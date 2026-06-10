“Dios ha muerto”, la idea que han analizado los estudiantes catalanes en el examen de Filosofía de la PAU durante la visita del papa León XIV a Barcelona

El papa León XIV durante su encuentro con los obispos en la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid este lunes durante su visita a España. (EFE/JJ Guillén)

“Dios ha muerto”. Es la idea que han tenido que analizar los estudiantes catalanes que se han presentado este miércoles al examen de Historia de la Filosofía de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) durante el segundo día de la visita del papa León XIV a Barcelona.

A las nueve de la mañana, al tiempo que el pontífice se preparaba para acudir al centro penitenciario Brians 1 y a la Abadía de Montserrat, los alumnos catalanes que aspiran a entrar en la universidad desarrollaban sobre papel una de las ideas más estudiadas desde la Filosofía. En concreto, el ejercicio, que vale dos puntos, pedía al alumno que analizase “cómo se evaluaría esta afirmación desde la perspectiva de dos autores/as destacados de la historia de la filosofía occidental”.

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Este miércoles, también se celebran los exámenes de Historia de España, Análisis Musical, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño, Ciencias Generales, Lengua y Cultura Latinas, Matemáticas, Biología, Diseño, Funcionamiento de la Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Literatura Catalana, Tecnología e Ingeniería. Y mañana terminarán las pruebas con los ejercicios de Lengua Catalana y Literatura, Artes Escénicas, Dibujo Artístico, Lengua y Cultura Griegas, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Movimientos Culturales y Artísticos, Dibujo Técnico, Historia del Arte, Historia de la Música y de la Danza, Literatura Castellana, Química, Técnicas de Expresión Graficoplásticas.

Una PAU con más de 45.000 alumnos y detectores de dispositivos electrónicos

Más de 45.000 estudiantes se han inscrito para realizar las pruebas. La cifra marca el quinto récord consecutivo de matriculaciones, tras superar en la última convocatoria ordinaria los 44.000 inscritos. En esta edición, se ha introducido una prueba piloto con detectores de dispositivos electrónicos, como móviles, relojes inteligentes o bolígrafos digitales. El uso de estos aparatos para copiar o comunicarse durante el examen supone la expulsión inmediata del aula, la calificación de 0 en la prueba y la posible imposición de sanciones. Los controles, que se están realizando de forma aleatoria, están presentes en todas las sedes de los tribunales.

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Además, este año será el último en el que las pruebas extraordinarias de las PAU se celebren en septiembre, fijadas para los días 2, 3 y 4. A partir de 2027, estos exámenes se adelantarán al mes de julio.