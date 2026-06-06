El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

El rey y el papa. (Reuters)

La visita del papa León XIV a España, una vez terminado el acto de recepción en el aeropuerto de Barajas, ha comenzado con una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid. El pontífice ha llegado en un coche oficial acompañado por la guardia real, montada a caballo, y entre los gritos de los fieles que han acudido al lugar para verlo.

Y es que miles de personas procedentes de todas partes de España se han congregado en los alrededores al grito de “¡Viva León XIV!” Juan José es uno de ellos: afirma a Infobae que viene a Madrid desde Jaén, junto con 23 personas, todos ellos miembros de su hermandad. Según dice, todos ellos tenían “muchas ganas” de conocer al papa en su primera visita a España. Un sueño que acaban de cumplir.

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Tras bajarse del coche, los reyes le han besado la mano, el papa ha saludado al público y los tres se han dirigido al estrado, desde el que han escuchado los himnos del Vaticano y de España. A continuación, tras un encuentro celebrado en privado, han pronunciado sus discursos. El rey Felipe VI ha arrancado dando la bienvenida al pontífice, “en una lengua que es también la vuestra”. “Para todos los hispanohablantes, es un privilegio que comprendáis y empleéis nuestro idioma Y nos sentimos afortunados de que también así os resulte muy próximo todo lo que significa Iberoamérica”, ha destacado.

Felipe ha anticipado el recibimiento que León XIV tendrá en el país: “Tenéis un programa intenso, lleno de momentos para el encuentro, para la adoración y para la reflexión. Comprobaréis en nuestras calles y plazas, en las iglesias y las instituciones, la inmensa alegría de teneros entre nosotros. La fe católica está enraizada en nuestro país y, sin ella, nuestra cultura y nuestra historia no se entenderían. Está en nuestras festividades, pero también en aspectos más profundos como el sentido de comunidad. Y quiero destacar la enorme labor social de la Iglesia católica, fruto del compromiso de los religiosos y las religiosas, los sacerdotes, los jóvenes que se implican en la vida de la parroquia, los voluntarios. Y creo que me hago eco del sentir mayoritario de los españoles cuando reúno en vuestra persona nuestro reconocimiento y gratitud hacia todos esos hombres y mujeres”.

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Tras ello, el rey ha abordado el tema más espinoso de las relaciones entre España y el Vaticano. “No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la iglesia. Vuestra claridad y firmeza son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido”.

El rey ha recordado la formación del papa como matemático, y se ha dirigido a él en estos términos: “La dignidad de la persona, los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros números primeros, porque en ellos está la aritmética de la libertad, la igualdad y la justicia, la que suma y multiplica, no la que resta y divide”. Y ha hablado de la primera encíclica de su pontificado, dedicada entre otras cosas a la inteligencia artificial. “Basta con leer el título, Magnifica Humanitas, para darse cuenta de que no la mueve una visión catastrófica, sino una visión de esperanza, un texto humanista. Porque en un mundo anegado de datos y mensajes, se hacen imprescindibles la empatía, la comprensión y la escucha. Vuestro predecesor, el papa Francisco, insistía a menudo en la importancia de escuchar, porque cuando la atención está en el otro, podemos identificarnos con su dolor, con su alegría, sus debilidades y fortalezas. Solo si logramos ponernos en el lugar de los demás, lograremos avanzar unidos". Y ha culminado: “De nuevo, santidad, bienvenido a España”.

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La ceremonia de bienvenida en el Palacio Real. (Reuters)

Así ha llegado el papa a Madrid

León XIV ha aterrizado en Madrid a las 10:13 horas, un poco antes del horario previsto, y ha sido recibido al pie del avión por los reyes Felipe y Letizia, que lo han acompañado con la comitiva de bienvenida.

En ella se encontraban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida, además de los principales líderes eclesiásticos en el país. Guiado por Felipe, el papa los ha saludado uno a uno. A continuación, ha entrado en el recinto de la terminal, donde le esperaban cerca de 25 niños, de entre tres y 12 años, la mayoría con algún tipo de discapacidad, que se encontraban desde las 9 de la mañana acompañados por padres y profesores, y que habían sido seleccionados tanto por la Conferencia Episcopal Española como por el Vaticano.

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Tras este momento, el papa se ha dirigido, junto con el resto de la comitiva, al Palacio Real de Madrid, donde se ha celebrado esta ceremonia de bienvenida. Con ella se ha puesto fin a los actos previstos para la mañana de este sábado.

Pedro Sánchez saluda al papa León XIV en el aeropuerto Barajas. (EFE)

Qué hará el papa León XIV en Madrid del 6 al 9 de junio

La agenda de este sábado 6 de junio ha arrancado con este acto en el Palacio Real. Después llegará la primera parada de contenido social: será la visita, en torno a las 18 horas, al centro CEDIA 24 Horas de Cáritas, dedicado a la atención de personas sin hogar.

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Desde allí, León XIV se desplazará a la Plaza de Lima para un encuentro con jóvenes que tendrá tres partes: vigilia, diálogo y música. La primera incluirá una adoración eucarística en la que el pontífice rezará el rosario con los asistentes.

La segunda parte del acto consistirá en un diálogo con jóvenes a partir de preguntas que algunos de ellos pusieron en común con la Archidiócesis el pasado 14 de febrero. El cierre quedará en manos de las actuaciones de Siloé, Besmaya, Hakuna y Niña Pastori, con la posibilidad de que se sumen más nombres.

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El papa abandonará el recinto poco antes de las 22:30 horas para ajustarse a un horario que, aun así, se prolongará al menos una hora respecto a su rutina en Roma. Los jóvenes podrán permanecer en la zona hasta las 23 horas.

El domingo 7 de junio comenzará con una misa presidida por León XIV en la Plaza de Cibeles en honor al Corpus Christi celebrado el 4 de junio. A continuación se celebrará la procesión de esta festividad, en la que, según la explicación ofrecida en el programa, el pontífice “deja de ser el centro” para convertirse en un discípulo más. Para esa procesión se contempla un nuevo vehículo adaptado a espacios reducidos: un “golf car”, un carrito de golf que facilitará los desplazamientos del papa por la ciudad. Ya por la tarde, sobre las 18 horas, acudirá al Movistar Arena para el acto “Tejer Redes”, con representantes de la cultura, el arte y la economía, al que solo se podrá acceder por invitación de instituciones o de la Iglesia.

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Más de 600 efectivos de la Guardia Civil participan en el dispositivo de seguridad con motivo de la llegada del Papa León XIV. Un amplio despliegue coordinado trabaja para garantizar la seguridad, el orden y el normal desarrollo de todos los actos previstos durante la visita.

El lunes 8 de junio concentrará la parte más institucional de la estancia en la capital. La primera cita será con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura.Después, León XIV acudirá al Congreso de los Diputados, donde se espera un discurso que el programa define como histórico por ser la primera vez que un pontífice interviene en la sede de la soberanía nacional. Más tarde mantendrá una reunión privada con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal.

La jornada continuará en la Catedral de Santa María de la Almudena con una oración en honor a la Virgen de la Almudena y con la bendición de tres piedras destinadas a futuros edificios, según la Archidiócesis de Madrid. El último acto del día será a las 18 horas en el estadio Santiago Bernabéu, con un encuentro con la comunidad diocesana, también de acceso restringido mediante invitación.

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Antes de abandonar Madrid, el lunes 9 de junio el papa acudirá a las 10:30 horas a IFEMA para reunirse con los 18.000 voluntarios que han participado en la organización de su agenda en España. Tras ese acto, pondrá rumbo de nuevo al aeropuerto para continuar el viaje hacia Barcelona y, después, hacia las Islas Canarias, según la Santa Sede.