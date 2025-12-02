Cuatro plantas que tienes que podar antes de que se acabe diciembre. (Imagen de Archivo)

La recta final del otoño y el principio del invierno marcan un momento clave para quienes cuidan su jardín. En estas semanas, con las plantas entrando en reposo vegetativo y la savia fluyendo a menor intensidad, la poda se convierte en una tarea fundamental para garantizar su salud y productividad de cara a la próxima temporada.

Según explica Richard Barker, experto en horticultura y director comercial de LBS Horticulture a Country Living, diciembre es el mes idóneo para intervenir sobre cuatro tipos de plantas. Actuar ahora, señala, permite preparar los ejemplares para el letargo invernal, mejorar su estructura y optimizar su crecimiento futuro.

Todas estas recomendaciones deben realizarse en diciembre para asegurar un crecimiento adecuado en los meses siguientes. Una poda correcta y a tiempo marca la diferencia entre una primavera débil y una temporada llena de vida, flores y frutos.

Mujer poda un arbusto del jardín. (Getty Images)

Manzanos: mejorar la calidad del fruto y prevenir enfermedades

La poda de los manzanos en diciembre tiene como objetivos principales mejorar la forma del árbol, controlar su tamaño y reducir el riesgo de enfermedades. Al eliminar ramas viejas o mal orientadas, el árbol puede canalizar su energía hacia la producción de menos frutos, pero de mayor calidad, además de favorecer la circulación del aire en toda la copa.

Árbol del manzano. (SENASA)

Cómo podar el manzano:

Retirar las ramas muertas, dañadas o enfermas , cortando hasta un brote sano o eliminándolas por completo.

Suprimir las ramas viejas o improductivas hasta su punto de unión con una rama más gruesa o el tronco.

Reducir la altura del brote principal y podar ramas laterales para dirigir la savia hacia las partes bajas.

Localizar los brotes del año anterior y cortarlos a la mitad, justo por encima de una yema prominente.

Cortar los brotes vigorosos de los extremos a la mitad , orientando el corte hacia una yema que apunte hacia fuera.

Eliminar los brotes vigorosos surgidos de los espolones frutales, llevándolos hasta su punto de origen.

Árboles ornamentales de hoja caduca: cortes limpios y precisión milimétrica

Diciembre es también el momento ideal para podar árboles ornamentales de hoja caduca. La ausencia de follaje permite observar claramente la estructura de la planta, identificar ramas cruzadas o mal ubicadas y trabajar sin riesgo de interferencias. Además, la savia tiene menor presión en esta época, lo que reduce la posibilidad de sangrado en las heridas.

Cerezo. (Freepik)

Recomendaciones técnicas:

No cortar demasiado lejos de las yemas : la madera sobrante puede morir y comprometer el desarrollo del brote.

Tampoco cortar demasiado cerca , para evitar dañar la yema y limitar su capacidad de formar hojas o flores.

Realizar el corte justo por encima de la yema, siempre en un ángulo que se aleje de ella , para que el agua se deslice y no provoque pudriciones.

Eliminar ramas pequeñas para limpiar el tallo y despejar aquellas que dificulten el trabajo o la forma general del árbol.

Glicina: la poda que asegura una floración espectacular en primavera

La glicina requiere dos podas anuales: una en verano y otra en invierno. Esta última, que puede realizarse entre finales de octubre y marzo, es fundamental para favorecer el desarrollo de los espolones florales que florecerán en primavera.

Glicina. (Freepik)

Cómo podar la glicina en invierno:

Localizar los brotes laterales y contar dos o tres yemas desde la base; suelen ser protuberancias rojas o moradas.

Realizar el corte justo por encima de la tercera yema , en ángulo y a unos centímetros de ella.

Reducir todos los tallos laterales a tres brotes a lo ancho de la planta.

Eliminar tallos que se crucen o interfieran entre sí.

Retirar los tallos rastreros de la base, de color verde brillante y flexibles, ya que restan energía al resto de la planta.

Vides: garantizar la producción de uvas en la temporada siguiente

El inicio del invierno es el periodo óptimo para podar las vides. Si se retrasa la intervención, las heridas pueden sangrar savia, debilitando la planta. Las uvas se forman en madera nueva, por lo que es imprescindible realizar una poda intensa cada año.

Vid. (Elisa Laderas/EFE)

Indicaciones para podar la vid:

Eliminar ramas débiles o enfermas .

Cortar todos los brotes laterales fructíferos dejando únicamente dos yemas.

No temer una poda fuerte : las vides tienen un crecimiento muy vigoroso.

Finalizar dejando uno o dos tallos principales fuertes del año anterior, fuertes del año anterior, sanos y con un grosor similar al de un lápiz.