Janira Sánchez, dentista: “Estos son los tres alimentos que tienes que tomar para tener los dientes fuertes y sanos”

Dientes sanos

¿Sabías que algunos alimentos pueden ayudarte a conseguir unos dientes más fuertes, una boca más sana y unas encías más resistentes? La doctora Janira Sánchez, ortodoncista, lo explica en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, donde detalla tres alimentos que deberían incluirse con más frecuencia en la dieta si queremos mejorar nuestra salud dental.

El primer alimento recomendado es el queso curado, una opción que ofrece múltiples beneficios más allá del sabor. Según explica la experta, este tipo de queso “ayuda a que tus dientes estén fuertes y que tu aliento huela bien”. Su eficacia se debe a su alto contenido en calcio y fósforo, dos minerales esenciales para la remineralización del esmalte dental.

Además, el queso curado tiene la capacidad de neutralizar los ácidos de la boca, que son los responsables principales del desgaste del esmalte y la formación de caries. Al equilibrar el pH, protege la superficie dental y reduce el riesgo de erosión. Por si fuera poco, su textura también estimula la masticación, lo que incrementa la producción de saliva y contribuye a la limpieza natural de la boca.

- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manzana y zanahoria: limpieza natural y más producción de saliva

El segundo grupo de alimentos beneficiosos son la manzana y la zanahoria cruda. Al masticar estos alimentos, se genera una mayor cantidad de saliva, considerada la primera defensa natural de la boca contra las bacterias. La saliva arrastra restos de comida, regula el pH y dificulta la proliferación de microorganismos que causan caries o mal aliento.

Además, su textura firme y fibrosa actúa como un cepillado suave natural, ya que masajea las encías y ayuda a desprender la placa acumulada en la superficie dental. Aunque no sustituyen al cepillado tradicional, sí aportan una limpieza adicional útil entre comidas. También estimulan la circulación en las encías, favoreciendo su salud y resistencia.

Latas de atún

Pescado azul: antiinflamatorio y fortalecedor del hueso

El tercer alimento destacado por la doctora Sánchez es el pescado azul, entre los que se incluyen el salmón, las sardinas, el atún o la caballa.

Estos pescados poseen un alto contenido en vitamina D, imprescindible para que el cuerpo pueda absorber correctamente el calcio que ingerimos. Una buena absorción de calcio se traduce en dientes y huesos más fuertes, incluyendo el hueso alveolar que sostiene las piezas dentales.

Por otro lado, los ácidos grasos omega-3 tienen un potente efecto antiinflamatorio, que ayuda a reducir la inflamación de las encías y disminuye el riesgo de enfermedades periodontales, como la gingivitis o la periodontitis. Una encía sana es fundamental para mantener la estabilidad de los dientes a largo plazo.

La importancia de cuidar tus dientes.

Aunque estos alimentos pueden mejorar la salud bucodental, la experta recuerda que deben formar parte de una alimentación equilibrada y complementarse con buenos hábitos: cepillado adecuado, uso de hilo dental, revisiones periódicas y evitar el consumo excesivo de azúcar.

Integrar queso curado, frutas y verduras, y pescado azul en la dieta puede ser un paso muy sencillo y delicioso para poder conseguir una sonrisa más fuerte y saludable de forma natural.