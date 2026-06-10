Por qué el Gobierno ha elegido Córdoba como sede de la nueva autoridad de investigación de accidentes en el transporte

La estación de trenes de Córdoba-Julio Anguita. (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros aprobó este martes un acuerdo por el que se elige a la ciudad de Córdoba como la sede física de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT). Según el dictamen en el que se ha basado esta decisión, la ciudad cuenta con una “amplia red de acceso a medios de transporte público” y “conectividad fluida a Madrid”, entre otros aspectos.

Según recoge la orden ministerial publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se establece el plazo de un año para que el Ayuntamiento de Córdoba proponga un inmueble “adecuado” para albergar la autoridad administrativa y, hasta entonces, esta permanecerá provisionalmente en Madrid.

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En concreto, deberá tratarse de “un inmueble adecuado al carácter institucional de la Autoridad y que requiera una reducción de costes para su puesta en funcionamiento”. Si en el plazo establecido no se lograse consensuar una opción, el Gobierno podría optar a un nuevo procedimiento de elección de municipios.

Para la elección de la sede, acordada siguiendo un procedimiento “objetivo y competitivo”, el Gobierno ha valorado las dos candidaturas recibidas, procedentes de los ayuntamientos de Córdoba y Málaga, optando finalmente por la primera.

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El dictamen, también recogido en el BOE, destaca aspectos relacionados con la conectividad ferroviaria, la disponibilidad de infraestructuras adecuadas y la eficiencia en los costes de implantación, entre otros criterios, que ponen en valor la candidatura de Córdoba. Estos son los más destacables:

Buena posición geográfica y red de acceso a medios de transporte

El dictamen publicado en el BOE valora la posición geográfica de la ciudad y el inmueble que se propuso en un primer momento, al ofrecer una amplia red de acceso a medios de transporte público, tanto aéreo, ferroviario y por carretera

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Además, dado que las direcciones técnicas de la AITAT tendrán su sede en Madrid y el Consejo se reunirá semanalmente, es importante garantizar una buena conectividad con la sede principal de la autoridad.

El informe considera que Córdoba tiene “conectividad fluida” con la capital, con buena accesibilidad por carretera, ferrocarril y transporte aéreo. “Se ofertan en un día laborable más de 35 frecuencias diarias de AVE a Madrid con un tiempo de viaje en torno a las 2 horas”, recoge.

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Amplia oferta de servicios turísticos, educativos o sanitarios

Córdoba cuenta con más de 7.700 plazas hoteleras y cerca de 30.0000 plazas de alojamiento turísticos con capacidad de acoger a los más de dos millones de personas que visitaron la ciudad en 2025.

Asimismo, el dictamen también tiene en cuenta aspectos sociales como que la ciudad ofrece una red educativa “amplia y diversificada”, con centros públicos, privados y concertados que cubren todas las etapas formativas. En el ámbito sanitario cuenta con el Hospital Universitario Reina Sofía, “centro de referencia regional y nacional”, complementado por hospitales privados y una red de atención primaria “consolidada”.

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El inmueble propuesto por Córdoba en su candidatura

El consistorio cordobés ofreció en su candidatura que la AITAT se implantase en las oficinas anexas al estadio de fútbol Nuevo Arcángel, que son propiedad del Ayuntamiento.

El dictamen tenía en cuenta las capacidades del inmueble propuesto para albergar la sede de la Autoridad, pese a que el Gobierno ha solicitado ahora al consistorio que proponga un inmueble “adecuado”.

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La propuesta que realizó el Ayuntamiento cordobés en su candidatura podía ser cedida de forma gratuita durante 75 años y una inversión de aproximadamente 3 millones de euros para la adecuación definitiva, datos valorados en el dictamen.

Qué es esta autoridad de investigación de accidentes en el transporte

La AITAT fue creada por la Ley 2/2024, de 1 de agosto, como organismo para reforzar la independencia de la investigación técnica de accidentes e incidentes en transportes ferroviarios, marítimos y aéreos, asumiendo funciones que ejercían hasta ahora tres comisiones de investigación según el modo de transporte (ferroviario, marítimo y de aviación civil) adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

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Trenes parados en una estación (Europa Press)

El accidente de Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado mes de enero puso el foco sobre el retraso en la puesta en marcha de esta autoridad. Cuando sucedió el siniestro, la AITAT todavía no estaba operativa, por lo que la investigación quedó en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).