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La Comunidad de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 50 viviendas de alquiler social: con garaje y trastero y desde 700 euros

Innovaciones energéticas, servicios incluidos y un entorno desarrollado hacen de esta promoción una alternativa competitiva frente al alquiler tradicional

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Las viviendas del Residencial Fresno, en el municipio madrileño de Humanes. (Alas Vivienda Asequible)
Las viviendas del Residencial Fresno, en el municipio madrileño de Humanes. (Alas Vivienda Asequible)

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva promoción de alquiler asequible dentro del Plan Vive. En total, serán 50 pisos de obra nueva en el municipio de Humanes y la apertura de inscripciones está prevista para el 8 de junio a las 10:00 horas. Las viviendas, ubicadas en el Residencial Fresno, se entregarán de forma inmediata y están dirigidas a quienes buscan una alternativa a la vivienda de alquiler tradicional y protegida.

Las viviendas del Residencial Fresno se ofertan bajo el régimen de Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB) y abarcan desde pisos de un dormitorio hasta tipologías de tres dormitorios. Los precios parten de 696,64 euros al mes para las unidades más pequeñas, 812,56 euros al mes en las de dos dormitorios y 1.057,01 euros al mes en las de tres dormitorios. Todos los alquileres incluyen garaje y trastero vinculados a cada vivienda, así como el acceso a zonas y servicios comunitarios integrados en el precio.

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Las viviendas del Residencial Fresno, en el municipio madrileño de Humanes. (Alas Vivienda Asequible)
Las viviendas del Residencial Fresno, en el municipio madrileño de Humanes. (Alas Vivienda Asequible)

El residencial se ubica en la calle Don Faustino Ruiz, número 7, próximo al núcleo urbano de Humanes de Madrid, a solo 12 minutos a pie del centro municipal. Según informa Alas Vivienda Asequible en su web, esta localización facilita la proximidad a los principales servicios y comercios locales. Además, las conexiones por carretera y transporte público permiten el acceso al centro de Madrid en 30 minutos en coche a la Estación de Atocha (atascos aparte) y en 40 minutos en transporte público hasta el centro de la capital.

En materia de eficiencia, las viviendas de Residencial Fresno han alcanzado la calificación energética A, lo que implica el uso de soluciones constructivas avanzadas, aislamiento de alta calidad, sistemas de aerotermia y placas solares. Esto contribuye tanto al ahorro en el consumo energético y la reducción de la factura como al respeto por el medio ambiente y al óptimo confort térmico y acústico, informa Alas Vivienda Asequible.

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Equipamientos que incluye la vivienda

La promoción del Plan Vive comprende pisos de uno, dos y tres dormitorios, con superficies útiles entre 40 y 70 metros cuadrados. A cada vivienda corresponde un garaje y un trastero; en el caso de las de tres dormitorios, se asignan dos plazas de garaje. El precio de alquiler incluye equipamientos como aire acondicionado, armarios empotrados, terraza privada, ascensor y el acceso a una variedad de servicios comunitarios.

Las viviendas del Residencial Fresno, en el municipio madrileño de Humanes. (Alas Vivienda Asequible)
Las viviendas del Residencial Fresno, en el municipio madrileño de Humanes. (Alas Vivienda Asequible)

Entre estos equipamientos destacan el jardín comunitario, el huerto urbano, la zona infantil y plazas de aparcamiento para bicicletas. El edificio cuenta con servicio de conserjería, limpieza, mantenimiento y jardinería, incluidos en la cuota mensual. Además, dispone de portero electrónico, sistemas de aerotermia y la instalación de placas solares para incrementar la eficiencia energética.

Requisitos para acceder a la Vivienda de Protección Pública Básica

La Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB) se consolida como una alternativa clave para aquellos ciudadanos que buscan adquirir un inmueble a un precio regulado, notablemente inferior al del mercado libre. Sin embargo, al tratarse de un recurso limitado y protegido por la administración, el acceso está condicionado al cumplimiento estricto de una serie de baremos económicos y patrimoniales.

Los solicitantes deben reunir obligatoriamente los siguientes requisitos exigidos por la normativa vigente:

  • Techo máximo de ingresos: La renta conjunta de la unidad familiar no puede exceder 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
  • Carencia de propiedad inmobiliaria: Ninguno de los miembros de la unidad familiar puede ser propietario de otra vivienda en todo el territorio nacional.
  • Nacionalidad o residencia legal: Es obligatorio poseer la nacionalidad española o, en su defecto, el permiso de residencia legal en vigor.
  • Destino de residencia habitual: El inmueble adjudicado debe constituir el domicilio permanente del beneficiario, quedando prohibido su uso como segunda residencia o su alquiler a terceros.
  • Inscripción previa obligatoria: El interesado debe figurar de alta de forma activa en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida de su correspondiente comunidad autónoma.

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