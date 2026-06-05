Enrique Riquelme propone a Klopp como opción para el banquillo del Real Madrid si gana las elecciones

Klopp es el elegido por Riquelme para el banquillo del Real Madrid (Reuters/Jason Cairnduff)

Enrique Riquelme ha anunciado que, si gana las elecciones del Real Madrid este domingo 7 de junio, encargará a Raúl González Blanco que contacte con Jürgen Klopp el lunes 8 para ofrecerle dirigir el nuevo proyecto deportivo del club, una apuesta con la que su candidatura sitúa el banquillo como eje de una etapa que dice querer proyectar durante la próxima década.

La negociación que plantea la candidatura de Riquelme no parte de un acuerdo cerrado: Klopp lleva dos temporadas alejado de los banquillos desde su salida del Liverpool y la propia candidatura admite que el técnico alemán ha rechazado otras propuestas y no prevé regresar a corto plazo.

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Riquelme ha comunicado que la decisión sobre el futuro entrenador corresponde al área deportiva encabezada por Raúl, al que presenta como el responsable de diseñar el proyecto que debe marcar “la próxima década” del club. En ese esquema, añade el candidato, el exdelantero madridista le ha trasladado “un único nombre” para el banquillo: el del entrenador alemán.

Klopp, el elegido para iniciar el diálogo

La candidatura sostiene que Klopp reúne el perfil que busca para abrir una nueva etapa. Riquelme le define como “uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo” y destaca su trayectoria en el Liverpool y el Borussia Dortmund, además de la Liga de Campeones conquistada y de su capacidad para construir equipos con identidad, liderazgo y cultura ganadora.

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Riquelme ha fijado para el lunes 8 de junio el contacto inicial de Raúl con Klopp, siempre que los socios le den su apoyo en las urnas el domingo en Valdebebas. La candidatura no presenta el anuncio como un fichaje, sino como el inicio de una negociación. Lo oficializado es la intención de sentarse a hablar con el técnico alemán, “pero en ningún momento asegura que esté cerrado”.

El comunicado expone la estrategia de Riquelme para la reestructuración deportiva del club (X)

En el comunicado Riquelme admite la principal dificultad de la operación: “Sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas”. La candidatura sostiene, aun así, que el desafío del Real Madrid puede alterar ese escenario.

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Klopp ocupa en la actualidad el cargo de director global de fútbol de Red Bull, grupo con presencia en clubes como Leipzig, Salzburgo, Bragantino o Nueva York. Tras cerrar su etapa en el Liverpool, el alemán acumula esas dos campañas fuera de los banquillos.

Un proyecto con referentes históricos

La propuesta para el banquillo se integra en una estructura deportiva más amplia. Riquelme plantea a Raúl González Blanco como director deportivo, a Fernando Hierro como responsable de la cantera, a Iker Casillas como alto representante del club y a Vicente del Bosque como asesor de la junta directiva.

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Riquelme justifica que sea Raúl quien lidere el movimiento porque, según el comunicado, “un club como el Real Madrid debe tomar sus decisiones deportivas a través de quien tiene la responsabilidad de hacerlo”. En esa misma línea, sostiene que la cantera será uno de los pilares del proyecto que su equipo quiere construir.

El empresario Enrique Riquelme confirma su candidatura a la presidencia del Real Madrid, destaca que después de 20 años los socios podrán volver a votar. Presenta su proyecto como "tremendamente ilusionante, serio y profesional".

El candidato también ha ligado la operación a una idea más amplia de reforma institucional. Ha afirmado: “Como próximo presidente del Real Madrid, mi compromiso es claro: rodearme de los mejores, escuchar a quienes más saben y tomar siempre las decisiones pensando exclusivamente en el interés del club y de sus socios”.

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En el cierre del comunicado Riquelme ha asegurado que su candidatura está preparada para “devolver al Real Madrid” la ambición de ganar, la cultura del esfuerzo y la convicción de que no existe “ningún reto imposible” para el escudo del club.