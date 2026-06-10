El Mundial 2026 se juega también en el supermercado: los aficionados gastan hasta un 16% más en comida y bebida para ver los partidos

El Mundial de fútbol 2026 no solo mueve audiencias millonarias frente al televisor. También impulsa el consumo, modifica hábitos de compra y se convierte en una oportunidad de oro para las marcas. Así lo refleja un estudio de Worldpanel by Numerator, que revela que los aficionados más apasionados al fútbol gastan significativamente más durante la competición, tanto dentro como fuera del hogar.

Según el informe, dos de cada tres españoles verán los partidos del Mundial desde casa. Sin embargo, detrás de esta cifra se esconden perfiles de consumidores muy diferentes y con comportamientos de compra que pueden marcar la diferencia para fabricantes, distribuidores y anunciantes.

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Los denominados fans, aquellos que siguen el mayor número posible de encuentros durante el campeonato, representan menos del 20% de la población. Aun así, constituyen uno de los segmentos más atractivos para las marcas debido a su mayor predisposición al consumo.

Los datos muestran que este grupo incrementa un 6% su gasto dentro del hogar respecto a la media. Cuando decide seguir los partidos en bares o establecimientos de hostelería, el aumento alcanza el 16%.

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Un joven ve un partido de fútbol en la televisión.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En casa, los productos que más crecen entre estos aficionados son los refrescos, con un aumento del 16%, seguidos por los fiambres y embutidos (+14%) y los platos preparados (+10%). Fuera del hogar, el comportamiento también cambia de forma notable, con un incremento del 46% en el consumo de combinados y del 12% en cerveza.

El perfil del aficionado más apasionado

El estudio dibuja además el perfil de los seguidores más acérrimos. Se trata de un grupo equilibrado entre hombres y mujeres, con una distribución prácticamente idéntica entre ambos sexos. Además, el 40% tiene entre 50 y 59 años, una franja de edad especialmente relevante por su capacidad de gasto.

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No obstante, el perfil más común entre los espectadores españoles es el denominado ‘neutral’. Este grupo, que representa el 49% de la población, está formado por quienes siguen principalmente los partidos de la selección nacional y las grandes citas del torneo, como semifinales o finales.

Aunque su nivel de implicación es menor, también genera un impacto significativo en el consumo. Durante el Mundial incrementan un 4% sus compras para el hogar, especialmente en categorías como vino (+30%), frutos secos (+13%) y snacks (+11%).

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Cuando siguen los encuentros fuera de casa, su gasto aumenta un 11%, destacando especialmente el consumo de snacks salados (+20%) y postres (+17%).

El Mundial, una mina para los anunciantes

Más allá de las ventas, el Mundial también se convierte en una potente plataforma de comunicación para las marcas. El informe concluye que cuanto mayor es la pasión futbolística de los espectadores, mayor es también su capacidad para recordar a los patrocinadores asociados a las grandes competiciones deportivas.

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El monarca se ha convertido en la gran sorpresa de la Federación Española de Fútbol, que en ocasiones anteriores contó con otros rostros como Antonio Banderas o Carolina Marín

Dos de cada tres fans recuerdan marcas patrocinadoras vinculadas a eventos futbolísticos de primer nivel, frente a cerca de la mitad de los aficionados neutrales. Entre las enseñas más recordadas figuran Coca-Cola, Adidas y Lay’s.

La influencia publicitaria también se deja sentir en el punto de venta. Más de la mitad de los fans (50,6%) asegura prestar mucha atención a las acciones promocionales relacionadas con el Mundial, mientras que un 33,1% afirma fijarse en ellas de forma moderada. Solo un 16,3% reconoce ignorarlas.

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Para Fernando Moreno, Marketing Effectiveness director de Worldpanel by Numerator, el campeonato representa mucho más que una competición deportiva. “El Mundial actúa como acelerador de audiencias, consumo y recuerdo de marca, impactando dentro y fuera del hogar, con campañas un 32% más eficientes. La clave no es estar, sino estar bien activado y bien medido”, explica.