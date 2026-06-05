España

Baleares es la comunidad donde más viviendas se compran, en Valencia se venden y Madrid arrasa en alquiler

El 20% de los baleares ha adquirido o intentado adquirir una casa en el último año, pero la comunidad tiene la menor oferta del país

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La catedral de Palma, Mallorca (Pixabay)
Baleares lidera la participación en la compraventa de vivienda con un 22%. (Pixabay)

El mercado de la vivienda en España presenta realidades muy distintas según el territorio. Mientras Baleares se consolida como la comunidad autónoma con mayor actividad en la compraventa de viviendas, Madrid lidera el mercado del alquiler. Detrás de estas diferencias se encuentra un denominador común: una demanda creciente que sigue superando a la oferta disponible.

Según los últimos datos de Fotocasa Research, el 18% de los mayores de edad en España ha participado durante el último año en alguna operación relacionada con la compraventa de vivienda, ya sea como comprador o vendedor. Sin embargo, esta media nacional es ampliamente superada en algunos territorios. Baleares encabeza la clasificación con un 22% de participación, seguida de Canarias (20%) y Madrid (19%).

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En tanto que Cataluña se sitúa en la media nacional, mientras que Andalucía y la Comunidad Valenciana registran porcentajes ligeramente inferiores, ambos del 17%.

Baleares, el epicentro de la compraventa

El archipiélago balear destaca especialmente por la intensidad de la demanda. Un 20% de sus residentes mayores de 18 años ha comprado o intentado comprar una vivienda durante los últimos doce meses, una cifra que supera ampliamente la media nacional del 15%.

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Fuente: Fotocasa Research.
Fuente: Fotocasa Research.

Este elevado interés responde, según María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, a que “Baleares se ha convertido en el principal foco de actividad en la compraventa porque concentra una de las mayores presiones de demanda, impulsada tanto por el atractivo residencial de las islas como por una oferta muy limitada”.

La consecuencia es un importante desequilibrio. Apenas un 2% de los particulares baleares ha vendido o intentado vender una vivienda durante el último año, el porcentaje más bajo de todas las comunidades analizadas. La diferencia entre compradores potenciales y vendedores pone de manifiesto la fuerte presión que soporta el mercado inmobiliario balear.

Valencia, la mayor proporción de vendedores

Frente al escenario balear, la Comunidad Valenciana presenta una situación muy distinta. Aunque solo un 14% de la población ha participado como comprador o potencial comprador durante el último año, la región registra la mayor proporción de vendedores.

En concreto, un 5% de los valencianos ha vendido o intentado vender una vivienda, la tasa más elevada entre todas las comunidades analizadas. Este dato refleja un mercado más equilibrado en términos de oferta, donde el peso de los propietarios que ponen inmuebles en venta es significativamente mayor.

La comparación entre Baleares y la Comunidad Valenciana muestra dos modelos completamente diferentes. Mientras en las islas la actividad está impulsada principalmente por la demanda, en la región valenciana existe una presencia mucho más relevante de propietarios dispuestos a vender.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Madrid se convierte en la capital del alquiler

Las diferencias territoriales también son visibles en el mercado del alquiler, aunque de forma menos acusada. La participación media nacional alcanza el 14%, con Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares situándose en torno al 15%.

Sin embargo, Madrid sobresale claramente sobre el resto. Un 17% de los mayores de edad ha realizado alguna acción relacionada con el alquiler durante los últimos doce meses, convirtiéndose en la comunidad con mayor actividad del país en este segmento.

El liderazgo madrileño se explica principalmente por la demanda. Un 14% de los residentes ha alquilado o intentado alquilar una vivienda, el porcentaje más alto de España.

“Madrid lidera el mercado del alquiler porque es uno de los principales polos económicos, universitarios y laborales de España, lo que atrae de forma constante a nuevos residentes que optan por el arrendamiento como primera solución habitacional", indica Matos.

Fuente: Fotocasa Research.
Fuente: Fotocasa Research.

Dos mercados, dos realidades

Curiosamente, Baleares vuelve a destacar en el mercado del alquiler, aunque con una dinámica completamente opuesta a la observada en la compraventa. Solo un 11% de los residentes ha buscado una vivienda en alquiler durante el último año, por debajo de la media nacional y muy lejos de Madrid.

Sin embargo, las islas registran el porcentaje más elevado de propietarios que han puesto o intentado poner una vivienda en alquiler, con un 4% de participación. Esto convierte a Baleares en uno de los territorios con mayor presencia de oferta dentro del mercado arrendatario.

Los datos reflejan así dos focos claramente diferenciados dentro del mercado inmobiliario español. Madrid concentra la mayor demanda de alquiler impulsada por su atractivo económico y laboral, mientras Baleares soporta la mayor presión compradora en el mercado de compraventa debido a una demanda intensa y una oferta especialmente limitada.

En ambos casos, el problema de fondo es el mismo: la falta de vivienda disponible frente a una demanda que sigue creciendo. Una situación que continúa alimentando las tensiones del mercado residencial y que se ha convertido en uno de los principales desafíos para el acceso a la vivienda en España.

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