento o bebida azucarada, las bacterias presentes en la cavidad bucal comienzan a utilizar esos azúcares como fuente de energía.

Este proceso metabólico provoca la producción de grandes cantidades de ácidos, lo que eleva la acidez de la boca en apenas uno o dos minutos hasta niveles capaces de disolver el esmalte dental, la capa mineral que protege la superficie de los dientes. Sin embargo, la saliva desempeña un papel fundamental en la defensa frente a este ataque ácido, ya que elimina los azúcares sobrantes y neutraliza los ácidos generados.

El azúcar y las caries

La boca alberga bacterias que compiten con las responsables de las caries por los recursos y el espacio disponible. Estas bacterias beneficiosas contribuyen a restablecer el equilibrio de la acidez bucal, manteniéndola en niveles que no resultan perjudiciales para los dientes. No obstante, el consumo frecuente de dulces y bebidas azucaradas puede favorecer en exceso a las bacterias dañinas, superando la capacidad protectora tanto de la saliva como de las bacterias beneficiosas, según han detallado Lemos y Abranches.

Las bacterias que provocan caries no solo generan ácidos, sino que también emplean los azúcares para formar una capa pegajosa denominada biopelícula o placa dental. Esta estructura actúa como una fortaleza adherida a los dientes, muy difícil de eliminar sin una limpieza mecánica, como el cepillado regular o la higiene profesional en la consulta del dentista. La biopelícula, además, constituye una barrera física que dificulta la acción neutralizadora de la saliva, permitiendo que las bacterias nocivas sobrevivan en condiciones ácidas en las que las bacterias beneficiosas no pueden prosperar.

Cómo proteger la salud dental

En este entorno, las bacterias responsables de la caries continúan multiplicándose, manteniendo la acidez elevada y favoreciendo la pérdida progresiva de minerales en los dientes, hasta que la caries se hace visible o dolorosa. Para reducir el riesgo, los especialistas recomiendan limitar la cantidad de azúcar consumida y, en caso de tomar alimentos o bebidas azucaradas, hacerlo durante las comidas principales. De este modo, el aumento de la producción de saliva asociado a la ingesta facilita la eliminación de azúcares y la neutralización de los ácidos.

Además, se subraya la importancia de cepillarse los dientes de forma regular, especialmente después de las comidas, para eliminar la mayor cantidad posible de placa dental, y de utilizar hilo dental a diario para limpiar las zonas a las que el cepillo no puede acceder.