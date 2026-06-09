El Benfica anuncia el traspaso de José Mourinho al Real Madrid por 15 millones de euros

El Benfica confirma la salida de José Mourinho al Real Madrid (Europa Press)

El Benfica ha confirmado que el Real Madrid pagará 15 millones de euros para contratar a José Mourinho, una operación que convierte al técnico portugués en el entrenador más caro de la historia del club blanco y abre su segunda etapa en el Santiago Bernabéu 13 años después de su primera salida.

Según el Benfica, el Real Madrid ha formalizado su intención de fichar a Mourinho por 15 millones de euros y el entrenador ya ha dado su visto bueno. La operación deja pendiente únicamente el comunicado del club blanco y sitúa al portugués al frente del equipo para la próxima temporada.

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El club lisboeta ha comunicado la operación a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios porque cotiza en bolsa y está obligado a informar de este tipo de movimientos financieros. En ese mismo anuncio, el Benfica se ha despedido del técnico con un mensaje escueto: “Gracias, José Mourinho”.

Solo falta el anuncio oficial

La salida del portugués se produce mientras el Benfica ya ha activado su relevo. El nuevo entrenador será Marco Silva, hasta ahora técnico del Fulham, con un contrato de dos temporadas ampliable en función del acuerdo entre ambas partes.

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La cifra pagada por el Real Madrid coloca esta contratación por encima de la realizada hace apenas un año por Xabi Alonso, por quien el club desembolsó cerca de 12 millones de euros. El balance de ambas operaciones eleva a casi 30 millones el gasto en entrenadores en apenas 12 meses.

El entrenador portugués José Mourinho (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

Alonso fue destituido en enero tras perder la final de la Supercopa ante el Barcelona. Horas antes de que trascendiera la confirmación del Benfica, el Real Madrid había anunciado que Álvaro Arbeloa no seguirá en el club.

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La primera etapa de Mourinho en el Santiago Bernabéu se desarrolló entre 2010 y 2013. En ese periodo ganó una Liga y una Copa del Rey y alcanzó en tres ocasiones las semifinales de la Champions League. Ahora solo falta el anuncio oficial del Real Madrid para cerrar definitivamente su llegada que, según se prevé, será en cuestión de horas.

Refuerzos en la mira para la nueva etapa

El regreso del técnico se produce después de una temporada discreta en el Benfica. No logró clasificar al equipo para la Champions League y terminó tercero en la liga portuguesa, por detrás de Sporting y Oporto, pese a no perder ningún partido liguero.

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Antes de su paso por Lisboa, Mourinho fue destituido a finales de agosto por el Fenerbahçe tras caer en la previa de la Champions League. El técnico luso fue cesado también en anteriores trabajos como en Roma, Tottenham, Manchester United y Chelsea, aunque conquistó trofeos en todos ellos salvo en el caso de los Spurs, donde fue despedido antes de una final de la EFL Cup.

Florentino Pérez ha emitido en antena el anuncio de José Mourinho como su nuevo entrenador tras la entrevista de Enrique Riquelme en 'El Hormiguero' (@elchiringuitotv)

Mourinho se ha despedido del Benfica tras 45 partidos oficiales con un balance de 27 victorias, 10 empates y 8 derrotas. La planificación deportiva ya apunta a reforzar la defensa y en el entorno del nuevo proyecto aparecen nombres como Konaté, Dumfries, Gvardiol y Calafiori.

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Esta misma tarde el propio club también ha hecho pública la oferta de 150 millones de euros que han propuesto al Atlético de Madrid por Julián Álvarez, una promesa de Florentino en su campaña electoral. Sin embargo, la entidad rojiblanca ha rechazado la oferta, por lo que de momento el Real Madrid se mantiene sin fichajes oficiales hasta la fecha.