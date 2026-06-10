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Los colores de las bayetas no son casualidad: esto es lo que significan y cómo debes usarlas

Es fundamental hacer esta distinción para tener mejores resultados en la limpieza diaria

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Varias bayetas
Estos son los colores de las bayetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La próxima vez que abras un paquete de bayetas de microfibra y veas esa gama de colores vivos, ten presente que no es solo una cuestión estética. Los colores de las bayetas de microfibra están pensados para ayudar a mantener la higiene en el hogar, evitando confusiones peligrosas al limpiar distintas superficies. Aunque la composición de cada bayeta es idéntica, la diferencia cromática cumple una función clave para la organización doméstica.

Identificar cada bayeta por su color permite asignar un uso específico a cada una y así reducir el riesgo de trasladar suciedad o bacterias de un ambiente a otro. Por ejemplo, emplear la misma bayeta para el baño y la cocina puede provocar contaminación cruzada, un error frecuente que se puede evitar fácilmente con este sencillo sistema visual. La diversidad de colores convierte la limpieza en una tarea más segura y estructurada, incluso cuando varias personas colaboran en casa.

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No existe un código de colores universalmente aceptado, lo que brinda libertad para adaptar el sistema a las necesidades de cada hogar. El objetivo es siempre el mismo: que cada color represente una zona, estancia o tipo de mueble, y que todos los miembros de la familia conozcan y respeten el código. Así, aunque una bayeta termine fuera de su lugar habitual, será sencillo reconocer para qué se utiliza y dónde debe volver.

El código de las bayetas de limpieza

En redes sociales, los especialistas en limpieza de Ecodomis (@ecodomis) han popularizado un código de colores práctico y fácil de recordar, ideal para quienes buscan una referencia sencilla para empezar. Según este equipo, la recomendación más extendida es la siguiente:

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  • Bayeta roja: para limpiar el baño.
  • Bayeta amarilla: para cristales y ventanas.
  • Bayeta verde: destinada a la cocina.
  • Bayeta azul: reservada para el resto de muebles.
Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

El experto de Ecodomis lo explica así en su cuenta de TikTok: “Las bayetas son todas iguales, pero tienen una función muy diferente. Todas limpian exactamente igual, pero los colores son lo que marca la diferencia: estos sirven para evitar la contaminación cruzada”. Este enfoque ayuda a mantener la higiene y a simplificar la rutina de limpieza diaria, sobre todo en viviendas con varias zonas que requieren cuidados distintos.

No obstante, aclaran que este sistema es solo un ejemplo y que cada familia puede modificarlo según sus preferencias o necesidades específicas. La clave está en decidir un código y ser constantes en su aplicación.

Cómo aplicar el código de colores en casa

Para que el sistema funcione, lo más importante es que todas las personas que limpian en casa conozcan y respeten el código asignado a cada color. Se recomienda guardar las bayetas separadas, preferentemente en el espacio donde se utilizan, y nunca intercambiarlas entre estancias, aunque parezcan limpias. Si alguien saca una bayeta de su lugar, identificar el color ayuda a devolverla rápidamente a su función original.

Varias bayetas juntas
Usar correctamente las distintas bayetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es útil anotar el código elegido en un lugar visible, por ejemplo, en la puerta del armario de limpieza, hasta que todos lo tengan memorizado. De este modo, se evitan errores y se garantiza que cada zona del hogar reciba el tratamiento adecuado, sin mezclar restos de suciedad o productos químicos.

El compromiso con el propio sistema es fundamental: no importa qué colores elijas, mientras se mantenga la coherencia y el respeto por la función de cada bayeta. Así, una herramienta tan simple puede marcar la diferencia en la limpieza diaria y en la salud de toda la familia.

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