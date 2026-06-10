La incertidumbre en el Sáhara Occidental tras la muerte del sucesor del Frente Polisario y el “silencio ensordecedor” de Marruecos y Occidente

La República Árabe Saharaui Democrática

Lahbib Abdelaziz estaba llamado a ser el futuro líder del Frente Polisario. El hijo del histórico líder y expresidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz, falleció este domingo junto a otros dos miembros de la organización. Según comunicó el Polisario, murieron tras ser disparados por drones marroquíes. Desde entonces, Marruecos no ha querido pronunciarse, al igual que los países de Occidente.

En el momento en el que fallecieron, el enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, visitaba los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, al suroeste de Argelia, donde se reunió con dirigentes del Frente Polisario. Mientras la ONU buscaba el diálogo, a unos cuantos kilómetros, en la frontera con Marruecos, una de las figuras más relevantes de uno de los bandos fallecía, presuntamente a manos del otro.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por superada la crisis bilateral que provocó el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en marzo de 2022, anunciando desde Argel que la relación bilateral entra en un "nuevo estadio" y que los dos países trabajan ya en la celebración de una cumbre presidida por Pedro Sánchez y Abdelmayid Tebune, la primera desde 2018. (Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores)

Proceso de paz choca con la muerte de Abdelaziz

La última resolución de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental respalda el plan estadounidense de iniciar negociaciones tomando como base el reconocimiento de la autoridad de Marruecos, lo que ha supuesto un cambio de postura internacional. Marruecos celebró esta decisión como un paso hacia una solución política definitiva, mientras que el Frente Polisario denunció que la comunidad internacional ha abandonado la defensa del derecho de autodeterminación saharaui, como ya hizo España en 2022 con su cambio de postura.

La realidad es que el escenario sigue siendo una incertidumbre. Naciones Unidas habla de tomar como base el dominio marroquí, pero no lo señala como solución final. Esta indecisión ha llevado a conversaciones entre las partes, como las realizadas hace unos meses en Madrid, a espaldas del gobierno español y convocadas por Estados Unidos. Esta semana, el representante de la ONU decidió desplazarse a Argelia para escuchar la posición saharaui. Sin embargo, lo que tenía que ser un paso hacia la paz ha tornado en nuevo martillazo sobre el tornillo de la tensión regional.

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Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, analiza el reciente giro político del gobierno español respecto al Sáhara Occidental.

El “silencio” de Occidente

Sumar ha expresado su rechazo al asesinato dei Lahbib Abdelaziz y ha cuestionado la postura del Gobierno español. Tras el anuncio del Frente Polisario sobre la muerte de Abdelaziz, IU y Más Madrid, integrantes de la coalición, han pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que actúe con la misma rapidez y contundencia que en otras ocasiones. La portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, criticó que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, “salió corriendo a condenar los ataques, sin víctimas, del Frente Polisario en Esmara el pasado 9 de mayo”. Sidi preguntó públicamente si el Gobierno “va a condenar a Marruecos con la misma rapidez y contundencia” tras el ataque que costó la vida a tres dirigentes saharauis.

El propio Polisario ha sido contundente contra las autoridades españolas. El delegado del Polisario en España, Abdulah Arabi, denunció el “silencio” del Ejecutivo español y sus “dobles estándares”. Arabi subrayó que “cuando las víctimas son saharauis, el silencio se vuelve ensordecedor”. El representante saharaui lamentó que los ataques marroquíes “se suman a los numerosos ya cometidos, de manera indiscriminada, durante los últimos años, especialmente contra población civil”.

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La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha optado por la “prudencia” y ha evitado condenar de forma expresa el ataque con drones atribuido a Marruecos. La ministra ha alegado que no disponen de información oficial sobre el suceso. Esta postura no es una excepción realizada por España. Otros países europeos han optado por el mismo silencio, después de haber reconocido la resolución favorable a Marruecos. Estados Unidos catalogó al Polisario de grupo terrorista, lo que descarta cualquier condena.