La tarifa de la luz en España para este domingo

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este domingo 7 de junio.

El precio de la luz se modifica cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 7 de junio

Precio medio: 51.96 euros por megavatio hora

Precio máximo: 123.47 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -2.1 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este domingo 7 de junio, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 98.21 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 94.18 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 94.73 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 95.11 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 96.38 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.34 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 99.62 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 76.59 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 9.38 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.54 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.39 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -1.96 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.27 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.1 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 45.21 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 98.03 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 121.31 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 123.47 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 111.1 euros por megavatio hora.