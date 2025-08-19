España

Ocho plantas que hay que podar antes de que llegue septiembre para que vuelvan a florecer el próximo año

Expertos recomiendan la poda en agosto para asegurar plantas más saludables y abundantes

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Podar las plantas. (Freepik)
Podar las plantas. (Freepik)

La poda no solo mantiene el jardín ordenado, es una práctica esencial para estimular la floración del año siguiente y asegurar plantas más sanas y vigorosas. Según los expertos, agosto es el momento ideal para intervenir en varias especies, antes de que lleguen las heladas y tras el periodo de anidación de las aves.

“Agosto es el momento perfecto para podar”

“A menos que tenga un seto en flor, agosto es la época ideal para contarlo. Los pájaros ya han terminado de anidar, y es lo suficientemente temprano como para evitar que las heladas dañen los tallos recién cortados, pero lo suficientemente tarde como para que no haya mucho rebote antes del invierno”, explicó Helena Jones, experta en jardinería y jefa comercial de Hedges Direct, al diario británico Express.

“Para ciertas plantas, la época clave para podarlas no es el invierno, sino el verano. Esto puede ayudar a estimular la floración del próximo año, a mantener su forma impecable o incluso a lograr ambas cosas. Agosto es el momento ideal para podar varios arbustos caducifolios, trepadores y de floración estival”, añadió.

Plantas que requieren poda en agosto

Glicina

Los especialistas recomiendan una doble poda: una en agosto para ordenar la planta y otra en invierno para favorecer la aparición de espolones florales cortos. En este mes, se aconseja cortar todos los brotes laterales a una longitud de 30 a 50 centímetros.

Glicina. (Freepik)
Glicina. (Freepik)

Madreselva de hoja caduca

Requiere acortar los tallos largos y colgantes a tres o cuatro hojas y eliminar los tallos más viejos hasta el suelo para estimular el crecimiento de brotes nuevos.

Madreselva de hoja caduca. (Amazon)
Madreselva de hoja caduca. (Amazon)

Jazmín de verano

“Conviene recortar los tallos marchitos hasta dejar un brote lateral fuerte más abajo”, indica la experta.

Jazmín de verano. (Freepik)
Jazmín de verano. (Freepik)

Piracanta

La recomendación es recortar los brotes laterales de este año en agosto, deteniéndose justo antes de un grupo de bayas, generalmente a dos o tres hojas de la base.

Piracanta. (Freepik)
Piracanta. (Freepik)

Cotoneaster

Se aconseja cortar las ramas floridas que florecen en verano a la mitad de su longitud y retirar las ramas más antiguas desde el suelo.

Cotoneaster. (Página Web)
Cotoneaster. (Página Web)

Rosas trepadoras

“Quiten un tercio de los tallos más viejos hasta el suelo, y luego cualquier brote débil, desubicado, muerto, enfermo o dañado. Aten los brotes nuevos y vigorosos, listos para florecer el próximo año”, explica Helena Jones.

Rosas trepadoras. (Freepik)
Rosas trepadoras. (Freepik)

Hebe y lavanda

Estas plantas se benefician de recortar flores marchitas y quitar de 2 a 3 cm de follaje, evitando la madera vieja. La lavanda puede incluso volver a florecer a finales de verano o en otoño, cortando alrededor de un tercio de las ramas y dejando hojas intactas.

Hebe y lavanda. (Freepik)
Hebe y lavanda. (Freepik)

Salvia, menta y melisa

La salvia requiere una segunda poda en agosto, tras la de primavera, para no comprometer su resistencia al invierno. Las hierbas aromáticas como la menta y la melisa muestran un crecimiento vigoroso en este mes; podarlas evita que invadan otras plantas y fomenta la aparición de hojas nuevas y más aromáticas, dejando al menos dos hojas para asegurar nuevos brotes.

Salvia, menta y melisa. (Leroy
Salvia, menta y melisa. (Leroy Merlín)

Beneficios de la poda estival

La poda a finales del verano puede prolongar la floración de algunas plantas, fomentar una segunda floración y promover un crecimiento más vigoroso. Por ejemplo, las rosas de floración repetida pueden florecer por segunda vez entre agosto y octubre si se podan correctamente, retirando flores marchitas, brotes débiles o enfermeros y escaramujos.

Con este cuidado, el jardín no solo se mantiene ordenado, sino que llega a la próxima temporada, listo para ofrecer flores más abundantes y plantas más saludables.

Temas Relacionados

PlantaPlantasMacetaCuidados de PlantasCultivoJardínTerrazaBalcónEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

De las risas a la preocupación: así fue el caso de la perrita que se subió sola a un autobús

Athena viajó sola en un autobús de Sídney hasta ser localizada por un refugio y reunida con sus dueños

De las risas a la

Última hora de los incendios en España, en directo | Suspendida la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía por un incendio en una fábrica en Toledo

Pedro Sánchez visita este martes las provincias de Cáceres y Zamora

Última hora de los incendios

Lo más vistó en Disney+ España para pasar horas frente a la pantalla

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

Lo más vistó en Disney+

Lo más visto esta semana de Google TV en España

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Lo más visto esta semana

Encuentran sin vida a un diputado finlandés en el Parlamento: todo apunta a que fue un suicidio

El joven político socialdemócrata, de 30 años, había estado de baja médica por problemas de salud renal

Encuentran sin vida a un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias Civiles reprochan largas esperas

Guardias Civiles reprochan largas esperas de los migrantes rescatados y “doble criterio” de Salvamento Marítimo: responde que no es su competencia

La peligrosa maniobra de un camionero que le ha costado 500 euros y seis puntos: el vídeo se vuelve viral en redes sociales

El fuego de Porto de Sanabria se adentra en Galicia y afecta Pena Trevinca, el bosque más antiguo de la comunidad

Miles de edificios rurales en Madrid no tienen planes de autoprotección ante incendios forestales

Alerta en Madrid por cortes de luz durante esta semana: consulta qué calles y horas se verán afectadas este martes, 19 de agosto

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Las ofertas laborales que exigen habilidades en inteligencia artificial se multiplican por 12 en España, según un estudio

Las cinco comunidades autónomas con las viviendas más caras de España: el coste de compra supera el de la burbuja inmobiliaria de 2007

El precio medio de la vivienda en España superará los 1.900 euros por metro cuadrado durante 2025

DEPORTES

El jefe de Ferrari ya

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”

Fran García (Real Madrid) enseña a un youtuber su buffet favorito de Madrid y responde a las preguntas más disparatadas: “Yo soy muy pasional”