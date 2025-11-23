España

Fernando Mora, psiquiatra: “Cuando un pensamiento negativo se te mete en la cabeza y no hay forma de acabar con él, hay un ejercicio que te permite neutralizarlo”

El médico propone un truco fácil que se puede hacer en casa en pocos minutos, y que cambiará la forma de percibir las cosas y enfrentarnos a ellas

Guardar
Los expertos desaconsejan “forzarnos a
Los expertos desaconsejan “forzarnos a no pensar en ello”, porque, afirman, es contraproducente. (Composición fotográfica/Canva)

Imagínate esta situación: es de noche y estás en la cama, pero no te puedes quedar dormido. Esta discusión que tuviste con la pareja, las fechas límite del trabajo, o la ansiedad que siempre acompaña los pensamientos de un futuro inseguro: todos ellos no te permiten cerrar los ojos y dejar que el cuerpo y la mente descansen y se recuperen.

Todos hemos estado en esta situación y es difícil, una vez que el pensamiento negativo se nos ha metido en la cabeza, aprender a sacarlo. Si bien algunos métodos como la meditación a veces ayudan, en otras ocasiones sentimos que perdemos la batalla y no sabemos cómo seguir.

“Cuando un pensamiento negativo se mete en tu cabeza y no puedes acabar con él, hay un ejercicio llamado la otra cara de la moneda que te permite neutralizarlo y ver las cosas de forma diferente”, afirma Fernando Mora, médico psiquiatra y creador de contenido en un reciente vídeo para la red social TikTok.

Un ejercicio para combatir los pensamientos negativos

El médico explica que tan solo hacen falta papel y lápiz y dedicarle unos minutos de concentración. El primer paso es dibujar una tabla de dos columnas y cuatro filas. En la primera fila, hay que identificar bien la situación que nos está preocupando: un problema en el trabajo, una discusión con alguien.

En la segunda, escribimos con detalle cómo nos ha afectado y qué emoción nos está provocando ahora. Después viene el paso más importante. En la tercera fila, el experto anima a reflexionar sobre los posibles beneficios: “¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Hay algo positivo que puedas sacar de ella?”, enumera, en modo de ejemplo.

Aconseja anotar cualquier respuesta que surja, incluso aunque parezca poco significativa. Por último, en la cuarta fila, el experto anima a escribir una nueva versión de la situación, centrándonos en los aspectos positivos y en los posibles beneficios. Fernando concluye, afirmando que el cerebro es como un músculo: “Cuanto más practiques este ejercicio, más fácil te resultará ver el lado positivo de las cosas.”

Otras técnicas para combatir los pensamientos negativos

Existen más prácticas que pueden ser útiles cuando nos enfrentamos a pensamientos negativos. En Psicología y Mente, una página web especializada en información publicada para psicólogos y expertos en el campo, desaconsejan “forzarnos a no pensar en ello”, porque, afirman, es contraproducente.

Como alternativa, proponen otras prácticas que funcionan mejor. Un ejemplo es estar atentos con el lenguaje corporal. Según los expertos, si estamos con los brazos cruzados o el ceño fruncido, somos más propensos a tener pensamientos negativos, porque estos gestos pueden reflejar pensamientos negativos y afectar tu autoestima. Cuando no estamos emocionalmente bien, es fácil caer en pensamientos pesimistas.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Otra idea es practicar algún tipo de deporte o ejercicio físico: “Apartarte temporalmente del ambiente que te crea malestar puede ayudarte mucho. Por ejemplo, dar un paseo activará regiones cerebrales que permanecen casi inactivas cuando estamos sentados”.

Por último, sugieren elaborar una lista con las cosas que nos hacen felices y agradecidos. Así, aseguran, estado emocional nuestro mejorará. Es importante tener en cuenta que, en ocasiones, muchos aspectos positivos de nuestra vida pasan desapercibidos. Es nuestra responsabilidad volver a valorarlos.

Temas Relacionados

PsicologíaPsicólogoPensamientos negativosBienestarEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Francisco Franco, abogado, sobre los parkings de supermercados: “Te pueden multar con 200 euros por aparcar en una zona de ‘minusválidos’”

El letrado aclara que la normativa actual permite sancionar a quienes usen indebidamente plazas reservadas para personas con discapacidad, también en aparcamientos privados

Francisco Franco, abogado, sobre los

Caballo de Merens: el inconfundible ‘Príncipe Negro’ de los Pirineos franceses

Conocido por su pelaje oscuro y su temple inquebrantable, este ejemplar acompañó a guerreros y sobrevivió a expediciones históricas legendarias

Caballo de Merens: el inconfundible

La Justicia confirma el desalojo de una madre y sus cuatro hijos, uno con discapacidad, de una vivienda en la que pagaron 600 euros a una persona que dijo ser el propietario

Además, la mujer y su hijo mayor de edad también han sido condenados a una multa de 180 euros cada uno

La Justicia confirma el desalojo

Mario Sánchez, técnico alimenticio, explica la relación entre el aspartamo en los refrescos y el riesgo de contraer cáncer

Durante los últimos años, se ha generado entre los consumidores una notable inquietud a raíz de su uso como sustituto del azúcar

Mario Sánchez, técnico alimenticio, explica

Las tres claves del mantenimiento de tu coche este invierno: evita averías con estos consejos

El periódico británico ‘The Sun’ ha recopilado una retahíla de consejos para moverse en carretera con seguridad durante los momentos de frío

Las tres claves del mantenimiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma el desalojo

La Justicia confirma el desalojo de una madre y sus cuatro hijos, uno con discapacidad, de una vivienda en la que pagaron 600 euros a una persona que dijo ser el propietario

Las tres claves del mantenimiento de tu coche este invierno: evita averías con estos consejos

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano por origen sefardí por basar su petición en sus apellidos y documentos no oficiales

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

ECONOMÍA

Francisco Franco, abogado, sobre los

Francisco Franco, abogado, sobre los parkings de supermercados: “Te pueden multar con 200 euros por aparcar en una zona de ‘minusválidos’”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Las claves del ERE de Telefónica: un despido colectivo que afecta a siete filiales para cumplir su plan de ahorro millonario

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz en España 24 de noviembre: a esta hora la tarifa será de 3 euros

DEPORTES

España - Italia, en directo:

España - Italia, en directo: Cobolli y Munar se enfrentan en el segundo partido de la final de la Copa Davis

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad