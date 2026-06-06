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“Es un buen hombre, lucha mucho por los pobres”: así han vivido los fieles la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real de Madrid

Miles de fieles se han congregado en los aledaños del recinto en el que ha tenido lugar la ceremonia de bienvenida junto con los reyes

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El coche del papa llega al Palacio Real en Madrid. (EFE)
El coche del papa llega al Palacio Real en Madrid. (EFE)

La primera parte de la visita del papa León XIV a España es la etapa oficial: recepción en el aeropuerto por parte de las autoridades, ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, encuentro privado con los reyes Felipe y Letizia, discurso ante los representantes del Gobierno y la oposición. Pese a ello, y aunque esta tarde comenzarán los eventos que tendrán a ‘la gente común’ en el foco —con la visita a un centro de Cáritas y la vigilia prevista en la Plaza de Lima—, miles de fieles no han querido perderse estos momentos iniciales.

Por ello, muchos se agolpaban en los aledaños del Palacio Real para gritar “¡Viva el papa!" y captar lo que pudieran. Daniela Gutiérrez es uno de ellos. “Soy venezolana y actualmente vivo en Ourense”, cuenta a Infobae. “Vine junto con la delegación de juventud de Ourense. Y bueno, estamos también con algunos estudiantes del seminario de Honor de Ourense, compartiendo aquí con mucha emoción la visita. Estamos acompañados también por sacerdotes, por religiosas y con mucho entusiasmo”, añade. Esta ‘delegación’ gallega llegó a la capital este pasado viernes, y tiene previsto quedarse este fin de semana. “Estaremos hoy, con el favor de Dios, y mañana también para la eucaristía, y al terminar las actividades, pues regresaremos a Ourense”, cuenta Gutiérrez.

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El papa, con los reyes. (Reuters)
El papa, con los reyes. (Reuters)

Algunos han llegado al Palacio Real de mucho más lejos, como una familia de islandeses. Sin embargo, reconocen que se encuentran en Madrid porque acaban de terminar de hacer el Camino de Santiago, y que desconocían que el papa iba a visitar la capital durante su estancia. Pero una vez que se han enterado, no se lo han querido perder. “Es un buen hombre. Fue obispo en Perú durante 30 años, lucha mucho por los pobres y eso es lo que me gusta de él”.

El papa, en el Palacio Real junto con los reyes. (Reuters)
El papa, en el Palacio Real junto con los reyes. (Reuters)

Muchos de los asistentes son latinoamericanos. “Mi nombre es Rena Aguirre. Vengo con mi familia desde Oviedo, de Asturias, pero realmente somos de Venezuela”, cuenta. “Llevamos esperando desde las 10. Salimos desde temprano de donde estamos hospedados y, bueno, estamos intentando verle un poco antes, a ver si lo podemos pillar antes de la vigilia y de los actos centrales. León nos encanta. Nos parece que emana mucha dulzura. Es un hombre muy noble, y que venga de América para nosotras también es importante. Francisco era muy cercano y también nos da esa sensación con el papa León”, subraya.

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Rena Aguirre y su familia, durante la visita del papa. (Daniel Malagón)
Rena Aguirre y su familia, durante la visita del papa. (Daniel Malagón)

Otro ejemplo es el de Rosa, una mujer peruana que se ha acercado al Palacio Real “para darle una bienvenida” al papa. “Es de la diócesis de Chiclayo”, su tierra, y afirma que el calor y la larga espera no son un problema porque “hay que dar todo por él”. “Mi familia es católica, mi marido es católico. Llevo la religión de ellos y me mantengo aquí”, concluye.

Tras la ceremonia de bienvenida en el exterior, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han mantenido un encuentro a solas con el papa en la sala Gasparini del Palacio Real.

No todos tienen la misma firmeza. Las altas temperaturas ya han provocado un desmayo de una señora mayor. Los más jóvenes, más impacientes, gritan: “Que salga el papa”. Y cuando el pontífice comienza su discurso desde el salón del trono del Palacio Real, todos lo siguen desde sus móviles. En general, predominan la expectativa y la emoción. Como resume el hombre finlandés: “De eso se trata la Iglesia Católica, de dar a los pobres, de ayudarlos. Ya sabes, amor y respeto por todos”.

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