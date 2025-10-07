España

Qué medidas tomar para mantener las ratas alejadas del jardín si tienes un manzano, según los expertos jardineros

Los roedores se sienten atraídos por el olor y el dulzor de las frutas

Por Carolina Montes

(Freepik)
(Freepik)

Llega el otoño y con él las plagas de ratas y otro tipo de roedores que se vuelven más activas y visible. Esto se produce por el descenso de temperaturas y la escasez de alimento, lo que las obliga a buscar un refugio donde resguardarse y también en el que comer en diferentes lugares para sobrevivir. En algunos sitios se convierte en una verdadera preocupación por las enfermedades que provocan en las personas y porque pueden perjudicar a distintos tipos de cosechas.

Uno de esos lugares en los que los roedores se sienten muy cómodos en otoño son los árboles frutales. Su olor y dulzor de las frutas que producen son muy atractivos y acuden con mucha facilidad. Pueden ser igual o más llamativos que la propia basura. Además, si encuentran un alimento fiable, establecen ese sitio como uno de confianza y es muy probable su vuelta.

El diario británico Express pone el foco en los manzanos que suelen tener algunas personas en sus jardines, pero se aplica a todos los árboles frutales. Según expertos consultados por este medio, se convierten en un problema cuando la fruta madura y se cae al suelo. Además, empeora cuando las ramas están bajas porque les permite acceder con facilidad.

Según Pest ID, la fruta que se encuentra podrida en el suelo es una de las principales razones por las que las ratas pueden aparecer en este tipo de jardines y es una situación que no se tiene en cuenta o solo se pone el foco en la aparición de insectos como las avispas. Sin embargo, es una fácil forma de evitar que los roedores se encuentren en estos espacios.

Las ratas se han convertido en un problema en muchas ciudades

Por su parte, los expertos de Purcor Pest Solutions explicaron a Express que la fruta madura atrae a las ratas desde una gran distancia, que a muchos les podría parecer sorprendente. Añadieron que los árboles frutales les proporcionan un suministro de alimento que parece no tener fin y también es un refugio que permite que estos roedores se reproduzcan y habiten en toda la estación.

Medidas para evitar a los roedores

La medida principal para evitar que los roedores aparezcan en los jardines es eliminar su fuente de alimento. Hacer desaparecer cualquier rastro de fruta podrida o demasiado madura que cae al suelo es el primer paso para alejarlas. Si se deja, las ratas volverán de forma constante. Otro consejo de los expertos es la poda de forma regular de las ramas de los árboles para reducir los escondites y añadir una dificultad extra a este tipo de animales para que lleguen a dichas ramas.

Es muy importante actuar con rapidez y eficacia en la época de otoño. Realizarlo cuando la fruta cae o estar pendiente antes de que lo haga. También mantener contenedores cerrados si se tira la fruta y añadir protectores contra roedores en los troncos de los árboles para evitar que trepen y se muevan por el árbol. El último consejo de los expertos es elegir aromas menos atractivos para estos animales, como los árboles de cítricos, cuyo olor ácido no les atrae.

Señales de actividad de roedores

Los roedores son animales pequeños, pero no son tan disimulados como ellos creen. Hay una serie de señales que permiten reconocer cuándo una rata o similar se encuentra alrededor de un árbol frutal. Las marcas en los troncos o las ramas se aprecian con claridad, pero también la fruta que está parcialmente mordida. Suelen hacer madrigueras en el jardín y cerca de los vegetales hay excrementos y orinas. También si se presta atención se escucharán ruidos y si hay algún tipo de olores desagradables.

