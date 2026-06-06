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Las enternecedoras imágenes de la princesa Estelle a lo Blancanieves en el Día Nacional de Suecia: traje tradicional y rodeada de animales junto a su hermano

La hija de la princesa heredera ha lucido los colores de la bandera sueca vestida con la folkdräkt tradicional

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La princesa Estelle y el príncipe Oscar en el Día Nacional de Suecia (Instagram)
La princesa Estelle y el príncipe Oscar en el Día Nacional de Suecia (Instagram)

La joven princesa Estelle ha reaparecido este 6 de junio en el Día Nacional de Suecia con una imagen que ha concentrado buena parte de la atención pública internacional: vestida con la folkdräkt tradicional sueca, en un posado oficial difundido por la Casa Real desde Haga Slott que refuerza su papel como segunda en la línea de sucesión y subraya su creciente presencia institucional.

A sus 14 años, Estelle ha participado en el posado familiar inaugural de la jornada pese a no asistir a todas las actividades del Día Nacional, ya que mantiene una estancia lingüística, según ha confirmado la Corona. La princesa conserva además su lugar en la sucesión tras su madre por la primogenitura absoluta instaurada en Suecia. El traje tradicional cuenta con los colores de la bandera, el azul y el amarillo, por lo que la princesa parecía la mismísima Blancanieves, rodeada de animales en las imágenes.

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La celebración del Día Nacional ha vuelto a situar a la familia real sueca en el centro de una jornada marcada por la ceremonia, los símbolos nacionales y la presencia de los herederos más jóvenes. En ese marco, Estelle y su hermano Oscar han sido dos de las figuras más observadas del calendario oficial por las imágenes que ha compartido la Casa Real en su cuenta oficial de Instagram.

La princesa Estelle y el príncipe Oscar en el Día Nacional de Suecia (Instagram)
La princesa Estelle y el príncipe Oscar en el Día Nacional de Suecia (Instagram)

La evolución de la princesa Estelle

En las fotografías compartidas desde Haga Slott, residencia desde la que la familia suele arrancar esta fecha, Estelle aparece con el traje tradicional sueco y una actitud mucho más serena y confiada que en años anteriores. La imagen proyecta una evolución visible en su porte y en su forma de ocupar el espacio público, como ya demostró en el cumpleaños de su abuelo el rey Carlos Gustavo, donde coincidió con reyes, reinas y aristócratas de todo el mundo manteniendo el tipo.

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La princesa Estelle en el Día Nacional de Suecia (Instagram)
La princesa Estelle en el Día Nacional de Suecia (Instagram)

La princesa no ha estado presente en todos los actos de la jornada, a diferencia de Oscar, que sí ha acompañado a sus padres en parte del programa oficial. Aun así, su presencia en el posado de apertura ha sido toda una señal de cercanía para asumir su papel público con naturalidad. Esa evolución se produce en un momento muy concreto de su trayectoria dentro de la monarquía sueca. Estelle es hija de la princesa heredera Victoria y fue la primera princesa sueca nacida con un derecho sucesorio que no puede ser desplazado por un hermano varón, de modo que mantiene su posición por delante de Oscar.

En los dos últimos años su transformación física se ha hecho especialmente evidente. Su seguridad en los actos públicos es cada vez mayor y cuenta con un protagonismo institucional cada vez más perceptible. La comparación con su madre aparece también en el plano estético. Si durante su infancia su ropa y su estilo recordaban con frecuencia a los de Victoria, ahora se aprecia una presencia más propia, juvenil y consciente de su identidad, con una imagen que adapta referencias clásicas a su edad adolescente.

La princesa Victoria en el Día Nacional de Suecia (Instagram)
La princesa Victoria en el Día Nacional de Suecia (Instagram)

Los actos del Día Nacional de Suecia

Mientras la atención sobre Estelle se concentraba en las imágenes difundidas por palacio, el rey Carlos Gustavo de Suecia ha encabezado los actos oficiales desde el Castillo de Skokloster, en el municipio de Håbo, dentro del condado de Uppsala. Allí ha agradecido la acogida recibida junto a la reina Silvia y ha descrito el edificio como un lugar que permite recorrer siglos de historia sueca.

En su intervención, el monarca ha destacado el valor patrimonial del castillo al aludir a sus habitaciones, a las herramientas conservadas en la sala inacabada y a unas colecciones que, según ha dicho, convierten Skokloster en un monumento arquitectónico vivo. También ha afirmado que en ese espacio permanecen las huellas de generaciones que construyeron, crearon y preservaron Suecia para llegar a su estado actual.

TikTok de una española en Suecia

Los monarcas han participado en la ceremonia oficial, mientras a su alrededor hondeaban las banderas del país. Entre las tradiciones más características se encuentra la de los niños que entregan flores a los nuevos ciudadanos, vestidos con sus trajes tradicionales reglamentarios, dentro de una jornada que se completa con conciertos, actividades culturales y recepciones en distintos puntos de Suecia.

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