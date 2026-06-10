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Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

Desde ‘Infobae’ te proponemos una lúdica y entretenida manera de seguir la competición acompañado del séptimo arte

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De México a Inglaterra, de Bergman a Robert Bresson: cómo vivir el Mundial de Fútbol acompañado de grandes películas
De México a Inglaterra, de Bergman a Robert Bresson: cómo vivir el Mundial de Fútbol acompañado de grandes películas

Llega el momento de la verdad. El Mundial de Fútbol 2026 está a punto de comenzar y todos los futboleros tienen un largo calendario por delante lleno de partidos. Una bendición para cualquier aficionado al deporte rey, pero un quebradero de cabeza para los cinéfilos que ansían aprovechar los días de verano para ver películas. Pero ¿qué pasaría si ambas aficiones se combinasen? Entonces estaríamos hablando de un Mundial de lo más especial, uno en el que, además de los partidos de fútbol, se pudiese también descubrir películas de todas las selecciones participantes.

Con esa idea en mente, desde Infobae traemos un pequeño juego al que hemos bautizado como Mundial de Cine 2026, y que básicamente consiste en reunir a las 48 selecciones participantes en este Mundial y elegir una película que les represente. Del mismo modo que Luis de la Fuente y otros tantos han hecho su particular convocatoria, los usuarios que deseen participar tendrán que escoger sus películas para representar a cada país. Pueden ser sus películas favoritas, las que tenga pendientes de ver o incluso una que esté directamente relacionada con el fútbol, aunque pronto comprobarán que no hay muchos títulos de esta índole.

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La mecánica es sencilla: por cada selección del mundial habrá que pensar y elegir una película, componiendo un total de 48 títulos. ¿El criterio? Que esas películas estén producidas, ambientadas o tengan una gran participación del país a representar. Habrá algunas en las que sea relativamente fácil y haya demasiado donde elegir, como Estados Unidos, Francia o España por mencionar algunas, pero otras en las que la tarea sea mucho más ardua, como por ejemplo Curazao, República Democrática del Congo o Uzbekistán, países que ya de por sí sorprenden en lo futbolístico pero que en lo cinematográfico no es que tengan mucha más historia. Pero no hay nada de qué preocuparse, ya que estos días iremos repasando todos los grupos, proponiendo películas, directores, corrientes cinematográficas y en general hablando de la historia cinematográfica de cada país.

Imagen de los grupos para el Mundial de 2026
Imagen de los grupos para el Mundial de 2026

De Bong Joon-Ho a Christopher Nolan

Si en el Mundial se dan cita estrellas como Lamine Yamal, Erling Haaland o Kylian Mbappé, un Mundial de películas no podría ser menos. Convocaremos solo lo mejor de lo mejor, con posibles nombres como Bong Joon-Ho para Corea del Sur, Alejandro Gónzalez Iñárritu para México, Ingmar Bergman para Suecia, Truffaut o Godard para Francia, Almodóvar para España o David Lean y Christopher Nolan para Inglaterra. Se echará de menos a grandes selecciones que han asistido a otros mundiales y que podrían haber aportado grandes títulos, como la Italia de Sorrentino o Fellini, la Polonia de Andrzej Wajda o Paweł Pawlikowski, la Hungría de Béla Tarr o incluso Rusia, ausente ya de la anterior edición por prohibición de la UEFA y la FIFA y que podría haber contado con nombres como Andrei Tarkovsky o Sergei Eisenstein, entre otros.

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El jueves será el partido inaugural del Mundial, con México en calidad de una de las anfitrionas y la selección de Sudáfrica, que ya albergó el Mundial que tantos buenos recuerdos trae a España y que casualmente también fue el partido inaugural en aquella edición de 2010. Iremos repasando grupo a grupo las selecciones con sus correspondientes propuestas de películas, pero ya pueden ir pensando títulos para ese primer partido. Aunque parezca complicado, en Sudáfrica hay muchas joyas cinematográficas a rescatar que pronto veremos.

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