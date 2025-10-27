España

Si tienes alguna de estas cuatro plantas, pódalas cuanto antes para que luzcan mejor después del invierno

Estos son algunos consejos de botánica y jardinería para mantener un aspecto impecable de tus flores y plantas y que no se vean afectadas por el invierno

Por Guillermo Urquiza

Una experta recomienda trucos de poda y mantenimiento para preservar la belleza y la salud de las plantas durante los meses de invierno (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuidar el jardín durante el otoño exige un enfoque estratégico, no todo puede podarse en cualquier momento. Aunque existen plantas a las que nunca se debe someter a una poda en octubre, otras se benefician de un corte en este mes antes de la llegada del frío. En esta época, muchas especies entran en letargo y realizar una poda adecuada puede favorecer la floración futura, controlar brotes indeseados y reducir el riesgo de enfermedades. Con la proximidad del invierno, es especialmente acertado atender aquellos arbustos y árboles propensos a daños por viento o heladas, y limpiar ramas muertas o enfermas.

Según la especialista Lindsey Chastain, responsable del espacio de hogar y jardín The Waddle and Cluck: “octubre es un buen momento para podar muchos arbustos y árboles cuando entran en letargo”.

Ella recomienda además que, antes de pasar de planta en planta, se esterilicen las tijeras de podar y que los cortes se hagan justo por encima de yemas externas, para favorecer un crecimiento sano. Atender estas buenas prácticas permite que la planta armonice su desarrollo y se prepare para la próxima temporada.

La vida de las plantas

Ejemplos concretos

Rosales. En los rosales conviene, ya a principios de otoño, eliminar los tallos muertos o enfermos y reducir los demás entre un tercio y la mitad de su tamaño. Este tipo de poda estimula el nuevo crecimiento y la floración para la próxima temporada.

Hortensias. Las hortensias también pueden recibir retoque en octubre. Se recomienda cortar los tallos “justo por encima del segundo conjunto de brotes desde la cabeza de la flor”. Como advierte Lindsey, esto permitirá eliminar flores marchitas y dar paso a nuevas flores frescas. Eso sí, es importante identificar bien el tipo de hortensia, ya que las variedades de tipo cabeza de trapeador o de panícula pueden requerir métodos de poda diferentes.

Árboles frutales. El otoño es buen momento para podar árboles frutales. Se pueden eliminar las ramas viejas y superpobladas para permitir mayor entrada de luz solar. Lindsey aconseja hacerlo después de la caída de las hojas, pues entonces se ve más claramente dónde deben realizarse los cortes.

Rosas de un jardín doméstico
Rosas de un jardín doméstico (VisualesIA / Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y buenas prácticas

No obstante, aunque octubre y noviembre ofrece este margen de actuación, también es necesario tener presente qué plantas no conviene podar en ese momento, ya que muchas desarrollan sus brotes de floración en madera vieja o pueden generar brotes tardíos vulnerables al frío. Por ejemplo, se recomienda evitar intervenir en especies como las hortensias de ciertos tipos, lilas, arbustos de floración primaveral, u otras que desarrollan capullos para la próxima estación, ya que una poda prematura puede privarles de flores al año siguiente.

Además, al podar en esta época es fundamental emplear herramientas bien afiladas, estériles, hacer cortes limpios y manejar bien el ángulo del corte, así se reduce el riesgo de entradas de enfermedades o de daños por heladas tempranas. De este modo, el jardín se prepara para el invierno y se asegura una mayor recuperación y vigor en la primavera.

