España

Janira Sánchez, dentista: “Estos son los tres alimentos que tienes que tomar para tener los dientes fuertes y sanos”

La experta Janira Sánchez explica en TikTok qué productos favorecen la salud bucal y por qué incorporarlos en la dieta diaria puede marcar la diferencia

Guardar
Dientes sanos
Dientes sanos

¿Sabías que algunos alimentos pueden ayudarte a conseguir unos dientes más fuertes, una boca más sana y unas encías más resistentes? La doctora Janira Sánchez, ortodoncista, lo explica en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, donde detalla tres alimentos que deberían incluirse con más frecuencia en la dieta si queremos mejorar nuestra salud dental.

El primer alimento recomendado es el queso curado, una opción que ofrece múltiples beneficios más allá del sabor. Según explica la experta, este tipo de queso “ayuda a que tus dientes estén fuertes y que tu aliento huela bien”. Su eficacia se debe a su alto contenido en calcio y fósforo, dos minerales esenciales para la remineralización del esmalte dental.

Además, el queso curado tiene la capacidad de neutralizar los ácidos de la boca, que son los responsables principales del desgaste del esmalte y la formación de caries. Al equilibrar el pH, protege la superficie dental y reduce el riesgo de erosión. Por si fuera poco, su textura también estimula la masticación, lo que incrementa la producción de saliva y contribuye a la limpieza natural de la boca.

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manzana y zanahoria: limpieza natural y más producción de saliva

El segundo grupo de alimentos beneficiosos son la manzana y la zanahoria cruda. Al masticar estos alimentos, se genera una mayor cantidad de saliva, considerada la primera defensa natural de la boca contra las bacterias. La saliva arrastra restos de comida, regula el pH y dificulta la proliferación de microorganismos que causan caries o mal aliento.

Además, su textura firme y fibrosa actúa como un cepillado suave natural, ya que masajea las encías y ayuda a desprender la placa acumulada en la superficie dental. Aunque no sustituyen al cepillado tradicional, sí aportan una limpieza adicional útil entre comidas. También estimulan la circulación en las encías, favoreciendo su salud y resistencia.

Latas de atún
Latas de atún

Pescado azul: antiinflamatorio y fortalecedor del hueso

El tercer alimento destacado por la doctora Sánchez es el pescado azul, entre los que se incluyen el salmón, las sardinas, el atún o la caballa.

Estos pescados poseen un alto contenido en vitamina D, imprescindible para que el cuerpo pueda absorber correctamente el calcio que ingerimos. Una buena absorción de calcio se traduce en dientes y huesos más fuertes, incluyendo el hueso alveolar que sostiene las piezas dentales.

Por otro lado, los ácidos grasos omega-3 tienen un potente efecto antiinflamatorio, que ayuda a reducir la inflamación de las encías y disminuye el riesgo de enfermedades periodontales, como la gingivitis o la periodontitis. Una encía sana es fundamental para mantener la estabilidad de los dientes a largo plazo.

La importancia de cuidar tus dientes.

Aunque estos alimentos pueden mejorar la salud bucodental, la experta recuerda que deben formar parte de una alimentación equilibrada y complementarse con buenos hábitos: cepillado adecuado, uso de hilo dental, revisiones periódicas y evitar el consumo excesivo de azúcar.

Integrar queso curado, frutas y verduras, y pescado azul en la dieta puede ser un paso muy sencillo y delicioso para poder conseguir una sonrisa más fuerte y saludable de forma natural.

Temas Relacionados

DientesSalud BucodentalEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuidado con el claxon: cuándo y dónde está permitido el uso del pitido

Autoescuela Almagro explica: “Para adelantar solamente está permitido pitar en vías interurbanas, fuera de ciudad”

Cuidado con el claxon: cuándo

El truco de la pezuña que recomiendan los expertos para saber si tu jamón es de buena calidad esta Navidad

El jamón curado es un producto tradicional de la gastronomía española que no puede faltar en las celebraciones

El truco de la pezuña

Lluvia, nieve y frío, el pronóstico de la Aemet para la semana del puente de diciembre: “Algunas vías de comunicación pueden verse afectadas”

La previsión anticipa alternancia de jornadas secas y lluviosas, con temperaturas bajas, nieblas y heladas en casi toda España, mientras Galicia y el norte recibirán lluvias intensas y temporales marítimos

Lluvia, nieve y frío, el

Desarticulada la célula española de ‘The Base’, un grupo neonazi que busca colapsar las instituciones mediante ataques terroristas selectivos

Los agentes comprobaron que los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual de carácter ‘aceleracionista’

Desarticulada la célula española de

‘Gran Hermano 20’ estalla en un debate lleno de tensión: tirón de orejas del Súper, sanción inesperada y una visita con información del exterior

El debate de la semana ha dejado varios momentos clave marcados por el regreso de tres exconcursantes a la casa

‘Gran Hermano 20’ estalla en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulada la célula española de

Desarticulada la célula española de ‘The Base’, un grupo neonazi que busca colapsar las instituciones mediante ataques terroristas selectivos

La Justicia confirma el desahucio de una víctima de violencia de género después de que su pareja renunciara al contrato por una orden de alejamiento

Entrevista con José Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción: “La solución que se ha dado hasta ahora con el hachís no está dando resultado”

Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo

“Venceremos, ganaremos y les derrotaremos”: el PP se agarra a los discursos con tono belicista para abrir el ciclo electoral

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 1 de diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 1 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 1 de diciembre

DEPORTES

El FC Barcelona no está

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou