Cuál es la mejor estación del año para podar el limonero de mi casa

Uno de los errores más comunes en el cuidado de los limoneros es descuidar la poda

Dar vigor y abundancia de frutos a un limonero depende en gran medida de la manera en que se lo pode y, sobre todo, del momento elegido para hacerlo.

Especialistas en jardinería y agronomía coinciden en que la poda es una práctica esencial para obtener un limonero saludable, con flores constantes y una producción regular de limones a lo largo del año.

Como publicó Infobae, un limonero correctamente podado recibe mejor la luz, desarrolla brotes más fuertes y previene la propagación de enfermedades, lo que se traduce en una mayor calidad y cantidad de frutos.

La estación recomendada del año para podar resulta clave: podar en el periodo adecuado estimula la recuperación del árbol, limita el impacto de posibles daños y maximiza la formación de nuevos brotes productivos.

Según el ingeniero agrónomo Juan Buela, entrevistado por Male Eirin de Infobae Deco, la poda es fundamental para evitar el entrecruzamiento de ramas y la autosombra dentro de la copa, factores que reducen la productividad y dificultan el crecimiento de nuevos brotes.

Se recomienda realizar podas regulares, al menos cuatro veces al año, para mantener un equilibrio entre la estructura del árbol y los brotes productivos

¿Cuándo podar el limonero?

El momento adecuado para podar varía según la región del país y el ciclo del árbol. Los especialistas sugieren las siguientes opciones:

En zonas templadas: fin del invierno y principios de la primavera (julio a octubre) es el momento óptimo en la mayor parte de Argentina. El limonero aprovecha el inicio de la temporada de crecimiento y se prepara para una floración vigorosa.

En la Patagonia y otras regiones frías (agosto-septiembre): se recomienda esperar a este periodo para reducir el riesgo de daños por heladas tardías, especialmente importante en el sur del país o zonas de clima más extremo.

Poda de mantenimiento después de la cosecha de verano (junio-julio): en climas templados y se enfocada en eliminar ramas con daño o secas.

El momento y el lugar adecuados para plantar un limonero son factores determinantes para su desarrollo

“Un limonero que no se poda adecuadamente tiende a concentrar su producción en la periferia de la copa, dejando el interior sin frutos”, explicó el especialista.

La frecuencia y regularidad también importa: Buela recomienda realizar podas varias veces durante el año, con el objetivo de mantener un árbol aireado, bien estructurado y siempre en condiciones óptimas para florecer y fructificar. Además, puntualiza que la poda debe adaptarse tanto a las condiciones climáticas como a la edad y desarrollo de la planta.

Cuándo y dónde plantar un limonero

El frío extremo puede ser letal para los limoneros, por lo que es fundamental elegir un lugar protegido y con buena exposición al sol

En estas áreas, el limonero puede plantarse incluso en invierno. En regiones más frías, es preferible esperar hasta la salida del invierno, alrededor de septiembre, para que el árbol tenga tiempo de fortalecerse antes de enfrentar las bajas temperaturas.

*Fotos y video: Belén Altieri - IWokFilms