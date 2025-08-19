Ocho plantas que hay que podar antes de que llegue septiembre para que vuelvan a florecer el próximo año

Podar las plantas. (Freepik)

La poda no solo mantiene el jardín ordenado, es una práctica esencial para estimular la floración del año siguiente y asegurar plantas más sanas y vigorosas. Según los expertos, agosto es el momento ideal para intervenir en varias especies, antes de que lleguen las heladas y tras el periodo de anidación de las aves.

“Agosto es el momento perfecto para podar”

“A menos que tenga un seto en flor, agosto es la época ideal para contarlo. Los pájaros ya han terminado de anidar, y es lo suficientemente temprano como para evitar que las heladas dañen los tallos recién cortados, pero lo suficientemente tarde como para que no haya mucho rebote antes del invierno”, explicó Helena Jones, experta en jardinería y jefa comercial de Hedges Direct, al diario británico Express.

“Para ciertas plantas, la época clave para podarlas no es el invierno, sino el verano. Esto puede ayudar a estimular la floración del próximo año, a mantener su forma impecable o incluso a lograr ambas cosas. Agosto es el momento ideal para podar varios arbustos caducifolios, trepadores y de floración estival”, añadió.

Plantas que requieren poda en agosto

Glicina

Los especialistas recomiendan una doble poda: una en agosto para ordenar la planta y otra en invierno para favorecer la aparición de espolones florales cortos. En este mes, se aconseja cortar todos los brotes laterales a una longitud de 30 a 50 centímetros.

Glicina. (Freepik)

Madreselva de hoja caduca

Requiere acortar los tallos largos y colgantes a tres o cuatro hojas y eliminar los tallos más viejos hasta el suelo para estimular el crecimiento de brotes nuevos.

Madreselva de hoja caduca. (Amazon)

Jazmín de verano

“Conviene recortar los tallos marchitos hasta dejar un brote lateral fuerte más abajo”, indica la experta.

Jazmín de verano. (Freepik)

Piracanta

La recomendación es recortar los brotes laterales de este año en agosto, deteniéndose justo antes de un grupo de bayas, generalmente a dos o tres hojas de la base.

Piracanta. (Freepik)

Cotoneaster

Se aconseja cortar las ramas floridas que florecen en verano a la mitad de su longitud y retirar las ramas más antiguas desde el suelo.

Cotoneaster. (Página Web)

Rosas trepadoras

“Quiten un tercio de los tallos más viejos hasta el suelo, y luego cualquier brote débil, desubicado, muerto, enfermo o dañado. Aten los brotes nuevos y vigorosos, listos para florecer el próximo año”, explica Helena Jones.

Rosas trepadoras. (Freepik)

Hebe y lavanda

Estas plantas se benefician de recortar flores marchitas y quitar de 2 a 3 cm de follaje, evitando la madera vieja. La lavanda puede incluso volver a florecer a finales de verano o en otoño, cortando alrededor de un tercio de las ramas y dejando hojas intactas.

Hebe y lavanda. (Freepik)

Salvia, menta y melisa

La salvia requiere una segunda poda en agosto, tras la de primavera, para no comprometer su resistencia al invierno. Las hierbas aromáticas como la menta y la melisa muestran un crecimiento vigoroso en este mes; podarlas evita que invadan otras plantas y fomenta la aparición de hojas nuevas y más aromáticas, dejando al menos dos hojas para asegurar nuevos brotes.

Salvia, menta y melisa. (Leroy Merlín)

Beneficios de la poda estival

La poda a finales del verano puede prolongar la floración de algunas plantas, fomentar una segunda floración y promover un crecimiento más vigoroso. Por ejemplo, las rosas de floración repetida pueden florecer por segunda vez entre agosto y octubre si se podan correctamente, retirando flores marchitas, brotes débiles o enfermeros y escaramujos.

Con este cuidado, el jardín no solo se mantiene ordenado, sino que llega a la próxima temporada, listo para ofrecer flores más abundantes y plantas más saludables.