Tendencias

Cuál es la mejor estación del año para podar el limonero de mi casa

El clima de la zona donde está ubicado el árbol determina el momento adecuado. Otros trucos para hacerlo florecer con fuerza, según los expertos

Guardar
Uno de los errores más comunes en el cuidado de los limoneros es descuidar la poda

Dar vigor y abundancia de frutos a un limonero depende en gran medida de la manera en que se lo pode y, sobre todo, del momento elegido para hacerlo.

Especialistas en jardinería y agronomía coinciden en que la poda es una práctica esencial para obtener un limonero saludable, con flores constantes y una producción regular de limones a lo largo del año.

Como publicó Infobae, un limonero correctamente podado recibe mejor la luz, desarrolla brotes más fuertes y previene la propagación de enfermedades, lo que se traduce en una mayor calidad y cantidad de frutos.

La estación recomendada del año para podar resulta clave: podar en el periodo adecuado estimula la recuperación del árbol, limita el impacto de posibles daños y maximiza la formación de nuevos brotes productivos.

Según el ingeniero agrónomo Juan Buela, entrevistado por Male Eirin de Infobae Deco, la poda es fundamental para evitar el entrecruzamiento de ramas y la autosombra dentro de la copa, factores que reducen la productividad y dificultan el crecimiento de nuevos brotes.

Se recomienda realizar podas regulares,
Se recomienda realizar podas regulares, al menos cuatro veces al año, para mantener un equilibrio entre la estructura del árbol y los brotes productivos

¿Cuándo podar el limonero?

El momento adecuado para podar varía según la región del país y el ciclo del árbol. Los especialistas sugieren las siguientes opciones:

  • En zonas templadas: fin del invierno y principios de la primavera (julio a octubre) es el momento óptimo en la mayor parte de Argentina. El limonero aprovecha el inicio de la temporada de crecimiento y se prepara para una floración vigorosa.
  • En la Patagonia y otras regiones frías (agosto-septiembre): se recomienda esperar a este periodo para reducir el riesgo de daños por heladas tardías, especialmente importante en el sur del país o zonas de clima más extremo.
  • Poda de mantenimiento después de la cosecha de verano (junio-julio): en climas templados y se enfocada en eliminar ramas con daño o secas.
El momento y el lugar
El momento y el lugar adecuados para plantar un limonero son factores determinantes para su desarrollo

“Un limonero que no se poda adecuadamente tiende a concentrar su producción en la periferia de la copa, dejando el interior sin frutos”, explicó el especialista.

La frecuencia y regularidad también importa: Buela recomienda realizar podas varias veces durante el año, con el objetivo de mantener un árbol aireado, bien estructurado y siempre en condiciones óptimas para florecer y fructificar. Además, puntualiza que la poda debe adaptarse tanto a las condiciones climáticas como a la edad y desarrollo de la planta.

Cuándo y dónde plantar un limonero

Un limonero que no se
Un limonero que no se poda adecuadamente tiende a concentrar su producción en la periferia de la copa, dejando el interior del árbol sin frutos

El frío extremo puede ser letal para los limoneros, por lo que es fundamental elegir un lugar protegido y con buena exposición al sol

El momento y el lugar adecuados para plantar un limonero son factores determinantes para su desarrollo. Las zonas con inviernos moderados, como Buenos Aires y sus alrededores, son ideales para el cultivo de cítricos.

En estas áreas, el limonero puede plantarse incluso en invierno. En regiones más frías, es preferible esperar hasta la salida del invierno, alrededor de septiembre, para que el árbol tenga tiempo de fortalecerse antes de enfrentar las bajas temperaturas.

*Fotos y video: Belén Altieri - IWokFilms

Temas Relacionados

limonerojardineríapodar plantasinfobae-decoúltimas noticias

Últimas Noticias

El consumo excesivo de alcohol impide la regeneración completa del hígado, aun cuando se detiene la ingesta

Investigadores estadounidenses analizaron por qué las células del órgano no logran volver a funcionar bien en personas con daños graves

El consumo excesivo de alcohol

4 claves alimenticias para marcar el abdomen sin recurrir a dietas extremas

La planificación de hábitos flexibles y la elección de nutrientes adecuados, como destaca GQ, pueden facilitar la reducción de grasa corporal sin sacrificar la salud

4 claves alimenticias para marcar

Más allá del enojo: qué esconden los ciclos dañinos de la venganza cotidiana, según un experto

En una conversación con Modern Wisdom, el psiquiatra James Kimmel Jr. explicó cómo la búsqueda de represalias activa circuitos cerebrales ligados a acciones de dependencia. Por qué adoptar el perdón puede ayudar a restaurar el equilibrio emocional

Más allá del enojo: qué

Las 4 señales que anticipan el inicio del divorcio, según un psicólogo

Un análisis publicado en Forbes por Mark Travers describió cómo ciertos patrones de comunicación negativa dentro de la pareja pueden desencadenar un círculo vicioso capaz de deteriorar progresivamente la relación

Las 4 señales que anticipan

¿Cómo ayudan las castañas de cajú a combatir el cansancio?

Expertos en nutrición destacan cómo este fruto seco ayuda a mantener la energía y el bienestar físico durante el día

¿Cómo ayudan las castañas de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El proyecto de GNL argentino

El proyecto de GNL argentino en el principal evento mundial de gas: negociaciones de YPF y furor por las camisetas de Messi

El consumo excesivo de alcohol impide la regeneración completa del hígado, aun cuando se detiene la ingesta

¿Vuelven las lluvias al AMBA?: cómo es el pronóstico del tiempo del fin de semana

Los trabajadores del Hospital Garrahan comenzaron un nuevo paro tras el veto del Gobierno a la emergencia en pediatría

Fuerte retroceso de la izquierda: se quedó sin concejales en el Conurbano bonaerense

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán actualiza su manual de

Taiwán actualiza su manual de defensa civil ante la amenaza del régimen de China

Francia le enviará aviones a Polonia para reforzar su defensa y el Reino Unido anunció nuevas sanciones contra Rusia

El régimen de China probó su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán, pero dice que no tuvo un “objetivo específico”

Las Médulas, el fascinante punto natural que afronta retos por su éxito turístico

Más de tres siglos después, arqueólogos encontraron la casa donde Isaac Newton observó la caída de una manzana

TELESHOW
La inesperada reacción de Darío

La inesperada reacción de Darío Barassi ante el comentario de una participante: “¡Sacala, sacala!”

Leandro Paredes fue a ver Rocky con su esposa en medio de los rumores: bromas, sonrisas y una gran ovación

Rocío Marengo y su recorrido rumbo a la maternidad: “Me aferré a la Fe, en un momento era lo único que tenía”

Natalia Oreiro recordó el día en que un médico le recomendó cambiar de carrera: “Estás muy triste”

Valeria Lynch visitó La Voz Argentina y provocó la salida masiva de los coaches: el motivo