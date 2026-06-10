Feijóo aborda los “12 sumarios” del PSOE y pide elecciones: “Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción; y si no, por incompetente”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al Congreso de los Diputados, a 10 de junio de 2026. (PP/Ángel García)

Las palabras de paz y diálogo que reclamó en su discurso el papa en el Congreso de los Diputados —y que fueron acogidas por todos los diputados con una larga ovación— ya han quedado como un episodio anecdótico. La sesión de control al Ejecutivo ha regresado a su tradicional bronca política tras vivir un nuevo cara a cara entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El jefe de la oposición ha vuelto a instar elecciones abordando el reguero de causas judiciales abiertas que salpican al PSOE y que, según ha apuntado, convergen en la figura del presidente. “12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados. Ha practicado incluso la delincuencia de Estado. Es evidente que no tiene límites”, ha comenzado su intervención.

PUBLICIDAD

Feijóo ha acusado a Sánchez de tener conocimiento sobre las diferentes tramas y le ha recordado que pasará a la historia como el “inductor y financiador del mayor caso de corrupción en el país”. “Señor ‘P.S.’, si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción; si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Y en esta línea, le ha preguntado: ”¿Hasta cuándo piensa estirar esta basura antes de dar la palabra a los españoles?”.

El líder socialista le ha replicado al líder del PP acusándole de hacer durante ocho años oposición marrullera: “Jamás asumiré su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, la Kitchen, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna”, ha respondido.

PUBLICIDAD

Sánchez ha rechazado “las lecciones” del PP y ha apuntado que la verdadera diferencia entre ambos radica en que él ocupa una sede “que no ha sido financiada con dinero en negro”. “Dan lecciones de democracia y no respetan los resultados. Dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción”, ha sentenciado.

El presidente del Gobierno ha asumido “errores”, pero no ha hecho mención explícita a ninguno de los casos de corrupción. Sí lo ha hecho el portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Patxi López, quien ha asegurado que su partido “está colaborando con toda la información de la que dispone” sobre el caso Leire Díez, al tiempo que ha señalado que no le preocupa una posible imputación de la formación como persona jurídica porque cree que “no hay nada” para ello.

PUBLICIDAD

Noticia en ampliación