Un jamón extremeño de 5.000 euros, el primer ibérico español premiado por la exclusiva guía francesa Monde Selection

El jamón de Casa Lucas, premiado por la guía francesa Monde Selection (Ibéricos Casa Lucas)

El jamón ibérico es, sin lugar a dudas, uno de los productos más apreciados de la gastronomía española dentro y fuera de nuestras fronteras. Su sabor y textura únicos, su meticuloso proceso de elaboración artesanal y su excelente calidad hacen de esta deliciosa carne curada una de las mejores del mundo, especialmente si hablamos del jamón de pata negra o de bellota.

Ahora, este producto celebra uno de sus hitos más importantes. Un ibérico español producido en la localidad extremeña de Monesterio se ha convertido en el primer embutido español galardonado con la Medalla Gran Oro de Monde Selection, todo un logro para el sector español y para los productores y artesanos extremeños. Este organismo independiente, especializado en evaluar la calidad de productos de consumo, ha elegido el Gran Reserva Premium de Ibéricos Casa Lucas como uno de los mejores productos de todo el planeta, con una medalla que solo unos pocos consiguen.

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El jurado de esta entidad francesa, compuesto por profesionales como chefs con estrellas Michelin, profesores universitarios o columnistas gastronómicos, premió este producto tras una cata a ciegas en la que el jamón de Monesterio obtuvo una calificación del 92,5%.

Fue esta excelente nota la que le aseguró el ‘Premio Gran Oro’, el mayor nivel de reconocimiento posible, otorgado a los productos que obtienen puntuaciones casi perfectas en todos los criterios de evaluación. “Solo los productos que han superado las normas más estrictas de la industria y que ofrecen una experiencia excepcional a sus clientes pueden obtener este premio”, aseguran desde la entidad gala.

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Este procedimiento de evaluación ha tenido en cuenta cualidades sensoriales como el gusto, el aroma, la textura, el sabor, la sensación en la boca... Pero también otros parámetros importantes para el consumidor, como los ingredientes utilizados, la claridad de la información sobre la composición del producto, el empaquetado...

El jamón de Casa Lucas, premiado por la guía francesa Monde Selection (Ibéricos Casa Lucas)

Un jamón de lujo en un pueblo extremeño

El director y propietario de esta empresa jamonera, Antonio Hidalgo, acudía a recoger este histórico galardón el pasado martes, en una ceremonia organizada por Monde Selection en la sede del Ministerio francés de Exteriores en París. Hidalgo destacó en declaraciones a la Agencia EFE que este premio es “un hito mundial” y que para él supone “un honor y un privilegio”.

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Ibéricos Casa Lucas es una empresa familiar de cuarta generación que produce unos 2.000 jamones anuales, curados en un secadero natural del pequeño pueblo pacense de Monesterio, un municipio de poco más de 4.000 habitantes conocido por su industria jamonera. El proceso de curación en Casa Lucas es único, no solo porque tiene una duración de un mínimo de 34 meses, sino porque además ocurre en un secadero que aprovecha las condiciones que le ofrece el manantial subterráneo que recorre esta localidad.

Cada año, la empresa creada en 1951 elige solo unos pocos ejemplares de sus jamones para la edición limitada Gran Reserva Premium, la premiada en esta edición de la guía francesa. Este año, solo han pasado el corte un centenar de sus ejemplares, que se van a comercializar a un precio de 5.000 euros. Además de este último reconocimiento, este jamón de bellota extremeño ha obtenido otros 13 galardones internacionales en los últimos tres años, entre ellos el certificado de Mejor Jamón del Mundo de 2024 otorgado por el Authentic World Taste.

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Miguel Prieto Mora, maestro cortador del Consejo Regulador de la DOP Jabugo