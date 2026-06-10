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El balance de seguridad de la visita a Madrid del papa León XIV: un detenido, cinco drones interceptados y cientos de atenciones médicas

El operativo movilizó a cerca de 11.000 integrantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil

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La Policía Nacional ha señalado este miércoles que la visita del Papa León XIV a España supone "el mayor reto de seguridad de su historia" con un amplio despliegue de más de 15.000 agentes de diferentes unidades, que incluye la cápsula de seguridad del pontífice y el despliegue de 250 furgones de la Unidad de Intervención Policial, los conocidos como 'antidisturbios'. (Fuente: Policía Nacional)

La llegada del Papa León XIV a Madrid activó uno de los mayores despliegues de seguridad en la capital en los últimos años y concluyó con un detenido por insultar a un grupo de religiosas, la intervención de cinco drones y cientos de atenciones médicas durante los actos multitudinarios. El operativo movilizó a cerca de 11.000 integrantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto a personal de emergencias, para garantizar el desarrollo de las actividades previstas en la agenda papal.

A lo largo de su estancia, el pontífice visitó el centro de información y acogida de Cáritas y acudió a diferentes actos sociales y religiosos. Las jornadas, que reunieron a miles de personas en calles y recintos, se caracterizaron por la alta concentración de público y las elevadas temperaturas. Su llegada al Palacio Real, el viaje en el papamóvil o la misa en el Santiago Bernabéu fueron algunos de los momentos de máxima concentración de personas.

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Agente de Policía Nacional durante la visita del Papa León XIV en el papamóvil
Despliegue policial durante la visita del Papa León XIV (Policía Nacional)

Dispositivo de seguridad y actuaciones policiales

La Delegación del Gobierno en Madrid confirmó que el balance de la visita fue positivo, pese a algunos episodios aislados. Uno de los incidentes más relevantes ocurrió el lunes, cuando un hombre insultó y lanzó expresiones vejatorias contra un grupo de mujeres religiosas en la plaza de Gregorio Marañón. La intervención policial concluyó con su detención y posterior acusación por un presunto delito de odio.

En paralelo, las fuerzas de seguridad realizaron cinco intervenciones sobre drones que intentaron sobrevolar zonas con restricciones temporales. Uno de los pilotos fue propuesto para sanción por operar un dron en espacio aéreo no autorizado, una infracción que se considera especialmente grave en eventos de alta concurrencia.

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El dispositivo de emergencias se mantuvo en alerta durante toda la visita, especialmente durante la vigilia del sábado y la misa del domingo, días en los que las altas temperaturas marcaron la agenda. De acuerdo con los datos difundidos por el Ayuntamiento, el Samur realizó 450 intervenciones el sábado y otras 360 el domingo, la mayoría relacionadas con golpes de calor, mareos y pequeñas caídas. La rápida actuación de los equipos médicos permitió que la mayoría de las asistencias no revistieran gravedad.

Jóvenes, sacerdotes y familias comparten sus impresiones y la alegría de vivir su fe en comunidad durante un masivo evento católico en Madrid. Los testimonios reflejan un sentimiento que va más allá de la simple presencia de una figura religiosa, destacando la profunda devoción y el encuentro espiritual.

Balance de la visita

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, valoró el desarrollo de los eventos y destacó la ausencia de incidentes graves. “Las jornadas se han saldado sin episodios relevantes”, subrayó el regidor en declaraciones recogidas por Europa Press. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, elogió el trabajo de los cerca de 11.000 efectivos desplegados durante la visita. Martín calificó el operativo como “muy positivo” y lo consideró un “éxito colectivo”, resultado de la “responsabilidad de la ciudadanía madrileña, así como de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

El centro de información y acogida de Cáritas, donde el Papa mantuvo encuentros con operadores y beneficiarios del proyecto social, fue uno de los puntos neurálgicos del operativo. La presencia del Papa León XIV movilizó a miles de personas y requirió una coordinación especial entre los distintos servicios de seguridad y emergencia. Según las autoridades oficiales, la ciudad de Madrid demostró una capacidad de respuesta y organización.

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