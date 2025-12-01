España

De Argentina a Reino Unido: siete países bloquean nuevos certificados de los productos derivados del cerdo español debido a la crisis de la peste porcina

Desde la detección de los dos primeros jabalíes enfermos, las autoridades sanitarias han encontrado a otros 12 animales afectados

Un jabalí en la montaña
Un jabalí en la montaña (Ministerio de Agricultura)

La detección de peste porcina africana (PPA) en la sierra de Collserola (Barcelona) el pasado viernes 28 de noviembre, ha generado una alerta mundial en el sector. Desde la localización de los dos primeros casos de jabalíes enfermos, el Ministerio de Agricultura ha confirmado otros 12 casos de animales afectados que ha empeorado el panorama internacional. Este brote es el primero en tres décadas, pero ya ha generado una rápida respuesta por parte de siete países que han bloqueado de manera inmediata los nuevos certificados sanitarios de exportación para productos derivados del cerdo español.

Entre las naciones que han denegado nuevos certificados sanitarios de los productos españoles en las últimas horas se encuentran: Argentina, Reino Unido, Canadá, Colombia, Corea, Malasia y México. Todos ellos han restringido la entrada de mercancías clave como cerdos vivos para cría o producción, carne porcina refrigerada o congelada, así como subproductos tales como semen, sangre, hemoderivados, corteza de cerdo, proteína animal procesada, tripas naturales, piel de cerdo deshidratado, páncreas, colágeno y gelatina de porcino, según ha informado EFE.

El veto supone un golpe relevante para uno de los principales sectores exportadores de España y pone en jaque la apertura de nuevos mercados internacionales. Ante el avance de la enfermedad, la Generalitat de Cataluña ha desplegado un operativo conjunto con la Unidad Militar de Emergencias (UME) para contener la afección y evitar su dispersión a otras regiones, en un desafío sanitario que exige vigilancia y coordinación para proteger la cabaña porcina nacional.

Un cerdo en una granja,
Un cerdo en una granja, a 19 de octubre de 2025, en Salamanca, Castilla y León (España). (Rafael Bastante / Europa Press)

120 certificados bloqueados en 40 países

Las autoridades españolas investigan el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en la sierra de Collserola, Barcelona, sin descartar ninguna hipótesis. Entre las posibles causas, la que cobra mayor fuerza señala un bocadillo de embutido en mal estado como desencadenante. Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, mencionó esta posibilidad durante una entrevista en Catalunya Radio, en la que destacó que todavía es prematuro determinar el motivo exacto. Aun así, subrayó la posibilidad de que podría haberse originado por “algún alimento contaminado”.

Ante ello, más de 120 certificados de exportación siguen bloqueados en unos 40 países que no reconocen la regionalización de la enfermedad, por lo que rechazan productos procedentes de cualquier punto del país y no solo de la zona afectada en Cataluña. Por su parte, China ha endurecido sus medidas y ha extendido las restricciones a la provincia de Barcelona, bloqueando la entrada de carne y productos de cerdo, incluidos hemoderivados, procedentes de animales nacidos y criados en la región. Adicionalmente, el país asiático ha prohibido también la importación de hidrolizados proteicos y aditivos con ingredientes porcinos de origen español destinados a la alimentación animal.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

Las restricciones de movimiento deben mantenerse al menos doce meses

Ante la urgencia en Cataluña, las autoridades han cerrado los accesos al Parc Natural de Collserola para frenar el avance de la peste porcina africana entre la población de jabalíes. En esta área, donde se estima la presencia de unos 900 jabalíes que suelen desplazarse a municipios cercanos, las autoridades han reiterado la prohibición de alimentar a los animales o manipular ejemplares muertos, buscando limitar al máximo el riesgo de contagio.

Respecto a las granjas, el Govern comunicó que las 39 explotaciones porcinas situadas en un radio de seis kilómetros del foco han dado resultados negativos en las pruebas analíticas. A pesar de ello, el protocolo europeo exige mantener restricciones de movimiento y exportación por al menos doce meses. Además, las explotaciones han incrementado las medidas de bioseguridad y los controles de acceso.

