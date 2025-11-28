España

Tofu con salsa yakitori: una receta ligera y rica en proteína vegetal con un sabor dulce inconfundible

Típica de la comida japonesa, esta receta se adapta a la cocina vegetariana para que todos puedan disfrutar del increíble sabor de su salsa

Tofu en salsa yakitori. (Adobe
Tofu con salsa yakitori es una propuesta que une la textura suave del tofu con el sabor intenso y ligeramente dulce de la salsa yakitori, típica de la cocina japonesa. Este plato resulta perfecto para quienes buscan una alternativa vegetal con carácter umami y presencia en la mesa. Además de ser apto para veganos y vegetarianos, es una opción ligera y versátil, ideal como plato principal o acompañamiento.

La combinación de tofu y salsa yakitori se inspira en la cocina japonesa, donde la salsa yakitori suele acompañar brochetas de pollo a la parrilla. Aquí, el tofu sustituye a la carne, absorbiendo la salsa y logrando una textura crujiente en la superficie y cremosa en el interior. El plato se puede presentar como tapa, entrada o plato principal, y combina bien con arroz blanco, verduras salteadas o incluso sobre una ensalada fresca.

Receta de tofu con salsa yakitori

En esta receta, el tofu firme se dora hasta quedar crujiente y se baña con una salsa yakitori elaborada con salsa de soja, mirin, sake y azúcar, que se reduce hasta caramelizarse ligeramente. El resultado es un bocado dorado y jugoso, con aromas dulces y salados. La clave está en lograr un tofu bien escurrido y una salsa brillante que cubra cada pieza.

Tiempo de preparación

  • Preparación del tofu: 10 minutos
  • Preparación de la salsa yakitori: 5 minutos
  • Cocción del tofu: 10 minutos
  • Reducción de la salsa: 5 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  1. 400 g de tofu firme
  2. 2 cucharadas de aceite vegetal (sésamo o girasol)
  3. 4 cucharadas de salsa de soja
  4. 2 cucharadas de mirin (vino de arroz dulce)
  5. 2 cucharadas de sake (o vino blanco seco)
  6. 1 cucharada de azúcar
  7. 1 diente de ajo picado (opcional)
  8. 1 trozo pequeño de jengibre rallado (opcional)
  9. 2 cebollas de verdeo (opcional, para decorar)
  10. Semillas de sésamo (opcional, para decorar)

Cómo hacer tofu con salsa yakitori, paso a paso

Tofu con salsa yakitori. (Adobe
  1. Escurre bien el tofu y presiónalo con papel de cocina para quitar la mayor cantidad de agua posible.
  2. Corta el tofu en cubos de 2-3 cm de lado.
  3. Para obtener un exterior aún más crujiente, reboza los cubos de tofu en maicena antes de dorarlos.
  4. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio-alto y añade el tofu. Dora los cubos por todos sus lados, de dos a tres minutos por cada lado, hasta que estén dorados y crujientes.
  5. Mientras se dora el tofu, prepara la salsa yakitori: mezcla la salsa de soja, mirin, sake y azúcar en un cazo pequeño. Incorpora también el ajo y el jengibre, si los utilizas.
  6. Lleva la salsa a ebullición, luego baja el fuego y deja que reduzca cinco a siete minutos, removiendo, hasta que tenga una textura ligeramente espesa.
  7. Incorpora la salsa yakitori a la sartén del tofu y remueve para que todos los trozos queden bien impregnados.
  8. Cocina durante dos a tres minutos más, permitiendo que la salsa se caramelice sutilmente y cubra el tofu por completo.
  9. Sirve caliente, decorando con cebolla de verdeo picada y semillas de sésamo al gusto.

Consejos clave:

  • Escurrir el tofu es vital para que quede dorado y absorba bien la salsa.
  • No remuevas el tofu constantemente; deja que se dore en cada cara antes de girarlo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde para cuatro porciones como acompañamiento o dos porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: alrededor de 180 kcal
  • Proteínas: 10 g
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 9 g
  • Azúcares: 3 g
  • Sodio: 900 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El tofu con salsa yakitori puede conservarse hasta tres días en un recipiente hermético dentro del refrigerador. Se recomienda recalentar a fuego medio en una sartén para mantener la textura.

