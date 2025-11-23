Fernando Mora, psiquiatra: “Cuando un pensamiento negativo se te mete en la cabeza y no hay forma de acabar con él, hay un ejercicio que te permite neutralizarlo”

Los expertos desaconsejan “forzarnos a no pensar en ello”, porque, afirman, es contraproducente. (Composición fotográfica/Canva)

Imagínate esta situación: es de noche y estás en la cama, pero no te puedes quedar dormido. Esta discusión que tuviste con la pareja, las fechas límite del trabajo, o la ansiedad que siempre acompaña los pensamientos de un futuro inseguro: todos ellos no te permiten cerrar los ojos y dejar que el cuerpo y la mente descansen y se recuperen.

Todos hemos estado en esta situación y es difícil, una vez que el pensamiento negativo se nos ha metido en la cabeza, aprender a sacarlo. Si bien algunos métodos como la meditación a veces ayudan, en otras ocasiones sentimos que perdemos la batalla y no sabemos cómo seguir.

“Cuando un pensamiento negativo se mete en tu cabeza y no puedes acabar con él, hay un ejercicio llamado la otra cara de la moneda que te permite neutralizarlo y ver las cosas de forma diferente”, afirma Fernando Mora, médico psiquiatra y creador de contenido en un reciente vídeo para la red social TikTok.

Un ejercicio para combatir los pensamientos negativos

El médico explica que tan solo hacen falta papel y lápiz y dedicarle unos minutos de concentración. El primer paso es dibujar una tabla de dos columnas y cuatro filas. En la primera fila, hay que identificar bien la situación que nos está preocupando: un problema en el trabajo, una discusión con alguien.

En la segunda, escribimos con detalle cómo nos ha afectado y qué emoción nos está provocando ahora. Después viene el paso más importante. En la tercera fila, el experto anima a reflexionar sobre los posibles beneficios: “¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Hay algo positivo que puedas sacar de ella?”, enumera, en modo de ejemplo.

Aconseja anotar cualquier respuesta que surja, incluso aunque parezca poco significativa. Por último, en la cuarta fila, el experto anima a escribir una nueva versión de la situación, centrándonos en los aspectos positivos y en los posibles beneficios. Fernando concluye, afirmando que el cerebro es como un músculo: “Cuanto más practiques este ejercicio, más fácil te resultará ver el lado positivo de las cosas.”

Otras técnicas para combatir los pensamientos negativos

Existen más prácticas que pueden ser útiles cuando nos enfrentamos a pensamientos negativos. En Psicología y Mente, una página web especializada en información publicada para psicólogos y expertos en el campo, desaconsejan “forzarnos a no pensar en ello”, porque, afirman, es contraproducente.

Como alternativa, proponen otras prácticas que funcionan mejor. Un ejemplo es estar atentos con el lenguaje corporal. Según los expertos, si estamos con los brazos cruzados o el ceño fruncido, somos más propensos a tener pensamientos negativos, porque estos gestos pueden reflejar pensamientos negativos y afectar tu autoestima. Cuando no estamos emocionalmente bien, es fácil caer en pensamientos pesimistas.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Otra idea es practicar algún tipo de deporte o ejercicio físico: “Apartarte temporalmente del ambiente que te crea malestar puede ayudarte mucho. Por ejemplo, dar un paseo activará regiones cerebrales que permanecen casi inactivas cuando estamos sentados”.

Por último, sugieren elaborar una lista con las cosas que nos hacen felices y agradecidos. Así, aseguran, estado emocional nuestro mejorará. Es importante tener en cuenta que, en ocasiones, muchos aspectos positivos de nuestra vida pasan desapercibidos. Es nuestra responsabilidad volver a valorarlos.